Зимняя катастрофа на Оми: что происходит в реке и чем это грозит региону

Россия » Сибирь » Омск

Специалисты Обь-Иртышского УГМС зафиксировали в реке Омь уровень растворенного кислорода вдвое ниже нормы. Пробы, взятые 10 марта, показали критические значения: 2,24 мг/л в 0,1 км выше Ростовки и 2,66 мг/л в 1 км выше устья. Зимой норма составляет 4 мг/л, что делает ситуацию опасной для водных обитателей.

Омск
Фото: openverse.org by Jim Linwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Омск

Низкий уровень кислорода угрожает всему живому в реке, включая рыбу. Массовый замор может нарушить баланс экосистемы Омской области. Проблема требует немедленного внимания властей и экологов.

Такие аномалии не редкость для зимнего периода, но текущие показатели выходят за рамки допустимого. Разбираемся в деталях и возможных последствиях.

Что показали пробы воды

Обь-Иртышское УГМС провело анализ проб 10 марта. Результаты подтвердили дефицит: в ключевых точках реки Омь концентрация не превысила 2,7 мг/л. Это вдвое меньше зимней нормы в 4 мг/л.

Такие значения создают условия, близкие к гипоксии для водных организмов. Ситуация усугубляется холодной водой, где кислород растворяется хуже.

Где именно зафиксировали дефицит

Проблемные зоны расположены недалеко от населенных пунктов. Пробы брали в 0,1 км выше Ростовки и 1 км выше устья Оми.

Место пробы Уровень O₂, мг/л
0,1 км выше Ростовки 2,24
1 км выше устья Оми 2,66
Зимняя норма 4,00

Таблица иллюстрирует масштаб проблемы. Эти точки критичны для мониторинга.

"Дефицит кислорода в реках зимой часто связан с замедленным обменом воды подо льдом, — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Игорь Степанов.

Почему кислород падает зимой

Зимой под ледовым покровом река слабо вентилируется. Разложение органики потребляет остатки кислорода, а стоки усугубляют ситуацию. В Омской области экология региона сталкивается с подобными вызовами регулярно.

Холод снижает скорость диффузии газа, что приводит к накоплению дефицита. Плюс влияние погоды в Омске.

Специалисты отмечают роль антропогенного фактора: сбросы и отсутствие проточности.

Угроза для рыбы и реки

Рыба испытывает стресс при уровнях ниже 3 мг/л. Возможен массовый замор, как случалось ранее в сибирских реках. Это нарушит пищевые цепи.

Беспозвоночные и растения тоже пострадают, что скажется на всей экосистеме.

"Такие уровни кислорода провоцируют гибель популяций, особенно в замкнутых участках, — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по природным рискам Ирина Петрова.

Влияние на экосистему Омска

Река Омь — часть водной системы области. Проблема может распространиться на Иртыш. Это затронет экономику региона, включая рыболовство.

Жители Омска зависят от чистоты водоемов для отдыха и водоснабжения.

Меры реагирования и прогнозы

УГМС продолжает мониторинг. Власти готовят меры по аэрации и контролю стоков. Прогнозы зависят от таяния льда.

Необходимы инвестиции в очистные сооружения для предотвращения повторений.

"Региональные аномалии погоды усиливают дефицит кислорода в реках, требуется системный подход, — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о низком уровне кислорода в реке Омь

Что вызывает падение уровня кислорода зимой?

Ледовый покров блокирует обмен газами, а разложение органики потребляет остатки. Стоки усугубляют дефицит.

Опасно ли это для людей?

Прямо — нет, но косвенно влияет на качество воды и экосистему, от которой зависит регион.

Что делать жителям?

Сообщать о нарушениях, избегать сбросов. Поддерживать мониторинг властей.

Экспертная проверка: эколог Игорь Степанов, специалист по природным рискам Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
