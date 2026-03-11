Барнаул замер в ожидании чуда: что случилось с ценами на квартиры после январского всплеска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Барнаул

В начале 2026 года рынок недвижимости Барнаула стартовал бодро, с неожиданным январским всплеском спроса на квартиры и дома. Продавцы попытались поднять цены, но февраль показал спад продаж и ипотечных сделок. Эксперты видят в этом не рыночный бум, а реализацию отложенного спроса на фоне ипотечных изменений.

Квартира
Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Квартира

Данные Росреестра подтверждают: январь принес рост договоров долевого участия и ипотек, но уже в феврале объемы сократились. Цены на новостройки подскочили на 6,6%, войдя в топ-5 городов России, а вторичка выросла скромнее. Загородный сегмент тоже оживился раньше обычного.

Новый рынок жилья адаптируется к реальности: инфляция издержек против сжатия спроса из-за дорогих кредитов. Массового перетока денег с депозитов в бетон не случилось — сбережения растут.

Январский всплеск спроса

Январь 2026 года удивил активностью: покупатели хлынули на рынок новостроек и вторички в Барнауле. Застройщики скидывали цены в конце 2025-го, чтобы наполнить эскроу-счета, а изменения в льготной ипотеке подтолкнули семьи оформить сделки до 1 февраля.

Спрос реализовался точечно: те, кто накопил или смирился со ставками, вышли на рынок. Продавцы почувствовали оживление и подняли ценники, но не все нашли покупателей по новым суммам.

Показатель Январь 2026 / Январь 2025
Договоры ДДУ 518 / 306
Ипотечные сделки 1305 / 745

Февраль остудил пыл: ДДУ упали до 360 против 485 годом ранее, ипотеки — до 1198 против 1232. Рынок входит в норму после эмоционального старта.

Данные Росреестра по сделкам

Алтайский Росреестр фиксирует четкую картину: январь удвоил показатели по сравнению с прошлым годом, но февраль вернул рынок к реалиям. Это не бум, а отработка отложенных решений.

"Рынок точечный: объекты по рыночным ценам улетают мгновенно, завышенные объявления висят месяцами", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Общий тренд — спад после пика. Покупатели стали избирательнее, продавцы — осторожнее с ценами.

Рост цен на первичке и вторичке

Барнаул вошел в топ-5 по росту цен на новостройки: квадратный метр от застройщика подорожал на 6,6% до 166 710 рублей. Вторичка прибавила 2,3% до 129 929 рублей за метр, по данным портала "Мир квартир".

Это не чистый рынок: исчезли скидки, сработали акции. Административные факторы, а не спрос, подтолкнули цифры.

Сравнивая с другими регионами, Барнаул держится стабильно, без резких скачков как в Грозном.

Психология отложенного спроса

На вторичке дефицит предложения встретил готовых покупателей: те, кто ждал, вышли с наличкой или под текущие ставки. Собственники не спешат продавать, не имея вариантов на замену.

Результат — иллюзия роста: ценники вверх, но сделки по ним редки. Покупатели ищут адекватные варианты.

"Отложенный спрос реализуется, но не массово: депозиты растут, люди сберегают в нестабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Аномалии загородного рынка

Загородный сегмент ожил в январе: семьи из квартир ищут дома, вереницы машин у поселков. Обычно пик в марте, но праздники подстегнули.

Покупатели фокусируются на лотах 8-9 млн рублей, но готовы к 10 млн за инфраструктуру и сервис. Цикл решений растягивается: сравнивают предложения тщательно.

Деньги с депозитов 2025-го перетекли в участки: мелкие застройщики стартуют сезон.

Прогнозы на год

Сбережения в Алтайском крае выросли на 15% до 691,3 млрд рублей. Для оживления нужен ипотечный процент ниже 10%.

"Цены стабилизируются: инфляция издержек против сжатия спроса, коридор от -2% до +8%", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Рынок адаптируется: фокус на платежах и ликвидности, спекуляции уходят.

Ответы на популярные вопросы о рынке недвижимости Барнаула

Почему январь показал рост сделок?

Скидки застройщиков, отложенный спрос и дедлайн по старой льготной ипотеке подогрели активность. Февраль вернул рынок к спаду.

Ждут ли резкого роста цен?

Нет, эксперты прогнозируют умеренные колебания. Массового перетока с депозитов не будет без снижения ставок.

Что с загородкой?

Спрос раньше срока на фоне тесноты в квартирах. Покупатели ценят инфраструктуру, цены от 8 млн рублей.

Экспертная проверка: специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
