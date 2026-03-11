Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психология бедности не зависит от дохода: она проявляется в этом типе мышления
Погода меняется — голова болит: простые привычки помогают переносить природные капризы без таблеток
Весна бьет по здоровью питомцев: владельцы сами провоцируют проблемы, даже не подозревая об этом
Зимняя катастрофа на Оми: что происходит в реке и чем это грозит региону
Стыд и неловкость включаются мгновенно: почему человеку так важно одобрение окружающих
Барнаул замер в ожидании чуда: что случилось с ценами на квартиры после январского всплеска
Секрет больших пенсий: выгодная стратегия, которая спасёт от нищеты в пожилом возрасте
Обычная сутулость запускает изменения внутри организма: проблема может расти годами
Деньги для Киева находят дорогу даже через вето: что на самом деле стоит за щедростью Европы

Квартиры в Улан-Удэ: что будет с ценами и рынком жилья в ближайшем будущем

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

Улан-Удэ занял 26-е место в рейтинге городов России по объему строительства квартир на душу населения. По данным экспертов на начало 2026 года, в столице Бурятии в стадии возведения находится 1,58 квадратного метра жилья на человека. Это солидный показатель для региона, хотя и далек от лидеров.

Строительство домов
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Строительство домов

Иркутск отстал, расположившись на 37-й позиции с 1,27 квадратного метра, а Чита и вовсе на 52-м месте с 1 квадратным метром. В целом по стране строится почти 116 миллионов квадратных метров в многоквартирных домах — это 2,36 миллиона квартир. Первая пятерка городов обеспечивает треть всего объема.

Москва лидирует с 16,6 миллиона квадратных метров, за ней Екатеринбург и Краснодар с показателями около 5,5 миллиона каждый. Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону замыкают топ-5. На другом конце — Саратов с жалкими 0,11 квадратного метра на человека.

Позиция Улан-Удэ среди городов России

26-е место в рейтинге — это средний уровень для городов-миллионников и региональных центров. Улан-Удэ показывает стабильный объем ввода жилья, но уступает мегаполисам из-за меньших инвестиций и ограниченной площади под застройку. Общий тренд по стране позитивный: строительство растет благодаря госпрограммам и льготной ипотеке.

В столице Бурятии фокус на многоквартирных домах комфорт-класса. Это помогает решать жилищный вопрос для молодых семей и приезжих специалистов. Однако дефицит земли в центре города тормозит расширение.

"Улан-Удэ держит планку, но для подъема в топ-20 нужны дополнительные федеральные субсидии на инфраструктуру", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Город м² на человека
Улан-Удэ 1,58
Иркутск 1,27
Чита 1,00
Саратов 0,11

Лидеры строительного бума

Москва возводит 16,6 миллиона квадратных метров — это больше, чем во многих регионах вместе взятых. Екатеринбург обогнал Краснодар, достигнув 5,56 миллиона. Санкт-Петербург на 5-м месте с 5,08 миллиона. Тюмень, Новосибирск, Уфа, Владивосток и Казань тоже превышают 2 миллиона квадратных метров.

Эти города выигрывают за счет крупных девелоперов и федеральной поддержки. Инфраструктурные кредиты помогают развивать новые районы.

Города-аутсайдеры

Саратов на последнем месте с 0,11 м² на человека. Нижний Тагил — 0,15, Новокузнецк — 0,16, Комсомольск-на-Амуре — 0,18. В семи городах объемы от 0,2 до 0,4 м². Причины — устаревшие сети, бюрократия и низкий спрос.

Такие показатели сигнализируют о проблемах в коммунальной инфраструктуре, которая не поспевает за новостройками.

Сравнение с соседними городами

Улан-Удэ опережает Иркутск и Читу, что говорит о более активной работе местных властей. В Бурятии акцент на доступное жилье, в то время как в соседях тормозят износ сетей и миграция.

Это дает преимущество на рынке труда: новые квартиры привлекают работников.

Что влияет на темпы в Бурятии

Ключевые факторы — федеральные программы, ипотека и спрос от растущего населения. В Улан-Удэ мешают сезонные проблемы вроде талых вод и логистика материалов.

"Рост цен на аренду стимулирует строительство, но нужны инвестиции в транспорт для новых районов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Транспортные изменения, как отмена маршрутов, усложняют доставку.

Влияние на рынок аренды и продажи

Новый ввод жилья сдерживает рост цен на вторичку и аренду. Улан-Удэ входит в топ по дороговизне аренды, но стройка балансирует ситуацию.

Жители отмечают рост комфорта в новостройках по сравнению с панельными домами 70-х.

Перспективы роста

В 2026 году ожидается подъем за счет нацпроектов. Улан-Удэ может подняться выше, если решит вопросы с благоустройством и сетями.

"Экономика Бурятии растет, что потянет за собой жилой сектор при правильном распределении бюджетов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о строительстве жилья

Почему Улан-Удэ на 26-м месте?

Показатель 1,58 м² на человека отражает баланс между спросом и возможностями. Лидеры имеют больше инвестиций.

Влияет ли это на цены на квартиры?

Да, рост стройки сдерживает удорожание. Аренда остается высокой, но новостройки добавляют предложения.

Что ждет рынок в 2026 году?

Прогноз позитивный: больше ввода за счет госпрограмм и кредитов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Популярное
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай

Какие сорта высокорослой голубики выдерживают экстремальные морозы и дают рекордные урожаи крупных ягод при минимальных усилиях в саду.

Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике
Мозги цивилизации на осадном положении: один остров может выключить всю цифровую мощь планеты
Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова Теперь системно: авиакомпании по всему миру повышают стоимость услуг Олег Артюков
В Красное море отправилась армада танкеров
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Последние материалы
Зимняя катастрофа на Оми: что происходит в реке и чем это грозит региону
Стыд и неловкость включаются мгновенно: почему человеку так важно одобрение окружающих
Барнаул замер в ожидании чуда: что случилось с ценами на квартиры после январского всплеска
Секрет больших пенсий: выгодная стратегия, которая спасёт от нищеты в пожилом возрасте
Квартиры в Улан-Удэ: что будет с ценами и рынком жилья в ближайшем будущем
Обычная сутулость запускает изменения внутри организма: проблема может расти годами
Весна пришла — и организм начинает сыпаться: один незаметный фактор запускает целую волну проблем
Жизнь в вечной тьме: в горах Марокко нашли следы бактерий, выживших без солнца
Газон превратился в автостоянку: за какие ошибки благоустройства в Северодвинске выписали тысячи штрафов
Золотое отопление: февральские квитанции в Архангельске неприятно удивили местных жителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.