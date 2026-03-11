Квартиры в Улан-Удэ: что будет с ценами и рынком жилья в ближайшем будущем

Улан-Удэ занял 26-е место в рейтинге городов России по объему строительства квартир на душу населения. По данным экспертов на начало 2026 года, в столице Бурятии в стадии возведения находится 1,58 квадратного метра жилья на человека. Это солидный показатель для региона, хотя и далек от лидеров.
Иркутск отстал, расположившись на 37-й позиции с 1,27 квадратного метра, а Чита и вовсе на 52-м месте с 1 квадратным метром. В целом по стране строится почти 116 миллионов квадратных метров в многоквартирных домах — это 2,36 миллиона квартир. Первая пятерка городов обеспечивает треть всего объема.
Москва лидирует с 16,6 миллиона квадратных метров, за ней Екатеринбург и Краснодар с показателями около 5,5 миллиона каждый. Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону замыкают топ-5. На другом конце — Саратов с жалкими 0,11 квадратного метра на человека.
26-е место в рейтинге — это средний уровень для городов-миллионников и региональных центров. Улан-Удэ показывает стабильный объем ввода жилья, но уступает мегаполисам из-за меньших инвестиций и ограниченной площади под застройку. Общий тренд по стране позитивный: строительство растет благодаря госпрограммам и льготной ипотеке.
В столице Бурятии фокус на многоквартирных домах комфорт-класса. Это помогает решать жилищный вопрос для молодых семей и приезжих специалистов. Однако дефицит земли в центре города тормозит расширение.
|Город
|м² на человека
|Улан-Удэ
|1,58
|Иркутск
|1,27
|Чита
|1,00
|Саратов
|0,11
Москва возводит 16,6 миллиона квадратных метров — это больше, чем во многих регионах вместе взятых. Екатеринбург обогнал Краснодар, достигнув 5,56 миллиона. Санкт-Петербург на 5-м месте с 5,08 миллиона. Тюмень, Новосибирск, Уфа, Владивосток и Казань тоже превышают 2 миллиона квадратных метров.
Эти города выигрывают за счет крупных девелоперов и федеральной поддержки. Инфраструктурные кредиты помогают развивать новые районы.
Саратов на последнем месте с 0,11 м² на человека. Нижний Тагил — 0,15, Новокузнецк — 0,16, Комсомольск-на-Амуре — 0,18. В семи городах объемы от 0,2 до 0,4 м². Причины — устаревшие сети, бюрократия и низкий спрос.
Такие показатели сигнализируют о проблемах в коммунальной инфраструктуре, которая не поспевает за новостройками.
Улан-Удэ опережает Иркутск и Читу, что говорит о более активной работе местных властей. В Бурятии акцент на доступное жилье, в то время как в соседях тормозят износ сетей и миграция.
Это дает преимущество на рынке труда: новые квартиры привлекают работников.
Ключевые факторы — федеральные программы, ипотека и спрос от растущего населения. В Улан-Удэ мешают сезонные проблемы вроде талых вод и логистика материалов.
Транспортные изменения, как отмена маршрутов, усложняют доставку.
Новый ввод жилья сдерживает рост цен на вторичку и аренду. Улан-Удэ входит в топ по дороговизне аренды, но стройка балансирует ситуацию.
Жители отмечают рост комфорта в новостройках по сравнению с панельными домами 70-х.
В 2026 году ожидается подъем за счет нацпроектов. Улан-Удэ может подняться выше, если решит вопросы с благоустройством и сетями.
Показатель 1,58 м² на человека отражает баланс между спросом и возможностями. Лидеры имеют больше инвестиций.
Да, рост стройки сдерживает удорожание. Аренда остается высокой, но новостройки добавляют предложения.
Прогноз позитивный: больше ввода за счет госпрограмм и кредитов.
