Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака воет — соседи пишут жалобы: когда ситуация выходит за рамки бытовой ссоры
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники
Кошелёк под защитой закона: государственные льготы обнуляют траты на капитальный ремонт жилья
Зарплата года подвела: один сибирский регион получил самый низкий показатель в округе

В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге

Россия » Сибирь » Томск

В томских вузах зафиксирован новый рост: число студентов достигло 69,2 тысячи в 2025/2026 учебном году. Это почти на две тысячи больше, чем годом ранее. Томская область уверенно держит второе место в России по доле студентов на десять тысяч жителей.

Студенты
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Студенты

Регион делает ставку на экспорт образования как драйвер экономики. За три года контингент вырос с 62,3 тысячи до нынешних показателей. Особый акцент — на инженерные специальности, которые востребованы рынком.

Людмила Огородова, замгубернатора по научно-технологическому развитию, подчеркнула стабильный уровень бюджетных мест — 59 процентов от общего числа. В вузах реализуют 809 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Новый рекорд: 69 тысяч студентов

В 2025/2026 учебном году в университетах Томска обучается 69,2 тысячи студентов, из них 46,8 тысячи — очники. Предыдущий год показал 67,5 тысячи человек, включая 46 тысяч на очном отделении.

Такой прирост подтверждает привлекательность региона для молодежи. Вузы расширяют набор, опираясь на спрос работодателей.

"Рост контингента — результат целенаправленной работы по привлечению студентов из регионов и зарубежья", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Динамика роста контингента

С 2022/2023 учебного года, когда студентов было 62,3 тысячи, число выросло до 65,7 тысячи в 2023/2024 и дальше до текущих значений. Этот тренд отражает успехи в развитии образовательной инфраструктуры.

Экспорт образования становится ключевым направлением экономики Томской области. Заезжие студенты приносят доход и стимулируют местный бизнес, включая общепит.

Учебный год Численность студентов, тыс. чел.
2022/2023 62,3
2023/2024 65,7
2024/2025 67,5
2025/2026 69,2

Таблица показывает устойчивый ежегодный прирост. Данные основаны на отчетах администрации.

Второе место в рейтинге

По рейтингу Высшей школы экономики Томская область — вторая в стране по числу студентов на десять тысяч населения. Это лидерство укрепляет позиции региона как образовательного хаба Сибири.

Высокая плотность вузов способствует инновациям и удержанию молодежи на месте.

"Такой рейтинг подчеркивает эффективность местных инвестиций в образование", — рассказал в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Бюджетные места и программы

59 процентов студентов учатся на бюджете — уровень стабилен. Аспирантов — 2,6 тысячи, ординаторов — свыше тысячи. Всего 809 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Это позволяет охватить широкий спектр специальностей, от гуманитарных до технических, поддерживая социальную мобильность, включая семьи.

Инженерный уклон

Упор на "Химию и новые материалы", "Микроэлектронику", "Новую энергетику", "Большие данные и ИИ", "Беспилотные технологии". Эти направления отвечают нуждам высокотехнологичных отраслей.

Студенты осваивают востребованные навыки, что усиливает экспорт услуг образования и связанный с ним туризм для иностранцев.

"Инженерные школы готовят кадры для будущего экономики региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Елена Романова.

Роль национальных проектов

Передовые инженерные школы создаются на базе вузов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Это ускоряет развитие приоритетных направлений.

Поддержка на федеральном уровне сочетается с региональными усилиями, включая спорт и досуг для студентов, как волейбол или погода на выходных.

Ответы на популярные вопросы о студентах томских вузов

Почему Томск лидирует по числу студентов на душу населения?

Регион инвестирует в образование как в экономический фактор. Вузы предлагают сильные программы, особенно инженерные, и высокий уровень бюджетных мест.

Какие специальности в приоритете?

Фокус на микроэлектронике, ИИ, беспилотниках и новых материалах. Это связано с нацпроектами и нуждами рынка.

Сколько бюджетных мест в томских вузах?

59 процентов студентов учатся бесплатно. Общий контингент — 69,2 тысячи.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Садоводство, цветоводство
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Экономика и бизнес
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Свобода с двойным дном: какие скрытые ловушки сохранил техосмотр в 2026 году для обычных водителей
Автотранзит в Калининград исчезает: санкции готовят новый удар по грузам
Россияне могут не заметить главное — долги за ЖКУ начнут взыскивать по-новому
Глаза зеркало души, но только не у манипуляторов: прямой взгляд стал оружием хитрых обманщиков
В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге
Море захватывают новые охотники: у военных кораблей появился неожиданный противник
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Успеть до жары: когда менять шины, чтобы сохранить резину и избежать штрафов за износ
Твердый панцирь вместо кожи: как экстремальное давление превращает живые клетки в подобие камня
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.