В Томске новый бум: как город привлекает студентов и уверенно держит лидерство в рейтинге

В томских вузах зафиксирован новый рост: число студентов достигло 69,2 тысячи в 2025/2026 учебном году. Это почти на две тысячи больше, чем годом ранее. Томская область уверенно держит второе место в России по доле студентов на десять тысяч жителей.

Регион делает ставку на экспорт образования как драйвер экономики. За три года контингент вырос с 62,3 тысячи до нынешних показателей. Особый акцент — на инженерные специальности, которые востребованы рынком.

Людмила Огородова, замгубернатора по научно-технологическому развитию, подчеркнула стабильный уровень бюджетных мест — 59 процентов от общего числа. В вузах реализуют 809 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Новый рекорд: 69 тысяч студентов

В 2025/2026 учебном году в университетах Томска обучается 69,2 тысячи студентов, из них 46,8 тысячи — очники. Предыдущий год показал 67,5 тысячи человек, включая 46 тысяч на очном отделении.

Такой прирост подтверждает привлекательность региона для молодежи. Вузы расширяют набор, опираясь на спрос работодателей.

"Рост контингента — результат целенаправленной работы по привлечению студентов из регионов и зарубежья", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Динамика роста контингента

С 2022/2023 учебного года, когда студентов было 62,3 тысячи, число выросло до 65,7 тысячи в 2023/2024 и дальше до текущих значений. Этот тренд отражает успехи в развитии образовательной инфраструктуры.

Экспорт образования становится ключевым направлением экономики Томской области. Заезжие студенты приносят доход и стимулируют местный бизнес, включая общепит.

Учебный год Численность студентов, тыс. чел. 2022/2023 62,3 2023/2024 65,7 2024/2025 67,5 2025/2026 69,2

Таблица показывает устойчивый ежегодный прирост. Данные основаны на отчетах администрации.

Второе место в рейтинге

По рейтингу Высшей школы экономики Томская область — вторая в стране по числу студентов на десять тысяч населения. Это лидерство укрепляет позиции региона как образовательного хаба Сибири.

Высокая плотность вузов способствует инновациям и удержанию молодежи на месте.

"Такой рейтинг подчеркивает эффективность местных инвестиций в образование", — рассказал в беседе с Pravda. Ru Владимир Орлов.

Бюджетные места и программы

59 процентов студентов учатся на бюджете — уровень стабилен. Аспирантов — 2,6 тысячи, ординаторов — свыше тысячи. Всего 809 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Это позволяет охватить широкий спектр специальностей, от гуманитарных до технических, поддерживая социальную мобильность, включая семьи.

Инженерный уклон

Упор на "Химию и новые материалы", "Микроэлектронику", "Новую энергетику", "Большие данные и ИИ", "Беспилотные технологии". Эти направления отвечают нуждам высокотехнологичных отраслей.

Студенты осваивают востребованные навыки, что усиливает экспорт услуг образования и связанный с ним туризм для иностранцев.

"Инженерные школы готовят кадры для будущего экономики региона", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Елена Романова.

Роль национальных проектов

Передовые инженерные школы создаются на базе вузов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Это ускоряет развитие приоритетных направлений.

Поддержка на федеральном уровне сочетается с региональными усилиями, включая спорт и досуг для студентов, как волейбол или погода на выходных.

Ответы на популярные вопросы о студентах томских вузов

Почему Томск лидирует по числу студентов на душу населения?

Регион инвестирует в образование как в экономический фактор. Вузы предлагают сильные программы, особенно инженерные, и высокий уровень бюджетных мест.

Какие специальности в приоритете?

Фокус на микроэлектронике, ИИ, беспилотниках и новых материалах. Это связано с нацпроектами и нуждами рынка.

Сколько бюджетных мест в томских вузах?

59 процентов студентов учатся бесплатно. Общий контингент — 69,2 тысячи.

