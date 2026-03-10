Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники

В Кемерово четвертый год работает национальная комната татарского быта "Ак Калфак" в Детской библиотеке имени Береснева. Здесь собираются татары Кузбасса и представители других народов, чтобы погрузиться в традиции, изучить язык и провести время в теплой атмосфере.

Руководит комнатой Алия Рашитовна Надымова. Она организует встречи, где показывают экспонаты татарского быта: от вышитых скатертей и тюбетейки до музыкальных инструментов и колыбели. Более 400 предметов оживают в рассказах о повседневной жизни предков.

Комната стала площадкой для общения всех национальностей Кемерова и Кузбасса. Здесь проходят диалоги, праздники и конкурсы, укрепляя связи между людьми.

Комната открылась четыре года назад в Детской библиотеке имени Береснева. Это уютное пространство, где татары Кемерова и гости из других городов Кузбасса делятся историями. Здесь проходят регулярные встречи, посвященные культуре и традициям.

Алия Надымова подчеркивает, что комната открыта для всех. Представители разных национальностей Кемерова участвуют в мероприятиях, узнавая о татарском наследии через экспонаты и рассказы.

"Такие комнаты помогают сохранять идентичность в большом городе и строить мосты между народами Кузбасса", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Экспонаты татарского быта

Коллекция насчитывает свыше 400 предметов. Вышитые скатерти, тюбетейки, традиционные костюмы, кувшины и колыбель передают дух татарского дома. Музыкальные инструменты добавляют звучания прошлому.

Каждый экспонат имеет историю. Школьники Кемерова трогают предметы руками, слушают объяснения и даже примеряют одежду. Это делает уроки живыми и запоминающимися.

Предмет Значение в быту Тюбетейка Головной убор для мужчин и мальчиков Колыбель (бешик) Качалка для младенцев с защитой Кувшин (көчәк) Для хранения воды или молока

Таблица показывает ключевые предметы. Они не просто стоят на полках — их используют в демонстрациях.

Изучение татарского языка

Занятия языком проходят регулярно. Участники читают стихи, учат фразы и поют песни. Это помогает сохранять родной язык среди молодежи Кемерова.

Для новичков есть простые уроки. Татары Кузбасса делятся знаниями, делая процесс дружеским и доступным.

Праздники и культурные мероприятия

Комната отмечает татарские праздники: Сабантуй, Навруз. Проводят кулинарные конкурсы с чак-чаком и эчпочмаками. 23 апреля ждет вечер памяти поэта Габдуллы Тукая.

Гости читают стихи на татарском, узнают факты из жизни поэта. Такие события собирают семьи Кемерова.

"Культурные вечера укрепляют общину и привлекают молодежь к традициям", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Межнациональный диалог в Кемерово

Встречи объединяют национальности Кузбасса. Обсуждают традиции, устраивают диалоги. Это способствует толерантности в Кемерово.

Алия Надымова говорит: комната — площадка для общения всех, живущих в Кузбассе и России.

Руководитель комнаты

Алия Рашитовна Надымова — душа проекта. Она знакомит школьников с культурой, организует все события. Ее энтузиазм вдохновляет посетителей.

Под ее руководством комната стала центром татарской жизни в Кузбассе.

"Инициативы вроде этой важны для регионального законодательства о национальных общинах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Планы на будущее

Впереди новые встречи, конкурсы и литературные вечера. Комната расширит коллекцию, привлечет больше участников из Кемерово.

Цель — сделать "Ак Калфак" центром сохранения традиций для поколений Кузбасса.

