Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тень Второй мировой падает на Берлин: история без финальной подписи напомнила о себе
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кошелёк под защитой закона: государственные льготы обнуляют траты на капитальный ремонт жилья
Зарплата года подвела: один сибирский регион получил самый низкий показатель в округе
Квартира пахнет сильнее мусоропровода: одно доказательство заставит инстанции шевелиться
Денег нет, а жильё нужно: как сэкономить на первом взносе и не прогореть при покупке квартиры
Языковой барьер пал: что нужно знать о новых правилах для вывесок и рекламы
Черное золото уходит в спячку: угольный гигант Кузбасса ставит добычу на паузу из-за логистики
Волчий персик на оловянной тарелке: древний страх превратил сочную ягоду в опасный яд

Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерово четвертый год работает национальная комната татарского быта "Ак Калфак" в Детской библиотеке имени Береснева. Здесь собираются татары Кузбасса и представители других народов, чтобы погрузиться в традиции, изучить язык и провести время в теплой атмосфере.

Кузбасс
Фото: Яндекс Карты by ГУ МВД России по Кемеровской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузбасс

Руководит комнатой Алия Рашитовна Надымова. Она организует встречи, где показывают экспонаты татарского быта: от вышитых скатертей и тюбетейки до музыкальных инструментов и колыбели. Более 400 предметов оживают в рассказах о повседневной жизни предков.

Комната стала площадкой для общения всех национальностей Кемерова и Кузбасса. Здесь проходят диалоги, праздники и конкурсы, укрепляя связи между людьми.

Национальная комната Ак Калфак

Комната открылась четыре года назад в Детской библиотеке имени Береснева. Это уютное пространство, где татары Кемерова и гости из других городов Кузбасса делятся историями. Здесь проходят регулярные встречи, посвященные культуре и традициям.

Алия Надымова подчеркивает, что комната открыта для всех. Представители разных национальностей Кемерова участвуют в мероприятиях, узнавая о татарском наследии через экспонаты и рассказы.

"Такие комнаты помогают сохранять идентичность в большом городе и строить мосты между народами Кузбасса", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Экспонаты татарского быта

Коллекция насчитывает свыше 400 предметов. Вышитые скатерти, тюбетейки, традиционные костюмы, кувшины и колыбель передают дух татарского дома. Музыкальные инструменты добавляют звучания прошлому.

Каждый экспонат имеет историю. Школьники Кемерова трогают предметы руками, слушают объяснения и даже примеряют одежду. Это делает уроки живыми и запоминающимися.

Предмет Значение в быту
Тюбетейка Головной убор для мужчин и мальчиков
Колыбель (бешик) Качалка для младенцев с защитой
Кувшин (көчәк) Для хранения воды или молока

Таблица показывает ключевые предметы. Они не просто стоят на полках — их используют в демонстрациях.

Изучение татарского языка

Занятия языком проходят регулярно. Участники читают стихи, учат фразы и поют песни. Это помогает сохранять родной язык среди молодежи Кемерова.

Для новичков есть простые уроки. Татары Кузбасса делятся знаниями, делая процесс дружеским и доступным.

Праздники и культурные мероприятия

Комната отмечает татарские праздники: Сабантуй, Навруз. Проводят кулинарные конкурсы с чак-чаком и эчпочмаками. 23 апреля ждет вечер памяти поэта Габдуллы Тукая.

Гости читают стихи на татарском, узнают факты из жизни поэта. Такие события собирают семьи Кемерова.

"Культурные вечера укрепляют общину и привлекают молодежь к традициям", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Межнациональный диалог в Кемерово

Встречи объединяют национальности Кузбасса. Обсуждают традиции, устраивают диалоги. Это способствует толерантности в Кемерово.

Алия Надымова говорит: комната — площадка для общения всех, живущих в Кузбассе и России.

Руководитель комнаты

Алия Рашитовна Надымова — душа проекта. Она знакомит школьников с культурой, организует все события. Ее энтузиазм вдохновляет посетителей.

Под ее руководством комната стала центром татарской жизни в Кузбассе.

"Инициативы вроде этой важны для регионального законодательства о национальных общинах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Планы на будущее

Впереди новые встречи, конкурсы и литературные вечера. Комната расширит коллекцию, привлечет больше участников из Кемерово.

Цель — сделать "Ак Калфак" центром сохранения традиций для поколений Кузбасса.

Ответы на популярные вопросы о татарской культуре в Кемерово

Что такое "Ак Калфак"?

Национальная комната татарского быта в Детской библиотеке имени Береснева. Здесь более 400 экспонатов и занятия для всех желающих.

Какие мероприятия проводят?

Изучение языка, праздники, кулинарные конкурсы, литературные вечера, как в честь Габдуллы Тукая.

Кто может посещать?

Открыто для татар Кузбасса и представителей других национальностей Кемерова.

Как комната влияет на межнациональные связи?

Организует диалоги, укрепляя толерантность и общение в регионе.

Читайте также

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Недвижимость
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Наука и техника
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Блицкриг провалился: США и Иран сходятся в долгом клинче — мир ждет новая игра сил Михаил Дёмин Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Успеть до жары: когда менять шины, чтобы сохранить резину и избежать штрафов за износ
Твердый панцирь вместо кожи: как экстремальное давление превращает живые клетки в подобие камня
Хезболла закрепилась в Ливане — последствия чувствует весь Ближний Восток
Кувшины полны историй о былом: татарский быт в Кемерово приглашает на уроки языка и праздники
Кошелёк под защитой закона: государственные льготы обнуляют траты на капитальный ремонт жилья
Зарплата года подвела: один сибирский регион получил самый низкий показатель в округе
Квартира пахнет сильнее мусоропровода: одно доказательство заставит инстанции шевелиться
Денег нет, а жильё нужно: как сэкономить на первом взносе и не прогореть при покупке квартиры
Розовая ловушка в аптечке: этот популярный цветок для иммунитета скрывает угрозу для здоровой печени
Языковой барьер пал: что нужно знать о новых правилах для вывесок и рекламы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.