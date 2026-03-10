Зарплата года подвела: один сибирский регион получил самый низкий показатель в округе

Алтайский край завершил 2025 год с самой низкой средней зарплатой в Сибири — 63 971 рубль в месяц. Это заметно ниже, чем в соседней Республике Алтай (72 941 рубль), и тем более в лидерах вроде Красноярского края (105 571 рубль). Такие данные Росстата подчеркивают стойкие проблемы региональной экономики.

В декабре средняя зарплата в крае достигла 83 358 рублей, что все равно отстает от республиканских 108 480 рублей. По России в целом показатель составил 100 360 рублей за год (+13,5% к 2024-му), а в декабре — 139 727 рублей (+8,1%). Разрыв с общероссийским уровнем только увеличивается.

Низкие доходы влияют на все: от цен на жилье в Барнауле до повседневных трат. В десятках муниципалитетов края темпы роста зарплат опережают средние, но общая картина остается сложной.

Алтайский край на последнем месте в Сибири

По итогам года Алтайский край оказался в хвосте сибирского рейтинга по зарплатам. Средний доход составил 63 971 рубль, что ниже даже Тывы (75 253 рубля) и Оmskой области (73 100 рублей). В соседней Республике Алтай платят на 14% больше.

Такая позиция сохраняется годами. В муниципалитетах края зарплаты растут неравномерно: в некоторых превысили 62 тысячи рублей еще в марте, но общий средний показатель остается низким.

"Низкие зарплаты в Алтайском крае связаны с преобладанием низкопроизводительных отраслей и слабым притоком инвестиций", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Сравнение зарплат по сибирским регионам

Красноярский край лидирует с 105 571 рублем, за ним Иркутская область (95 318 рублей). Новосибирская и Томская области держатся на уровне 85-86 тысяч, Кемеровская — 83 тысячи. Хакасия (80 227 рублей) и другие регионы опережают Алтайский край.

Регион Средняя зарплата, руб. (2025) Алтайский край 63 971 Республика Алтай 72 941 Омская область 73 100 Республика Тыва 75 253 Хакасия 80 227 Кемеровская область 83 017

Таблица показывает разрыв: лидеры в полтора раза богаче. В Хакасии экспорт металлов в Китай подстегнул доходы.

Динамика роста зарплат в 2025 году

В декабре в Алтайском крае выплаты достигли 83 358 рублей, в России — 139 727. Годовой рост по стране — 13,5%, но в крае он скромнее. Десятки районов показали ускорение, превысив региональный темп.

По сравнению с 2024-м номинальный рост налицо, но инфляция и разброс цен на продукты в Сибири до 70% съедают прибавку.

Общий подъем зарплат в организациях края идет, но отстает от соседей вроде Красноярского края.

Как низкие зарплаты меняют жизнь жителей

С доходом ниже 64 тысяч рубль сложно покрывать расходы в условиях сибирских цен. Это сказывается на миграции, потреблении и развитии. Жители Барнаула и районов ищут подработки.

"Низкие доходы усиливают социальное напряжение и отток молодежи из регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Влияние видно по рынку: зарплаты не поспевают за ростом цен на жилье и товары.

Зарплаты и рынок жилья в крае

В Барнауле цены на новостройки растут быстрее зарплат, делая ипотеку труднодоступной. Аналитики отмечают притяжение природы, но доходы сдерживают спрос.

Вторичный рынок и новостройки перегреты, жители предпочитают аренду. Связь с зарплатами очевидна: низкие доходы тормозят сектор.

"Рост цен на жилье в Алтайском крае опережает зарплаты, что снижает доступность для местных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Перспективы роста доходов

Национальные проекты и инвестиции могут подтолкнуть зарплаты вверх. В крае фокус на сельхозе, туризме и производстве. Успехи в муниципалитетах — сигнал для масштабирования.

Если темпы роста сохранятся, край приблизится к среднесибирскому уровню. Примеры Тюменской области в туризме вдохновляют.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах в Алтайском крае

Почему зарплата в Алтайском крае самая низкая в Сибири?

Преобладают отрасли с низкой добавленной стоимостью, слабый экспорт и инвестиции. Рост в отдельных районах не меняет общую картину.

Как изменились зарплаты за 2025 год?

Средняя выросла до 63 971 рубля, в декабре — 83 358. Темпы ниже общероссийских 13,5%.

Влияет ли это на цены и жилье?

Да, низкие доходы усиливают давление от роста цен на продукты и новостройки в Барнауле.

Что ждет регион в ближайшие годы?

Национальные проекты обещают подъем, если инвестиции потекут в ключевые сектора.

