Зарплата года подвела: один сибирский регион получил самый низкий показатель в округе

Алтайский край завершил 2025 год с самой низкой средней зарплатой в Сибири — 63 971 рубль в месяц. Это заметно ниже, чем в соседней Республике Алтай (72 941 рубль), и тем более в лидерах вроде Красноярского края (105 571 рубль). Такие данные Росстата подчеркивают стойкие проблемы региональной экономики.
В декабре средняя зарплата в крае достигла 83 358 рублей, что все равно отстает от республиканских 108 480 рублей. По России в целом показатель составил 100 360 рублей за год (+13,5% к 2024-му), а в декабре — 139 727 рублей (+8,1%). Разрыв с общероссийским уровнем только увеличивается.
Низкие доходы влияют на все: от цен на жилье в Барнауле до повседневных трат. В десятках муниципалитетов края темпы роста зарплат опережают средние, но общая картина остается сложной.
По итогам года Алтайский край оказался в хвосте сибирского рейтинга по зарплатам. Средний доход составил 63 971 рубль, что ниже даже Тывы (75 253 рубля) и Оmskой области (73 100 рублей). В соседней Республике Алтай платят на 14% больше.
Такая позиция сохраняется годами. В муниципалитетах края зарплаты растут неравномерно: в некоторых превысили 62 тысячи рублей еще в марте, но общий средний показатель остается низким.
"Низкие зарплаты в Алтайском крае связаны с преобладанием низкопроизводительных отраслей и слабым притоком инвестиций", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Красноярский край лидирует с 105 571 рублем, за ним Иркутская область (95 318 рублей). Новосибирская и Томская области держатся на уровне 85-86 тысяч, Кемеровская — 83 тысячи. Хакасия (80 227 рублей) и другие регионы опережают Алтайский край.
|Регион
|Средняя зарплата, руб. (2025)
|Алтайский край
|63 971
|Республика Алтай
|72 941
|Омская область
|73 100
|Республика Тыва
|75 253
|Хакасия
|80 227
|Кемеровская область
|83 017
Таблица показывает разрыв: лидеры в полтора раза богаче. В Хакасии экспорт металлов в Китай подстегнул доходы.
В декабре в Алтайском крае выплаты достигли 83 358 рублей, в России — 139 727. Годовой рост по стране — 13,5%, но в крае он скромнее. Десятки районов показали ускорение, превысив региональный темп.
По сравнению с 2024-м номинальный рост налицо, но инфляция и разброс цен на продукты в Сибири до 70% съедают прибавку.
Общий подъем зарплат в организациях края идет, но отстает от соседей вроде Красноярского края.
С доходом ниже 64 тысяч рубль сложно покрывать расходы в условиях сибирских цен. Это сказывается на миграции, потреблении и развитии. Жители Барнаула и районов ищут подработки.
"Низкие доходы усиливают социальное напряжение и отток молодежи из регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
Влияние видно по рынку: зарплаты не поспевают за ростом цен на жилье и товары.
В Барнауле цены на новостройки растут быстрее зарплат, делая ипотеку труднодоступной. Аналитики отмечают притяжение природы, но доходы сдерживают спрос.
Вторичный рынок и новостройки перегреты, жители предпочитают аренду. Связь с зарплатами очевидна: низкие доходы тормозят сектор.
"Рост цен на жилье в Алтайском крае опережает зарплаты, что снижает доступность для местных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Национальные проекты и инвестиции могут подтолкнуть зарплаты вверх. В крае фокус на сельхозе, туризме и производстве. Успехи в муниципалитетах — сигнал для масштабирования.
Если темпы роста сохранятся, край приблизится к среднесибирскому уровню. Примеры Тюменской области в туризме вдохновляют.
Преобладают отрасли с низкой добавленной стоимостью, слабый экспорт и инвестиции. Рост в отдельных районах не меняет общую картину.
Средняя выросла до 63 971 рубля, в декабре — 83 358. Темпы ниже общероссийских 13,5%.
Да, низкие доходы усиливают давление от роста цен на продукты и новостройки в Барнауле.
Национальные проекты обещают подъем, если инвестиции потекут в ключевые сектора.
