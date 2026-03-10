Черное золото уходит в спячку: угольный гигант Кузбасса ставит добычу на паузу из-за логистики

Угольный гигант Кузбасса "Чертинская-Коксовая" нажимает на кнопку "стоп". Пока мировые котировки на топливо устраивают ралли, российские недра уходят в глубокую спячку. Решение "ММК-Уголь" законсервировать предприятие — это не просто локальный сбой, а симптом тяжелой болезни всей отрасли. Когда внешний пафос цен не стыкуется с реальностью в забое, система начинает проедать саму себя.

Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Zhivotovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сосновый бор, надпись Кузбасс

Сухая консервация: что останется от шахты

Консервация — это не просто замок на воротах. Это работа с "живым мясом" угольного разреза, где малейшая ошибка ведет к катастрофе. Чтобы объект не превратился в братскую могилу для оборудования, вводится режим сухой консервации. Нужно качать воду, гонять воздух и следить за давлением. Иначе природа заберет свое быстрее, чем успеют высохнуть чернила на приказе об остановке работ.

Большинство горняков обещают раскидать по другим участкам, словно курьеров в час пик. Но реальность часто выглядит как мифический доход курьера - на бумаге цифры красивые, а на деле людей ждет неопределенность. Компания судорожно ищет варианты, как пристроить тех, кто не вписался в новую штатку.

"Перевод предприятия в режим ожидания требует ювелирной точности инженера, чтобы сохранить инфраструктуру для будущего перезапуска", — отметил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Ценовой парадокс: почему рост котировок не спасает добычу

На мировых табло горят заманчивые цифры. Индекс Newcastle подскочил сразу на 9,3%, пробив отметку в 150 долларов. Газ дорожает, нефть штормит, и энергетики снова тянутся к старому доброму углю. Казалось бы, черпай черное золото и считай прибыль. Но для Кузбасса этот банкет проходит мимо кассы.

Проблема в том, что довезти уголь до покупателя стало дороже, чем его выкопать. Экспортные пути забиты, порты выставляют счета, а российские танкеры и сухогрузы вынуждены менять маршруты в открытом море. В итоге шахта оказывается у разбитого корыта: уголь есть, спрос есть, а возможности продать его с выгодой — нет.

Показатель Текущая ситуация Мировая цена (Newcastle) ~$150 за тонну Статус шахты Консервация Логистика Критическая загрузка путей

Логистический тупик и усталость металла

Отрасль столкнулась с эффектом усталости металла. Старые схемы поставок трещат по швам, а новые еще не притерлись. Цена страха растет с каждым днем, и инвесторы предпочитают не рисковать. Даже те, кто привык к высоким зарплатам, начинают понимать, что деньги текут рекой далеко не ко всем.

"Когда внешние рынки лихорадит, а внутренняя логистика превращается в затор на трассе, консервация становится единственным способом избежать банкротства", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация в Кузбассе напоминает попытку пробежать марафон с пустым баком. Инфраструктура изношена, экспорт заблокирован, а инфляция съедает маржу быстрее, чем ее успевают зафиксировать. Прицел сбит: мы ориентируемся на мировые цены, забывая о стоимости доставки из сердца Сибири.

"Замораживание добычи на фоне дефицита кадров — это риск потерять специалистов навсегда, так как высококвалифицированные кадры уйдут в другие регионы", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

В конечном счете, консервация "Чертинской-Коксовой" — это признание того, что нынешняя бизнес-модель угольщиков зашла в тупик. Пока одни обсуждают вклад мигрантов и иностранцев в Сибирь, коренные рабочие места ставятся на паузу. Мастер маникюра на пульте управления энергетикой не поможет — здесь нужны системные решения в логистике.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Кузбассе

Почему шахту закрывают, если уголь дорожает?

Рост мировых цен нивелируется колоссальными расходами на логистику и экспортными пошлинами. Для российских компаний стоимость доставки часто превышает потенциальную прибыль.

Что будет с уволенными сотрудниками?

Большая часть персонала переводится на другие объекты "ММК-Уголь". Для остальных предусмотрены программы переобучения или сухая консервация самой шахты.

Как долго продлится консервация?

Сроки не определены. Решение будет зависеть от стабильности морских путей и снятия логистических ограничений на восточном направлении.

