Шёлк сменили на робу: петербургские ателье теряют миллиарды, пока соседи шьют на износ

Географический парадокс Северо-Запада: пока Петербург болезненно стягивает пояс, Ленинградская область раздувает паруса. По данным Петростата, в 2025 году оборот петербургских производителей одежды рухнул почти наполовину — на 44,8%. На бумаге это выглядит как критический износ старой бизнес-модели, которая еще год назад выдавала рекордные 128 миллиардов рублей. Город на Неве, привыкший к лоску фешен-индустрии, внезапно обнаружил, что его цеха пустеют, а заказы уплывают к соседям.

Почему заказы сменили прописку

Причина обвала — не в отсутствии швей, а в резкой смене приоритетов заказчика. Доля оборонного заказа в портфеле петербургских предприятий за год "усохла" с 75% до 60%. Это спровоцировало своего рода короткое замыкание в финансовой системе многих фабрик, заточенных под стабильный государев поток. Когда государственная игла стала тоньше, выяснилось, что гражданский рынок давно занят более прыткими конкурентами.

"Рост обеспечивается наличием заказов, а их отсутствие вызывает неминуемое снижение загрузки мощностей. Ленобласть изначально специализируется на спецодежде, где спрос стабилен как гранит", — объяснила в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ленобласть в этой ситуации сработала с точностью мастера маникюра, аккуратно заполнив нишу прагматичного шитья. Пока городские дизайнеры пытались спасти подиумные амбиции, областные предприятия нарастили объемы в 4,5 раза, отшив продукции на 12,7 миллиарда рублей. Ставка на спецовки, робы и униформу оказалась куда более живучей, чем капризный петербургский глянец.

Битва за школьную форму и белорусский десант

Сегмент детской одежды в Петербурге переживает настоящую драму. Из 18 фабрик, которые еще недавно одевали школьников, на плаву остались лишь единицы. Остальные оказались у разбитого корыта, не выдержав ценового давления. Рынок безжалостен: если твоя цена выше, чем у соседа из Минска или Иваново, покупатель проголосует кошельком, не глядя на локальный патриотизм.

"Фешен-сегмент Северной столицы попал под мощный удар. Конкуренция с агрессивно растущими белорусскими брендами и производителями из других регионов вымывает местный товар с полок", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Оптимизация издержек — единственный путь спасения, но для многих старых фабрик это означает болезненную перестройку всей "генетики" бизнеса. Старые цеха с огромными счетами за отопление становятся обузой. И пока в Ленобласти счета за свет заставляют бизнесменов искать новые решения, Петербургу приходится заново учиться продавать что-то, кроме престижа.

Сравнительная динамика производственных показателей

Цифры Петростата не оставляют места для иллюзий. Мы видим классическую ротацию капиталов и мощностей внутри агломерации. Если раньше город диктовал условия, то теперь область перехватывает инициативу в реальном секторе.

Регион Изменение оборота (2025 vs 2024) Санкт-Петербург Падение на 44,8% Ленинградская область Рост в 4,5 раза

Для возвращения позиций петербургским мануфактурам придется заняться "ювелирной огранкой дефектов" своего менеджмента. Нужно понимать, что финансовая подушка прошлых лет сдулась, а долги перед рабочими в легкой промышленности — это первый признак того, что завод скоро пойдет с молотка.

"Инвесторы сейчас крайне осторожны. Чтобы проект взлетел, нужна прозрачная структура затрат и гарантированный рынок сбыта, чего фешен-индустрии Петербурга сейчас остро не хватает", — подчеркнул специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о легкой промышленности

Почему Ленобласть растет быстрее Петербурга?

В области ниже накладные расходы и выше концентрация на производстве спецодежды. Спрос на униформу для промышленности и силовых структур более предсказуем, чем изменчивая городская мода.

Что мешает Петербургу вернуть лидерство?

Высокая конкуренция со стороны белорусских брендов и высокая стоимость эксплуатации мощностей. Кроме того, снижение доли госзаказа оголило проблемы в маркетинге и дистрибуции местных марок.

