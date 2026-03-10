Город у моря меняет кожу: две главные точки Северодвинска ждет масштабное и глубокое преображение

Северодвинск стоит на пороге масштабной визуальной и структурной трансформации. Глава администрации города корабелов Игорь Арсентьев анонсировал запуск ключевых проектов в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Этот проект, ставший частью президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", направлен на создание антропоцентричных пространств, где биомеханика движения пешеходов и эстетика ландшафта сливаются в единую экосистему.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14 Северодвинск, улица Плюснина

В текущем году фокус внимания смещен на две знаковые локации, выбранные самими жителями в ходе рейтингового голосования. Это не просто "косметический ремонт" городских артерий, а глубокая реновация, учитывающая современные требования к безопасности, инклюзивности и экологической устойчивости городских территорий. Инженерные решения затронут как логистические узлы, так и зоны рекреации, создавая фундамент для долгосрочного социально-экономического развития муниципалитета.

Реновация улицы Ломоносова: новый стандарт комфорта

Самым амбициозным участком работ станет нечетная сторона улицы Ломоносова — от Морского проспекта до бульвара Строителей. Проект стоимостью 37 миллионов рублей предполагает комплексную переработку пространства. Здесь заменят не только изношенное покрытие тротуаров и парковочных зон, но и установят новый бортовой камень из материалов повышенной износостойкости. Важным аспектом станет внедрение элементов "доступной среды": укладка тактильной плитки и создание искусственных неровностей в местах выездов из дворов для принудительного снижения скорости транспорта.

"Комплексный подход к благоустройству — это не только новый асфальт, но и продуманная биомеханика городской среды, где пешеход чувствует себя в безопасности", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Особое внимание уделено микромобильности. Проектом предусмотрена разметка выделенных велодорожек, что снижает конфликтность между различными группами участников движения. Визуальный облик дополнят современные вазоны, скамейки и урны, выполненные в едином дизайн-коде, что характерно для премиальных решений в городской среде. Это помогает не только обновить облик города, но и повысить инвестиционную привлекательность прилегающих территорий.

Благоустройство у храма Николая Чудотворца

Второй важный объект — территория на улице Торцева, расположенная вблизи храма Николая Чудотворца и дома № 19 по улице Первомайской. Несмотря на более скромный бюджет в 1,8 миллиона рублей, проект несет высокую социальную нагрузку. Здесь появится современная детская игровая зона с гипоаллергенным песчаным покрытием, которое является наиболее физиологичным для детской игры. Установка нового освещения и мощение пешеходных связей превратят пустырь в уютную зону семейного отдыха.

Объект благоустройства Объем финансирования (млн руб.) Улица Ломоносова (от Морского пр. до б-ра Строителей) 37,0 Территория у храма Николая Чудотворца 1,8

Запуск таких точечных проектов позволяет решать проблему "депрессивных зон" в старой застройке. В то время как другие регионы, например, Элиста строит микрорайоны с нуля, Северодвинск фокусируется на ревитализации уже существующих пространств, вдыхая в них новую жизнь через малые архитектурные формы и качественное озеленение.

Нацпроекты как драйвер региональных изменений

Реализация данных инициатив была бы невозможна без интеграции в федеральные программы. Нацпроект "Инфраструктура для жизни" обеспечивает регионам доступ к финансированию, которое направляется на закрытие базовых потребностей населения в комфорте. В Северодвинске поиск подрядчиков уже начался, что гарантирует выполнение работ в строительный сезон 2024 года. Это особенно важно для северных территорий, где климатическое окно крайне ограничено.

"Эффективное освоение межбюджетных трансфертов в рамках нацпроектов напрямую влияет на качество жизни и снижает миграционный отток из северных городов", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Синхронизация дорожных работ с обновлением сетей ЖКХ — еще один критический фактор успеха. Опыт других городов показывает, что отсутствие координации приводит к печальным последствиям: например, в Барнауле старые трубы подвели в самый неподходящий момент. Северодвинск старается избегать таких сценариев, применяя комплексный подход к мониторингу состояния подземных коммуникаций перед укладкой нового дорожного полотна.

Экологический каркас и малые архитектурные формы

Озеленение в Северодвинске — это не просто украшение, а создание естественного барьера против пыли и ветровых нагрузок, характерных для приморского города. Проект предусматривает полную перезагрузку газонов и высадку адаптированных к северным условиям кустарников и деревьев. Растительный слой выполняет роль природного фильтра, что критически важно для промышленного центра.

"Создание комфортной среды — мощная coping-стратегия против сезонной депрессии, свойственной жителям северных широт", — объяснила в интервью психолог Дарья Кравцова.

Помимо эстетики, новые общественные пространства выполняют социальную функцию. Доступность парковок и удобных пешеходных переходов напрямую коррелирует с общей удовлетворенностью жителей. В условиях, когда аренда жилья и его стоимость растут по всей стране, наличие качественной бесплатной инфраструктуры рядом с домом становится весомым преимуществом при выборе места для жизни.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве Северодвинска

Когда начнутся основные работы на улице Ломоносова?

Поиск подрядчиков идет в настоящее время, начало активной фазы работ запланировано на весенне-летний строительный сезон текущего года.

Кто выбирал территории для участия в программе?

Территории были выбраны в ходе открытого рейтингового голосования северодвинцев, что обеспечило максимальную прозрачность процесса.

Будут ли на обновленных участках предусмотрены зоны для спорта?

Да, проект на улице Ломоносова включает разметку велодорожки, а площадка на Торцева ориентирована на активный детский отдых.

