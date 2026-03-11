Старая логистика на свалке: Благовещенск и Хэйхэ начинают полную переборку двигателя восточной политики

Россия и Китай готовят новый акт геополитического сближения на границе двух миров. Архитектура деловой программы форума "АмурЭкспо-2026" уже выстроена — это не просто выставочные павильоны, а попытка сшить разорванные логистические цепи. Пока западные столицы обсуждают изоляцию, Благовещенск и Хэйхэ проектируют мосты, по которым пойдет цифра, туристы и капиталы. Но за парадными фасадами скрывается суровая математика: старые союзы испытывают критический износ, требуя не косметического ремонта, а полной переборки двигателя восточной политики.
Форум в 2026 году станет четвертой выездной площадкой ВЭФ. Это статусная метка. Юрий Трутнев прямо говорит о стратегическом партнерстве, на котором "держится стабильность мира". Но стабильность — штука хрупкая, особенно когда мировая логистика авиаперевозок трещит по швам. Программа форума разделена на пять этажей: от поселкового до международного. Это попытка избежать ситуации, когда верхи договорились, а на местах — пустой бак и отсутствие инициативы.
"Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером. Эти вопросы дадут импульс развитию Дальнего Востока", — подчеркнул вице-премьер Юрий Трутнев.
Особый акцент сделан на цифре. Впервые в повестку включили сессии по электронной торговле. Это не просто дань моде. В условиях, когда банковская безопасность и комплаенс становятся барьерами, прямые цифровые расчеты между РФ и Азией превращаются в спасательный круг. Региональные власти чувствуют запрос бизнеса — предпринимателям нужны не лозунги, а работающие шлюзы для товаров.
Центральное событие — пленарное заседание "Амурский коридор в будущее". Название пафосное, но суть прагматична. Нужно превратить географию в деньги. Амурская область и провинция Хэйлунцзян — это вынужденное соседство, которое из старой коммуналки превращается в элитный пентхаус общего пользования. Пока рынок нефти лихорадит из-за конфликтов в проливах, трансграничные переходы на Востоке должны работать как часы.
|Приоритет 2026
|Ожидаемый результат
|Международные ТОР
|Создание бесшовной зоны для инвестиций
|Цифровая торговля
|Обход традиционных банковских препонов
|Туристический экспорт
|Увеличение потока из КНР в регионы ДФО
Проблема в том, что старая инфраструктура часто напоминает инженерный узел с избыточным давлением. Чтобы система не лопнула, в Благовещенске создают Центр российско-китайского делового сотрудничества. Это не просто стены. Это попытка сделать ювелирную огранку дефекта нашей удаленности от центра, превратив окраину в главные ворота страны. Без этого любые амбиции рискуют остаться у разбитого корыта нереализованных планов.
"Мы видим востребованность этих тем у экспертного сообщества и бизнеса. Повестка будет насыщенной", — отметила министр Амурской области Ксения Руднева.
Екатерина Киреева, профильный министр региона, бьет в точку: Китаю нужна "цифра". Пока западные политики пытаются использовать санкции как ржавый скальпель, пытаясь отсечь Россию от технологий, Пекин предлагает интеграцию. Это логично. Для Китая создание мощного внутреннего рынка напрямую связано с надежностью тылов. А тылы — это мы, с нашими ресурсами и готовностью покупать китайский высокотехнологичный экспорт.
Важно понимать: "АмурЭкспо" — это прелюдия к событиям в Хэйхэ и Харбинской ярмарке. Железнодорожная стрелка истории уже повернута. Интерес к форуму со стороны серьезных игроков, таких как Никита Волков и другие финансовые аналитики, подтверждает: ДФО перестает быть сырьевым придатком. Здесь начинают формироваться новые правила игры, где антифрод и безопасность вплетены в ткань международной торговли.
"Форум продолжает подготовку по исполнению поручения президента о создании Центра делового сотрудничества", — добавил советник президента Антон Кобяков.
В финале мы увидим либо триумф новой логистики, либо очередную попытку выдать желаемое за действительное. Но пока динамика положительная. Главное — помнить, что в отношениях с Пекином нельзя долго утирать нос партнеру, нужно искать баланс интересов. Амурский коридор станет либо скоростным шоссе, либо вечным затором на трассе амбиций. Май 2026 года покажет, насколько надежно затянуты гайки в этом новом механизме восточного партнерства.
Основные события развернутся в Общественно-культурном центре (ОКЦ) Благовещенска и на площадках города Хэйхэ в Китае.
Впервые акцент сместится на цифровую экономику, электронную торговлю и креативные индустрии с экспортным потенциалом на китайский рынок.
Да, "АмурЭкспо" четвертый год подряд сохраняет статус официальной выездной площадки Восточного экономического форума.
