Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Хабаровский край демонстрирует аномальную живучесть своей финансовой системы. Пока одни регионы аккуратно латают дыры в бюджетах, губернатор Дмитрий Демешин заявляет о резком рывке. Доходы консолидированного бюджета края подскочили на 19% за год. Это не просто цифры в отчете, а прямой сигнал: регион перестал плыть по течению и включил форсаж.

Памятник Е.П. Хабарову: Привокзальная площадь, Хабаровск, Хабаровский край
Социальный щит: куда уйдут 160 миллиардов

Вкладывать деньги в «бетон» — стройки и мегапроекты — всегда престижно. Но Хабаровск выбрал иной путь. Основной ударный кулак финансирования направлен на социальную сферу. Более 160 миллиардов рублей в 2025 году пойдут на то, что годами считалось хроническими болячками региона. Это напоминает точность мастера маникюра: деньги не разбрасывают по площадям, а направляют в самые болезненные точки.

Финансирование жилья для детей-сирот и переселение из аварийных домов выросло на 600 миллионов по обеим позициям. Но настоящий рекорд — в поддержке обманутых дольщиков. Здесь бюджет увеличили в четыре раза. Это уже не просто попытка упорядочить налоги или отчетность. Это прямое закрытие долгов перед людьми, которые годами жили у разбитого корыта из-за недобросовестных застройщиков.

"В 2025 году нам удалось выделить колоссальные средства на решение острых вопросов. Это результат работы по увеличению доходной базы, которая выросла почти на пятую часть", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Федеральный рычаг и внутренняя дисциплина

Рост на 19% — это в три раза быстрее, чем в среднем по России. Хабаровский край сегодня выглядит как гоночный болид на фоне затора на трассе, где застряли другие регионы. Но за этим успехом стоит не только местная предприимчивость, но и жесткая связка с федеральным центром. Москва перечислила краю почти 45 миллиардов рублей. Важен не сам факт транша, а то, как его "переварили".

Направление расходов Изменение финансирования
Фонд оплаты труда бюджетников +18% (до 92,5 млрд рублей)
Поддержка обманутых дольщиков Рост в 4 раза
Жилье для детей-сирот +600 млн рублей

Исполнение по субсидиям достигло 99,6%. Это показатель, при котором бюрократическая машина работает без сбоев. Когда бюджетный механизм не отнимает у самого себя время и ресурсы, исчезают глиняные ноги исполнительной власти. Дмитрий Демешин ясно дал понять: никакой «немогучки». Региональные проекты должны выполняться с инженерной точностью.

"Высокое исполнение по субсидиям говорит о жестком контроле. В экономике это часто предотвращает системные ошибки и финансовые разрывы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логика роста: почему Хабаровск обгоняет соседей

В то время как глобальный рынок газа превращается в поле битвы, а международная логистика авиаперевозок ломается под грузом санкций, Хабаровск делает ставку на внутреннюю устойчивость. Рост доходов — это не случайный выигрыш в лотерею. Это результат того, что промышленность края перестала работать с пустым баком.

Интеграция с федеральными программами и привлечение налоговых отчислений создают запас прочности. Пока банки внедряют новые проверки, Хабаровский край внедряет практику быстрого доведения денег до конечного потребителя — врачей, учителей и простых граждан. Рост расходов на зарплаты бюджетникам до 92,5 миллиарда рублей — это попытка удержать кадры в регионе, где каждый специалист на вес золота.

"Социальная стабильность региона напрямую зависит от его способности генерировать доход. Хабаровск сейчас задает планку для всего Дальнего Востока", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о бюджете Хабаровского края

За счет чего вырос бюджет края на 19%?

Основными факторами стали рост собственных налоговых доходов региона, эффективное взаимодействие с федеральным центром по получению субсидий, а также оживление промышленного сектора.

На какие социальные статьи направят больше всего денег?

Приоритетами остаются образование, здравоохранение и социальная политика. Выделено свыше 160 млрд рублей, включая рекордные суммы на решение проблем дольщиков и расселение аварийного жилья.

Повысят ли зарплаты бюджетникам в 2025 году?

Да, расходы на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы Хабаровского края увеличены на 18%. Общая сумма выплат составит 92,5 миллиарда рублей.

Экспертная проверка: Макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
