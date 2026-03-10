Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стараются есть меньше, а вес не уходит: эта ошибка делает диету бесполезной
Шёлк сменили на робу: петербургские ателье теряют миллиарды, пока соседи шьют на износ
Правосудие в белых халатах: судебно-медицинская экспертиза ищет правду в истории потери ребенка
Мировая политика снова тянется к пиратам: старая схема вдруг оказалась опасно актуальной
Кажется, что беда уже рядом: привычка, которая заставляет человека заранее готовиться к провалу
Город у моря меняет кожу: две главные точки Северодвинска ждет масштабное и глубокое преображение
Шестое место больше не предел: Спартак готовится сделать шаг, который изменит сезон
Жизнь без гари: как Омская область собирается обуздать выбросы и улучшить экологию
Зарплатный бум или финансовый пузырь: кто в России получает больше 500 тысяч рублей

Связь оборвётся, но паника — нет: что произойдёт в Красноярске 11 марта

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске 11 марта у краевой филармонии пройдут антитеррористические учения. Силовики заранее предупредили жителей о возможных неудобствах, чтобы избежать лишней суеты.

Красноярск
Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск

Пресс-служба УФСБ по краю уточнила: в первой половине дня ожидается больше полиции, спецтехники и временные ограничения мобильной связи. Просьба сохранять спокойствие и выполнять указания правоохранителей.

Такие меры стандартны для подобных мероприятий. Они помогают отработать сценарии реальных угроз без риска для населения.

Что ждет Красноярск в среду

Учения назначены на утро 11 марта в районе краевой филармонии. Это плановое мероприятие силовых структур для отработки антитеррористических действий.

Горожанам стоит ожидать усиленного присутствия полиции и спецтехники. Ничего сверхъестественного, но вид многолюдных нарядов может привлечь внимание.

В Красноярском крае подобные тренировки проходят регулярно, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки.

Ограничения связи и движения

Главное предупреждение касается мобильной связи: она может временно пропасть в зоне учений. Это стандартная мера для имитации реальных условий.

Ограничение Что ожидать
Связь Временные сбои мобильной сети
Движение Затруднения на дорогах рядом
Полиция Увеличение нарядов и техники

Затруднения движения актуальны для Красноярска, где транспортная нагрузка и так высока.

"Такие учения повышают готовность к чрезвычайным ситуациям и минимизируют риски для жителей", — рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Почему учения у филармонии

Краевая филармония выбрана не случайно: это центральное общественное место с высокой проходимостью. Идеально для моделирования угроз в городской среде.

Район филармонии важен для культурной жизни Красноярска, где собирается много людей.

Выбор локации позволяет отработать защиту ключевых объектов без вреда для бизнеса и жителей.

Зачем нужны такие тренировки

Антитеррористические учения укрепляют координацию между ведомствами. Они имитируют реальные сценарии, чтобы в случае чего действовать слаженно.

В условиях современных вызовов безопасность публичных мест выходит на первый план. Регулярные тренировки снижают время реакции на угрозы.

"Местные власти обязаны информировать население заранее, это требование законодательства", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Подобные мероприятия вписываются в общую систему обеспечения порядка в Красноярском крае.

Похожие случаи в Красноярске

В феврале на Робеспьера заметили скопление полицейских машин у здания МВД. Тогда тоже заверили: плановые мероприятия, без происшествий.

Такие эпизоды повторяются, но всегда заканчиваются спокойно. Жители привыкают, что вид техники не значит тревоги.

В марте погода добавляет вызовов, но учения идут по плану.

Что делать горожанам

Власти просят относиться с пониманием: не паниковать, выполнять требования полиции, избегать зоны учений без нужды.

Если связь пропала — это ненадолго. Используйте стационарный телефон или Wi-Fi заранее.

"Учения способствуют стабильности на местах, помогая местному самоуправлению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Влияние на повседневную жизнь

Учения затронут только локальную зону, но напомнят о важности готовности. Город продолжает жить в обычном ритме.

Инфраструктура Красноярского края устойчива к таким паузам.

Ответы на популярные вопросы об антитеррористических учениях в Красноярске

Сколько продлится ограничение связи?

Временное, в первой половине дня. Точная длительность зависит от сценария, но недолго.

Нужно ли менять маршруты?

Если проезжаете мимо филармонии — да, лучше объехать, чтобы избежать пробок.

Будут ли повторения?

Плановые учения проводят регулярно для поддержания формы.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова, политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Северо-Запад
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Новости Якутска сегодня
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Не выключаете стиралку из розетки? Берегитесь: эти ошибки дорого обойдутся вашему бюджету
Мерц выступил против ослабления антироссийских санкций. Так что немцы будут платить Олег Артюков Тайный диалог по телефону: часовая беседа президентов изменила расклад сил в глобальной политике Любовь Степушова Олимпийский огонь и зенитки: какие тайны скрывает поезд Красная стрела Сергей Милешкин
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Юный биатлонист из Ленобласти вырвал серебро на Первенстве России — секунды решили всё
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Последние материалы
Кажется, что беда уже рядом: привычка, которая заставляет человека заранее готовиться к провалу
Город у моря меняет кожу: две главные точки Северодвинска ждет масштабное и глубокое преображение
Старый мост уходит в прошлое: как новое строительство изменит транспорт в Калининградской области
Шестое место больше не предел: Спартак готовится сделать шаг, который изменит сезон
Уолл-стрит держит поводок: судьба конфликта с Ираном зависит от котировок американских компаний
Уютная ловушка для техники: почему теплый дом превращает обычный аккумулятор в опасную бомбу
Жизнь без гари: как Омская область собирается обуздать выбросы и улучшить экологию
Золотой берег Краснодара затмевает янтарь: Калининград потерял позиции в рейтинге нового жилья на человека
Зарплатный бум или финансовый пузырь: кто в России получает больше 500 тысяч рублей
Связь оборвётся, но паника — нет: что произойдёт в Красноярске 11 марта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.