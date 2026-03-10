Трансатлантический прыжок филе: дальновидный терминал во Владивостоке открыл окно в Латинскую Америку

Российский рыбный экспорт открывает для себя новые горизонты в Латинской Америке. Владивостокский рыбный терминал, являющийся структурным подразделением Владморрыбпорта, официально получил разрешение на поставки продукции на рынок Бразилии. Это решение стало результатом масштабной инспекции, подтвердившей соответствие дальневосточных мощностей жестким международным стандартам безопасности.

Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыболовецкое судно

Аттестация была проведена Министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии (MAPA). Процесс одобрения включал детальную проверку технического оснащения, санитарного благополучия и внутренней системы контроля качества. Эксперты Россельхознадзора подтвердили, что эксплуатируемая на предприятии система ХАССП (HACCP) эффективно нивелирует биологические, химические и физические риски, обеспечивая «эстетику безопасности» каждого филе.

Для Владморрыбпорта этот шаг означает трансформацию из регионального логистического хаба в глобальный узел, связывающий биоресурсы северных морей с потребителями Южного полушария. Учитывая текущую перестройку торговых путей, выход на бразильский рынок рассматривается как стратегический маневр по диверсификации экспортных потоков в условиях меняющейся геополитической архитектоники.

Бразильский вектор: почему это важно для России

Бразилия представляет собой один из самых перспективных рынков для российского минтая. Несмотря на географическую удаленность, спрос на качественный белый белок в этой стране стабильно растет. Мороженый минтай, обладающий нейтральным вкусом и отличными диетическими свойствами, идеально вписывается в гастрономическую культуру южноамериканского региона. Владморрыбпорт заявляет о готовности минимизировать административные барьеры для трейдеров, что позволит ускорить оборачиваемость капитала.

"Это важный шаг в реализации стратегии по диверсификации экспортных поставок. Доступ на рынок Бразилии не только расширяет географию присутствия российского рыбного экспорта, но и укрепляет позиции Владморрыбпорта как ключевого транспортно-логистического узла", — объяснил в беседе с Pravda.Ru генеральный директор компании Хачатур Мартиросян.

Рынок Бразилии традиционно характеризуется высокими требованиями к импортной продукции. Получение права на экспорт — это не просто формальное разрешение, а признание технологической зрелости российского предприятия. В условиях, когда рынок труда и производственные секторы требуют новых стимулов, такие соглашения работают на долгосрочную устойчивость всей отрасли.

Логистическая антропология: мощности и возможности порта

Инфраструктура Владморрыбпорта спроектирована для работы с колоссальными объемами скоропортящейся продукции. Производственные мощности по обработке рыбопродукции составляют порядка 620 тысяч тонн в год. Это позволяет не только закрывать внутренние потребности, но и бесперебойно обслуживать экспортные контракты любой сложности. Особое внимание уделяется температурному режиму — критическому фактору сохранения биохимического состава морепродуктов.

Показатель мощности Значение Годовой грузооборот рыбопродукции 620 000 тонн Единовременное хранение уловов 63 000 тонн Подключение рефконтейнеров (TEU) 1 500 единиц

Эффективность порта базируется на возможности одновременного приема больших партий груза и их оперативной перевалки. Наличие 1,5 тысяч точек для подключения рефрижераторных контейнеров гарантирует, что «холодовая цепь» не будет прервана ни на одном этапе. Это критически важно, когда речь идет о трансатлантических перевозках, где время и температура определяют финальную стоимость и качество продукта на полке в Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро.

От Китая до Венесуэлы: глобальная карта поставок

Бразилия станет 36-м направлением в экспортной карте порта. Традиционно основными потребителями российского улова остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея и Япония. Однако в последние годы наблюдается дрейф в сторону Африки и Южной Америки. Поставки в Нигерию, Эфиопию и Венесуэлу уже стали привычной практикой, что подтверждает адаптивность отечественного бизнеса к глобальным макроэкономическим сдвигам.

"Расширение списка стран-партнеров требует от компаний не только логистической гибкости, но и глубокого понимания международных ликвидных инструментов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Новые рынки требуют и новых подходов к страхованию рисков. Как и в случае с финансовыми угрозами в цифровой среде, в международной торговле крайне важно соблюдение всех юридических протоколов. Владморрыбпорт берет на себя роль не только перевозчика, но и гаранта соблюдения фитосанитарных норм, что критически важно для репутации российского экспорта.

Стандарты качества как входной билет на мировой рынок

Внедрение системы ХАССП на терминале стало тем самым физико-химическим фильтром, который открыл двери в Латинскую Америку. Эта система подразумевает непрерывный мониторинг критических контрольных точек: от температуры в камерах хранения до гигиены персонала. В мире Deep Content и высоких технологий потребитель хочет знать не только вид рыбы, но и весь путь, который она прошла от траулера до склада.

"Соблюдение международных стандартов качества — это форма превентивного комплаенса, которая позволяет избегать претензий со стороны иностранных регуляторов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным и комплаенсу Алексей Кузьмин.

Качество сервиса рыбной продукции в порту обеспечивается не только техникой, но и жестким регламентом. Каждый этап — от выгрузки с судна до загрузки в контейнер — фиксируется цифровыми системами. Это минимизирует вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором, и позволяет поддерживать высокую планку доверия со стороны MAPA и Россельхознадзора.

Ответы на популярные вопросы о рыбном экспорте

Какую именно рыбу будут поставлять в Бразилию из Владивостока?

Основной акцент планируется сделать на мороженом минтае, который пользуется стабильным спросом в южноамериканском регионе благодаря своим качественным характеристикам и доступной цене.

Что такое система ХАССП и зачем она нужна?

Это международная система управления безопасностью пищевых продуктов. Она позволяет выявлять и контролировать риски на всех этапах производства и хранения, что является обязательным условием для экспорта во многие страны мира.

Влияет ли удаленность Бразилии на качество рыбы?

Благодаря современным рефрижераторным контейнерам и поддержанию стабильной ультранизкой температуры, качество продукции остается неизменным на протяжении всего пути следования через океан.

Читайте также