Код спасения в условиях вечной мерзлоты: в Якутии создают уникальный цифровой щит для МЧС

Якутская земля становится плацдармом для цифровой трансформации экстренных служб. Участник кадровой программы "Якутия — Земля героев" Михаил Ан представил проект единой платформы для спасателей, который уже перешел из стадии идеи в практическую разработку. Группа программистов приступила к написанию кода и проектированию архитектуры системы в стенах Республиканского центра информационных технологий.

Фото: visualrian.ru by Сергей Беляков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сотрудники МЧС во время разбора завалов

Проект примечателен своим прикладным характером: техническое задание создавалось не в кабинетах, а в ходе интенсивного взаимодействия с полевыми специалистами. На стратегической сессии при Министерстве инноваций и цифрового развития региона разработчики и сотрудники Поисково-спасательной службы провели совместный аудит функционала, чтобы будущий софт максимально соответствовал реалиям работы в экстремальных условиях Севера.

Инициатива реализуется в рамках программы подготовки управленческих кадров из числа ветеранов СВО, запущенной главой республики Айсеном Николаевым. Подобные социальные лифты позволяют интегрировать уникальный боевой опыт в государственное управление и технологический сектор, создавая решения, ориентированные на спасение жизней и безопасность граждан.

От идеи к коду: архитектура спасения

Создание специализированного софта для экстренных служб требует учета множества факторов — от стабильности связи в удаленных районах до скорости обработки данных в критических ситуациях. Новая платформа призвана объединить разрозненные информационные потоки в единую экосистему. Это позволит сократить время реагирования и оптимизировать распределение ресурсов при проведении поисковых операций. На текущем этапе архитекторы системы закладывают фундамент, который обеспечит масштабируемость и кибербезопасность продукта.

"Мы не просто слушали отчеты. Мы собрали "мозговой штурм": каждый участник высказал свое мнение, мы детально разобрали и отшлифовали техническое задание. Важно было учесть мнение и разработчиков, и будущих пользователей", — отметил в беседе с Pravda. Ru Валерий Козлов.

Важным аспектом является интеграция системы с существующими региональными цифровыми сервисами. В условиях, когда суверенный интернет становится залогом стабильности государственных функций, разработка собственного программного обеспечения для нужд МЧС и спасателей Якутии выглядит стратегически оправданным шагом. Это минимизирует зависимость от зарубежных вендоров и облачных решений.

Зачем спасателям "мозговой штурм" с программистами

Практика показывает, что самые совершенные IT-решения часто пасуют перед суровым бытом спасателей — перчатки мешают сенсорному вводу, а отсутствие сети блокирует доступ к картам. Именно поэтому ключевой особенностью проекта стала тесная связка программистов с будущими пользователями. Разбор "технических болей" действующих сотрудников Поисково-спасательной службы позволил внести в ТЗ критические правки еще до того, как был написан основной массив кода.

Этап разработки Ключевая задача Проектирование Совместная шлифовка ТЗ спасателями и IT-специалистами Разработка Написание кода и создание архитектуры в РЦИТ Внедрение Практическая апробация системы в реальных условиях

Такой подход помогает избежать "цифрового мусора" — избыточных функций, которые лишь отвлекают в экстренной ситуации. Фокус сделан на быстродействии, интуитивно понятном интерфейсе и возможности работы в офлайн-режиме с последующей синхронизацией данных. Учитывая риски, которые несет резкое потепление весной и паводковая ситуация в регионе, подобные инструменты становятся жизненно необходимыми.

"Якутия — Земля героев": новые смыслы управления

Проект Михаила Ана — яркий пример эффективности программы "Якутия — Земля героев". Инициированная главой республики Айсеном Николаевым по аналогии с федеральным проектом "Время героев", она ставит целью подготовку управленцев, обладающих не только профессиональными компетенциями, но и высоким уровнем ответственности. Ветераны специальной военной операции привносят в гражданские отрасли дисциплину и умение принимать решения в условиях неопределенности.

"Подготовка кадров из числа участников СВО — это инвестиция в стабильное социально-экономическое развитие территорий. Такие люди ориентированы на конкретный результат, а не на процесс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для Якутии, территории с огромной площадью и сложной логистикой, вопрос качественных кадров стоит особенно остро. Реализация подобных проектов в сфере безопасности позволяет региональным элитам видеть потенциал в тех, кто прошел через суровые испытания и готов применять свои навыки для защиты мирного населения от природных и техногенных ЧС.

Сроки реализации и выход в "поле"

Переход от теории к практике запланирован на ближайшее время. По словам разработчиков, уже в апреле продукт должен покинуть "бумажную" стадию и пройти первые испытания. Внедрение будет поэтапным: сначала систему обкатают на базе отдельных подразделений, соберут отзывы и проведут финальную отладку. Это позволит избежать системных сбоев при полномасштабном запуске.

"Важно не только создать софт, но и обеспечить его устойчивость к внешним факторам. В условиях климатических аномалий, когда климат планеты меняется, надежность систем связи и мониторинга выходит на первый план", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ожидается, что новая платформа станет фундаментом для дальнейшей цифровизации экосистемы безопасности Якутии. В будущем возможно подключение модулей прогнозирования, использующих ИИ для оценки рисков лесных пожаров или наводнений. Это превратит инструмент из оперативного в предиктивный, позволяя предотвращать катастрофы до их фактического начала.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации спасательных служб

Зачем нужна отдельная платформа, если есть федеральные системы?

Региональная платформа учитывает специфику Якутии: огромные расстояния, отсутствие стабильной связи на 80% территории и экстремально низкие температуры. Она адаптирована под локальные протоколы взаимодействия служб.

Как проект поможет обычному человеку?

Система ускоряет обработку вызовов и координацию групп на месте. В случае пропажи людей в лесу или возникновения ЧС, каждая сэкономленная минута повышает шансы на успешное спасение.

Будут ли данные пользователей защищены?

Да, архитектура проекта разрабатывается с учетом требований по защите персональных данных и использованию отечественных алгоритмов шифрования, что исключает утечки и внешний доступ к оперативной информации.

