Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч

Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске рынок труда в марте радует предложениями с зарплатами от 100 тысяч рублей. Аналитики выделили вакансии, где доходы растут быстрее инфляции. Среди лидеров — руководитель по продажам, системный администратор и даже рубщик металла.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Неожиданно высокие ставки предлагают сиделкам и контрактным управляющим. Эти профессии сочетают спрос и дефицит кадров. Работодатели ищут опытных специалистов, готовых к ответственности.

Новосибирск остается центром сибирской экономики. Финансовая нагрузка жителей подталкивает к поиску высокооплачиваемой работы. Разбираем топ-вакансии подробнее.

Руководитель по продажам

Эта вакансия лидирует по зарплате — от 150 тысяч рублей. Специалист ищет торговые точки для керамогранита в Сибири, проводит презентации и обучает продавцов. Работа из хоум-офиса в Новосибирске с региональными поездками.

Спрос на таких менеджеров растет из-за расширения рынков. Региональный экономист отмечает, что продажи строительных материалов бьют рекорды.

"В Новосибирске продажи керамогранита растут на 20 процентов ежегодно благодаря стройкам", — рассказал в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Системный администратор

Зарплата от 120 тысяч рублей. Админы настраивают сети, обеспечивают безопасность данных и решают IT-задачи для компаний. В Новосибирске дефицит таких специалистов из-за цифровизации.

Вакансия Зарплата, руб.
Руководитель по продажам от 150 000
Системный администратор от 120 000
Рубщик металла от 110 000

Рубщик металла

Зарплата от 110 тысяч рублей. Рабочий с плазменной резкой обрабатывает металл на производстве. В Новосибирске промышленность требует квалифицированных рубщиков.

Инновации в медицине косвенно влияют на спрос металла для оборудования. Опыт с ЧПУ-станками ценится.

"Промышленный рост в Сибири создает тысячи мест для рабочих специальностей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Контрактный управляющий

Доход от 105 тысяч рублей. Специалист ведет госзакупки, заключает контракты. В Новосибирске бюджетные проекты требуют строгого соблюдения норм.

Сиделка

Зарплата от 100 тысяч рублей. Уход за пожилыми или больными дома. Спрос растет из-за старения населения в Новосибирске.

"Сиделки с квалификацией зарабатывают как инженеры благодаря дефициту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Другие перспективные вакансии

Инженеры, логисты и менеджеры по персоналу тоже в топе. Зарплаты от 100 тысяч. Транспортная сфера ищет диспетчеров.

Фриланс в IT и маркетинге дополняет список. Гибкий график привлекает молодежь.

Перспективы рынка труда

В 2026 году Новосибирск ожидает рост вакансий в IT и производстве. Долговая нагрузка заставляет работать больше.

Обучение повышает шансы. Курсы по продажам и IT окупаются быстро.

Ответы на популярные вопросы о прибыльных вакансиях в Новосибирске

Какие навыки нужны для топ-вакансий?

Опыт, сертификаты и знание рынка. Для продаж — коммуникация, для IT — технавыки.

Можно ли работать удаленно?

Да, в продажах и администрировании. Производство требует присутствия.

Растут ли зарплаты дальше?

Да, бонусы и премии увеличивают доход на 30-50%.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
