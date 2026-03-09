Один сигнал — и техника едет: в Улан-Удэ нашли способ быстрее бороться с талой водой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Улан-Удэ

С потеплением в столице Бурятии коммунальщики перешли к активной борьбе с талыми водами. Комбинат по благоустройству вывел на улицы вакуумные машины и пескоразбрасыватели, чтобы очистить проблемные участки дорог. Работы охватывают все районы города, где вода скапливается в низинах и затененных местах.

Мокрая дорога
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мокрая дорога

Директор комбината Игорь Мункуев отметил, что талая вода стекает с ландшафта прямо на проезжую часть. Днем техника откачивает лужи, вечером посыпают скользкие зоны. Отдел спутникового мониторинга следит за дорожной обстановкой в реальном времени.

Параллельно убирают снежную массу и остатки песка. Уборщики в каждом районе выходят на смену с шести утра, а горожане могут сообщать о проблемах через чат-бот или диспетчерскую.

Почему скапливается талая вода

Талая вода в Улан-Удэ стекает с возвышенностей и ландшафта на дороги, особенно в низинах. Затененные участки тают медленнее, что приводит к скоплению жидкости. Коммунальщики фиксируют такие зоны ежедневно, чтобы избежать затоплений.

Проблема типична для весны в Бурятии, где снег лежит долго, а потепления приходят резко. Это создает нагрузку на городскую инфраструктуру, требуя оперативных мер.

"Такие работы обязательны для предотвращения подтоплений и сохранения проходимости улиц", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Спецтехника в деле

Комбинат задействовал вакуумные машины для откачки воды. Они распределяются по районам днем, справляясь с лужами на проезжей части. Вечером в ход идут пескоразбрасыватели для борьбы со льдом.

Техника работает в усиленном режиме, охватывая ключевые магистрали и дворы. Это позволяет быстро реагировать на жалобы жителей.

Тип техники Применение
Вакуумные машины Откачка талой воды днем
Пескоразбрасыватели Посыпка скользких участков вечером

График работ от рассвета до ночи

Уборщики территорий в каждом районе начинают с шести утра. Днем фокус на откачке, вечером — на посыпке. Работа круглосуточная, чтобы улицы оставались проходимыми.

Такой подход минимизирует риски для водителей и пешеходов в переходный период.

Уборка снега и песка продолжается

Помимо воды коммунальщики вывозят снежную массу и остатки зимней посыпки. За каждым районом закреплены бригады, которые очищают тротуары и проезды.

Это часть комплексного благоустройства, связанного с тарифами ЖКХ и подготовкой к лету.

"Своевременная уборка предотвращает дополнительные расходы на ремонт дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Как сообщить о проблемах

Горожане могут направить заявки через чат-бот @dispmbukbu_bot. Также работают телефоны диспетчерской: 380-838 и 379-646. Служба круглосуточная, реагирует оперативно.

Такая связь помогает быстро локализовать участки, где нужна помощь. Это особенно актуально для транспорта и дворов.

Мониторинг и контроль ситуации

Отдел спутникового мониторинга отслеживает дорожную обстановку. Данные помогают планировать маршруты техники и предугадывать проблемы.

Интеграция с городскими системами повышает эффективность работ.

"Региональные аномалии погоды требуют постоянного внимания к таким ситуациям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Что ждет город дальше

С дальнейшим потеплением объем работ вырастет. Коммунальщики готовят дополнительные силы, учитывая возможные дожди. Жители отмечают улучшения на улицах.

Город адаптируется к весенним вызовам, сочетая ручной труд и технику. Прогнозы безопасности и инфраструктуры остаются в приоритете.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с талой водой в Улан-Удэ

Когда начались работы по откачке?

Сразу после потепления, с выводом вакуумных машин на улицы всех районов.

Куда звонить при проблемах?

По номерам 380-838 или 379-646 круглосуточно, или через чат-бот @dispmbukbu_bot.

Работает ли техника ночью?

Пескоразбрасыватели — в круглосуточном режиме, откачка — преимущественно днем.

Что еще убирают кроме воды?

Снег и песок, бригады выходят с шести утра.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, климатолог с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
