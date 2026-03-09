С потеплением в столице Бурятии коммунальщики перешли к активной борьбе с талыми водами. Комбинат по благоустройству вывел на улицы вакуумные машины и пескоразбрасыватели, чтобы очистить проблемные участки дорог. Работы охватывают все районы города, где вода скапливается в низинах и затененных местах.
Директор комбината Игорь Мункуев отметил, что талая вода стекает с ландшафта прямо на проезжую часть. Днем техника откачивает лужи, вечером посыпают скользкие зоны. Отдел спутникового мониторинга следит за дорожной обстановкой в реальном времени.
Параллельно убирают снежную массу и остатки песка. Уборщики в каждом районе выходят на смену с шести утра, а горожане могут сообщать о проблемах через чат-бот или диспетчерскую.
Талая вода в Улан-Удэ стекает с возвышенностей и ландшафта на дороги, особенно в низинах. Затененные участки тают медленнее, что приводит к скоплению жидкости. Коммунальщики фиксируют такие зоны ежедневно, чтобы избежать затоплений.
Проблема типична для весны в Бурятии, где снег лежит долго, а потепления приходят резко. Это создает нагрузку на городскую инфраструктуру, требуя оперативных мер.
"Такие работы обязательны для предотвращения подтоплений и сохранения проходимости улиц", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Комбинат задействовал вакуумные машины для откачки воды. Они распределяются по районам днем, справляясь с лужами на проезжей части. Вечером в ход идут пескоразбрасыватели для борьбы со льдом.
Техника работает в усиленном режиме, охватывая ключевые магистрали и дворы. Это позволяет быстро реагировать на жалобы жителей.
|Тип техники
|Применение
|Вакуумные машины
|Откачка талой воды днем
|Пескоразбрасыватели
|Посыпка скользких участков вечером
Уборщики территорий в каждом районе начинают с шести утра. Днем фокус на откачке, вечером — на посыпке. Работа круглосуточная, чтобы улицы оставались проходимыми.
Такой подход минимизирует риски для водителей и пешеходов в переходный период.
Помимо воды коммунальщики вывозят снежную массу и остатки зимней посыпки. За каждым районом закреплены бригады, которые очищают тротуары и проезды.
Это часть комплексного благоустройства, связанного с тарифами ЖКХ и подготовкой к лету.
"Своевременная уборка предотвращает дополнительные расходы на ремонт дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Горожане могут направить заявки через чат-бот @dispmbukbu_bot. Также работают телефоны диспетчерской: 380-838 и 379-646. Служба круглосуточная, реагирует оперативно.
Такая связь помогает быстро локализовать участки, где нужна помощь. Это особенно актуально для транспорта и дворов.
Отдел спутникового мониторинга отслеживает дорожную обстановку. Данные помогают планировать маршруты техники и предугадывать проблемы.
Интеграция с городскими системами повышает эффективность работ.
"Региональные аномалии погоды требуют постоянного внимания к таким ситуациям", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
С дальнейшим потеплением объем работ вырастет. Коммунальщики готовят дополнительные силы, учитывая возможные дожди. Жители отмечают улучшения на улицах.
Город адаптируется к весенним вызовам, сочетая ручной труд и технику. Прогнозы безопасности и инфраструктуры остаются в приоритете.
Сразу после потепления, с выводом вакуумных машин на улицы всех районов.
По номерам 380-838 или 379-646 круглосуточно, или через чат-бот @dispmbukbu_bot.
Пескоразбрасыватели — в круглосуточном режиме, откачка — преимущественно днем.
Снег и песок, бригады выходят с шести утра.
Западные обещания абсолютной защиты столкнулись с суровой реальностью асимметричных атак, обнажив критические уязвимости в документах и на поле боя.