Семейный поход в кино может стоить ноль рублей: в Томске запускают необычный формат

В Томске стартует серия бесплатных киносеансов для всей семьи. С 19 по 21 марта в Дворце творчества детей и молодежи пройдут показы российских мультфильмов и художественных фильмов в рамках Большого детского фестиваля "ЭХО БДФ". Это отличный шанс провести время с детьми, не тратя деньги на билеты.

Организаторы подготовили популярные картины: "Финник", "Три богатыря и Пуп земли", "Хоккейные папы" и "Мой дикий друг". Все сеансы отмечены возрастным рейтингом 6+, подходят для семейного просмотра. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

Событие проходит на площадке по адресу улица Вершинина, 17. Такие инициативы помогают томским семьям разнообразить досуг, особенно на фоне роста цен на развлечения в регионе.

Бесплатные киносеансы в Томске

Томский Дворец творчества детей и молодежи становится площадкой для культурного отдыха. С 19 по 21 марта здесь организуют показы семейного кино и анимации. Инициатива входит в Большой детский фестиваль "ЭХО БДФ", который соберет площадки по всей области.

Гости увидят свежие российские релизы, созданные для детей и родителей. Такие мероприятия поддерживают местную культуру и помогают семьям Томска экономить на досуге.

"Такие фестивали укрепляют культурную среду в городе, делая ее доступной для всех", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Расписание сеансов

Сеансы запланированы на три дня с фиксированным временем. Каждый день — по одному или два показа, чтобы зрители могли выбрать удобный вариант.

Дата и время Фильм 19 марта, 15:00 "Финник" (реж. Денис Чернов, 6+) 20 марта, 15:00 "Три богатыря и Пуп земли" (реж. Константин Феоктистов, 6+) 20 марта, 18:00 "Хоккейные папы" (реж. Андрей Булатов, 6+) 21 марта, 18:00 "Мой дикий друг" (6+)

Расписание позволяет совместить просмотр с повседневными делами.

Место и доступ

Все сеансы пройдут в Дворце творчества детей и молодежи по адресу: улица Вершинина, 17. Это удобная локация в городе, с хорошей транспортной доступностью.

Вход свободный для всех желающих старше 6 лет. Организаторы подчеркивают семейный характер события, связанного с спортивными и культурными традициями Томска.

Фильмы в программе

Программа включает проверенные хиты анимации и игрового кино. "Финник" расскажет о приключениях в фантастическом мире, а "Три богатыря и Пуп земли" продолжит любимую серию о русских героях.

"Хоккейные папы" затронет тему отцовства и спорта, что перекликается с активностями в регионе. "Мой дикий друг" добавит нотку приключений с животными.

Все картины ориентированы на совместный просмотр, укрепляя семейные связи.

Регистрация и правила

Чтобы попасть на сеанс, требуется предварительная запись на каждый показ отдельно. Это поможет избежать очередей и обеспечить комфорт.

"Регистрация упрощает организацию, делая событие предсказуемым для семей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Правила просты: приходить вовремя, соблюдать тишину. Подходит для туристов и местных, интересующихся внутренним туризмом.

Почему это важно для Томска

Фестиваль "ЭХО БДФ" объединит 10 площадок, 55 мероприятий и экспертов из театров России. В 2026 году он пройдет в марте по всей области.

"Местные события вроде этого усиливают роль самоуправления в культурной жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о бесплатных показах в Томске

Нужна ли регистрация?

Да, предварительная запись обязательна для каждого сеанса. Это гарантирует место и помогает организаторам.

Кому разрешено посещать?

Сеансы для зрителей от 6 лет, включая семьи с детьми и подростками. Взрослые без детей.

Что делать, если опоздал?

Лучше приходить за 15 минут. При переполненности могут не пустить, чтобы не мешать просмотру.

Будут ли еще такие показы?

Это часть фестиваля "ЭХО БДФ". Следите за анонсами на будущие события в Томске.

