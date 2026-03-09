Легенда советского кино станет краше: что изменится в кинотеатре Родина в Чите к 2028 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Чита

В Чите вот-вот начнется капитальный ремонт легендарного здания бывшего кинотеатра "Родина", которое сегодня занимает театр песни и танца "Забайкалье". Это один из символов города, и мэрия уже ищет подрядчика для работ, завершить которые планируют к 2028 году. Общий бюджет — 138,7 миллиона рублей из федерального, краевого и городского кошельков.

Кинотеатр
Фото: unsplash.com by Daniel Guerra is licensed under Free to use under the Unsplash License
Кинотеатр

Здание на улице Бутина строили в сталинскую эпоху, но открыли только в 1956-м после долгой паузы из-за войны. Теперь его приведут в порядок: обновят фасад, крышу, коммуникации и системы безопасности. Заявки от компаний принимают до 23 марта.

Реставрация сохранит исторический облик объекта культурного наследия регионального значения, включая знаменитую вывеску на фасаде. Это не просто ремонт — шаг к сохранению городской идентичности.

Как строили кинотеатр Родина

Строительство началось в 1938 году, но война остановила работы. Завершили их только в 1956-м — типичный долгострой сталинской архитектуры. Первый сеанс прошел с фильмом о визите Хрущева в Индию.

Здание сразу стало заметным акцентом на улице Бутина. Фасад украсила вывеска "Родина" оригинальным шрифтом: сначала лепнина, потом металл в 1960-х.

"Такие объекты формируют облик города и привлекают туристов, особенно если сохранить исторические детали", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Почему здание — памятник культуры

Кинотеатр признали объектом культурного наследия регионального значения. Это защитит его от сноса и обяжет сохранять аутентичность при любых изменениях.

После закрытия в 1990-х там был ночной клуб "Фараон", а с нулевых — фольклорный театр "Забайкалье". Теперь реставрация вернет зданию блеск без потери сути.

Что войдет в ремонт

Смета включает капремонт фасада, кровли, отопления, водоснабжения, канализации. Плюс обновление помещений, электрики, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и оборудования.

Документы опубликовали на портале "Госзакупки". Подрядчик должен учесть все нюансы исторического объекта.

Вид работ Описание
Фасад и кровля Капитальный ремонт внешних поверхностей
Инженерные системы Отопление, вода, канализация, электрика
Безопасность Пожарная, охранная сигнализация, видео

Таблица показывает ключевые направления — от внешнего вида до внутренних систем.

Откуда возьмут деньги

Финансирование совместное: федеральный, краевой и городской бюджеты. Сумма внушительная, но оправданная для такого символа.

"Ремонт зданий в регионах часто требует межбюджетной координации, чтобы не перегружать местные казны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Этапы и сроки работ

Реконструкция в три этапа: в 2026-м — 20 миллионов рублей, в 2027-м — 35 миллионов, в 2028-м — 83 миллиона. Заявки до 23 марта.

Такой график позволит избежать спешки и сохранить качество.

Дискуссии о судьбе здания

О ремонте заговорили в сентябре 2025-го на проекте "Редколлегия" с мэром Инной Щеголовой. Она подтвердила планы по капремонту центра города. В Чите такие инициативы важны на фоне отключений электроэнергии и проблем с коммуналкой.

Жители давно ждут обновления символов вроде "Родины", особенно когда город борется с ремонтами сетей.

"Культурные объекты вроде этого усиливают привлекательность регионов для внутреннего туризма", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о реставрации "Родины"

Когда завершат ремонт?

К 2028 году, в три этапа с 2026-го по 2028-й.

Сколько потратят?

138,7 миллиона рублей из трех бюджетов.

Что именно обновят?

Фасад, кровлю, коммуникации, электрику, системы безопасности.

Кто может стать подрядчиком?

Компании подают заявки до 23 марта на "Госзакупках".

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
