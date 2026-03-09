Легенда советского кино станет краше: что изменится в кинотеатре Родина в Чите к 2028 году

В Чите вот-вот начнется капитальный ремонт легендарного здания бывшего кинотеатра "Родина", которое сегодня занимает театр песни и танца "Забайкалье". Это один из символов города, и мэрия уже ищет подрядчика для работ, завершить которые планируют к 2028 году. Общий бюджет — 138,7 миллиона рублей из федерального, краевого и городского кошельков.

Фото: unsplash.com by Daniel Guerra is licensed under Free to use under the Unsplash License Кинотеатр

Здание на улице Бутина строили в сталинскую эпоху, но открыли только в 1956-м после долгой паузы из-за войны. Теперь его приведут в порядок: обновят фасад, крышу, коммуникации и системы безопасности. Заявки от компаний принимают до 23 марта.

Реставрация сохранит исторический облик объекта культурного наследия регионального значения, включая знаменитую вывеску на фасаде. Это не просто ремонт — шаг к сохранению городской идентичности.

Как строили кинотеатр Родина

Строительство началось в 1938 году, но война остановила работы. Завершили их только в 1956-м — типичный долгострой сталинской архитектуры. Первый сеанс прошел с фильмом о визите Хрущева в Индию.

Здание сразу стало заметным акцентом на улице Бутина. Фасад украсила вывеска "Родина" оригинальным шрифтом: сначала лепнина, потом металл в 1960-х.

"Такие объекты формируют облик города и привлекают туристов, особенно если сохранить исторические детали", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Почему здание — памятник культуры

Кинотеатр признали объектом культурного наследия регионального значения. Это защитит его от сноса и обяжет сохранять аутентичность при любых изменениях.

После закрытия в 1990-х там был ночной клуб "Фараон", а с нулевых — фольклорный театр "Забайкалье". Теперь реставрация вернет зданию блеск без потери сути.

Что войдет в ремонт

Смета включает капремонт фасада, кровли, отопления, водоснабжения, канализации. Плюс обновление помещений, электрики, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и оборудования.

Документы опубликовали на портале "Госзакупки". Подрядчик должен учесть все нюансы исторического объекта.

Вид работ Описание Фасад и кровля Капитальный ремонт внешних поверхностей Инженерные системы Отопление, вода, канализация, электрика Безопасность Пожарная, охранная сигнализация, видео

Таблица показывает ключевые направления — от внешнего вида до внутренних систем.

Откуда возьмут деньги

Финансирование совместное: федеральный, краевой и городской бюджеты. Сумма внушительная, но оправданная для такого символа.

"Ремонт зданий в регионах часто требует межбюджетной координации, чтобы не перегружать местные казны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Этапы и сроки работ

Реконструкция в три этапа: в 2026-м — 20 миллионов рублей, в 2027-м — 35 миллионов, в 2028-м — 83 миллиона. Заявки до 23 марта.

Такой график позволит избежать спешки и сохранить качество.

Дискуссии о судьбе здания

О ремонте заговорили в сентябре 2025-го на проекте "Редколлегия" с мэром Инной Щеголовой. Она подтвердила планы по капремонту центра города. В Чите такие инициативы важны на фоне отключений электроэнергии и проблем с коммуналкой.

Жители давно ждут обновления символов вроде "Родины", особенно когда город борется с ремонтами сетей.

"Культурные объекты вроде этого усиливают привлекательность регионов для внутреннего туризма", — рассказала в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о реставрации "Родины"

Когда завершат ремонт?

К 2028 году, в три этапа с 2026-го по 2028-й.

Сколько потратят?

138,7 миллиона рублей из трех бюджетов.

Что именно обновят?

Фасад, кровлю, коммуникации, электрику, системы безопасности.

Кто может стать подрядчиком?

Компании подают заявки до 23 марта на "Госзакупках".

