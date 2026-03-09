Первые жилищные сертификаты уже нашли хозяев в Иркутской области: сколько ещё выдадут

В Иркутской области стартовала новая волна поддержки молодых семей. В Доме молодежи прошла церемония вручения свидетельств на социальные выплаты для покупки или строительства жилья. Губернатор Игорь Кобзев и министр по молодежной политике Маргарита Цыганова лично вручили документы первым 50 семьям.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливая семья

Среди получателей — шесть участников специальной военной операции. В 2026 году помощь распространится на 366 семей из 31 муниципалитета Приангарья. Средства пойдут на приобретение квартир, возведение домов или погашение ипотеки. Общий бюджет программы на год — 571,4 миллиона рублей из разных уровней бюджетов.

Первые получатели в 2026 году

Пятьдесят семей стали первыми в списке на этот год. Шесть из них — участники СВО, что показывает приоритет для этой категории. Всего планируется охватить 366 семей из 31 муниципалитета.

"Такие меры позволяют семьям участников СВО быстрее обустроить быт и сосредоточиться на главном", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Распределение по территориям обеспечит равномерную поддержку по всей области.

Цели проекта и слова губернатора

Проект "Молодым семьям — доступное жилье" направлен на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей.

Доступность жилья — один из инструментов для удержания молодежи в регионе. Безопасное жилье в сейсмоопасной зоне особенно важно для новых семей.

Губернатор подчеркнул необходимость комплексных мер, включая финансовую помощь.

Возможности использования сертификатов

Сертификаты дают гибкость: покупка готового жилья, строительство индивидуального дома или досрочное погашение ипотеки. Это позволяет выбрать оптимальный вариант под семейные нужды.

Средства адаптированы под рынок Иркутской области, где цены на недвижимость растут.

"Гибкость в использовании выплат — это реальный шанс для молодых семей войти на рынок жилья без долговой нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ограничения минимальны, главное — соответствовать критериям программы.

Финансовые планы на год

На 2026 год выделено 571,4 миллиона рублей. Деньги поступят из федерального, областного и местных бюджетов, что обеспечивает стабильность финансирования.

Источник финансирования Сумма, млн руб. Федеральный бюджет 250 Областной бюджет 200 Местные бюджеты 121,4 Итого 571,4

Такая структура распределяет нагрузку и повышает эффективность программы.

Комплексная поддержка молодых семей

Министр Маргарита Цыганова говорила о работе за пределами жилья: клубы молодых семей, Дни беременных, форумы. Это помогает сохранять браки и вовлекать в общественную жизнь.

Поддержка охватывает развитие инфраструктуры, включая обновление школ и детсадов.

"Комплексный подход укрепляет семьи на всех уровнях, от жилья до социальной адаптации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о жилищных сертификатах для молодых семей

Кто имеет право на сертификат?

Молодые семьи с детьми или ожидающие ребенка, не имеющие жилья и соответствующие критериям дохода. Приоритет — участникам СВО.

Как подать заявку?

Через муниципальные органы или МФЦ. Нужно собрать документы о составе семьи, доходах и отсутствии жилья.

На какую сумму выдают сертификат?

Размер зависит от района и нуждаемости, но покрывает значительную часть стоимости жилья на рынке региона.

Можно ли комбинировать с ипотекой?

Да, средства идут на первоначальный взнос или погашение кредита.

Читайте также