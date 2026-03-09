В Иркутской области стартовала новая волна поддержки молодых семей. В Доме молодежи прошла церемония вручения свидетельств на социальные выплаты для покупки или строительства жилья. Губернатор Игорь Кобзев и министр по молодежной политике Маргарита Цыганова лично вручили документы первым 50 семьям.
Среди получателей — шесть участников специальной военной операции. В 2026 году помощь распространится на 366 семей из 31 муниципалитета Приангарья. Средства пойдут на приобретение квартир, возведение домов или погашение ипотеки. Общий бюджет программы на год — 571,4 миллиона рублей из разных уровней бюджетов.
Пятьдесят семей стали первыми в списке на этот год. Шесть из них — участники СВО, что показывает приоритет для этой категории. Всего планируется охватить 366 семей из 31 муниципалитета.
"Такие меры позволяют семьям участников СВО быстрее обустроить быт и сосредоточиться на главном", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.
Распределение по территориям обеспечит равномерную поддержку по всей области.
Проект "Молодым семьям — доступное жилье" направлен на повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей.
Доступность жилья — один из инструментов для удержания молодежи в регионе. Безопасное жилье в сейсмоопасной зоне особенно важно для новых семей.
Губернатор подчеркнул необходимость комплексных мер, включая финансовую помощь.
Сертификаты дают гибкость: покупка готового жилья, строительство индивидуального дома или досрочное погашение ипотеки. Это позволяет выбрать оптимальный вариант под семейные нужды.
Средства адаптированы под рынок Иркутской области, где цены на недвижимость растут.
"Гибкость в использовании выплат — это реальный шанс для молодых семей войти на рынок жилья без долговой нагрузки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Ограничения минимальны, главное — соответствовать критериям программы.
На 2026 год выделено 571,4 миллиона рублей. Деньги поступят из федерального, областного и местных бюджетов, что обеспечивает стабильность финансирования.
|Источник финансирования
|Сумма, млн руб.
|Федеральный бюджет
|250
|Областной бюджет
|200
|Местные бюджеты
|121,4
|Итого
|571,4
Такая структура распределяет нагрузку и повышает эффективность программы.
Министр Маргарита Цыганова говорила о работе за пределами жилья: клубы молодых семей, Дни беременных, форумы. Это помогает сохранять браки и вовлекать в общественную жизнь.
Поддержка охватывает развитие инфраструктуры, включая обновление школ и детсадов.
"Комплексный подход укрепляет семьи на всех уровнях, от жилья до социальной адаптации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Молодые семьи с детьми или ожидающие ребенка, не имеющие жилья и соответствующие критериям дохода. Приоритет — участникам СВО.
Через муниципальные органы или МФЦ. Нужно собрать документы о составе семьи, доходах и отсутствии жилья.
Размер зависит от района и нуждаемости, но покрывает значительную часть стоимости жилья на рынке региона.
Да, средства идут на первоначальный взнос или погашение кредита.
Западные обещания абсолютной защиты столкнулись с суровой реальностью асимметричных атак, обнажив критические уязвимости в документах и на поле боя.