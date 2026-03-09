Без торгов и бюрократии: как Красноярский край упрощает доступ к земле для бизнеса

В Красноярском крае власти предложили упростить бизнесу доступ к земле для строительства промышленных парков. Правительство внесло в заксобрание законопроект, который позволяет арендовать участки без торгов при условии серьезных инвестиций. Для Красноярска порог — 600 миллионов рублей, для остальных территорий — 320 миллионов.

Фото: creativecommons.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Туруханск Село в Красноярском крае

Идея возникла на фоне спроса инвесторов, в том числе иностранных, на готовые производственные площадки. Региональные власти подчеркивают, что такие парки помогут малому и среднему бизнесу быстро запускать производства с минимальными затратами на инфраструктуру. Уже есть пример: площадка несостоявшегося ферросплавного завода может стать одним из первых объектов.

Министерство экономики края обещает жесткий контроль за выполнением условий. Это шаг к развитию промышленности в регионе, где зимние снегопады и транспортные вызовы не останавливают экономический рост.

Новый законопроект о земле для бизнеса

Правительство Красноярского края внесло в заксобрание проект закона, который меняет правила аренды земли под промышленные нужды. Теперь компании смогут получить участки без аукционов, если вложат крупные суммы в создание промпарков. Это касается как Красноярска, так и других муниципалитетов.

Инициатива направлена на ускорение промышленного роста. Бизнесу обещают готовую инфраструктуру: дороги, коммуникации, энергетику. Власти рассчитывают привлечь малый и средний бизнес, который часто упирается в бюрократию при поиске площадок.

"Такие меры помогут регионам реализовать инвестиционные проекты без лишних процедур", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Минимальные инвестиции: сколько нужно вложить

Ключевой порог — размер вложений. В столице края требуется 600 миллионов рублей, в остальных районах — 320 миллионов. Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры парка и запуск производств.

Территория Минимальные инвестиции, руб. Красноярск 600 000 000 Другие территории края 320 000 000

Такие лимиты обоснованы разным уровнем развития инфраструктуры. В Красноярске нагрузка выше из-за масштабов города.

Что такое индустриальные парки

Индустриальные парки — это оборудованные площадки с подведенными сетями, где арендаторы могут сразу начинать производство. Они снижают стартовые затраты для малого бизнеса на 30-50% за счет общей инфраструктуры.

В крае такие объекты помогут диверсифицировать экономику. Красноярск уже сталкивается с вызовами вроде мошенничества в бизнес-среде, и промпарки добавят надежности.

"Земельные участки в таких парках станут драйвером для рынка недвижимости в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Контроль за инвесторами

Власти не оставят процесс на самотек. Каждое соглашение будет под особым надзором: проверка вложений, сроки запуска, отчетность. Нарушители потеряют аренду и участок.

Министерство экономики обещает прозрачность. Это защитит бюджет от пустых обещаний и обеспечит реальный эффект для края.

Спрос на площадки в крае

Инвесторы, включая зарубежных, активно ищут места для заводов в Красноярском крае. Регион выгоден логистикой и сырьем. Несмотря на аномальную погоду, спрос растет.

Законопроект ответит на этот интерес, сделав доступ к земле проще. Бизнес оценит упрощение процедур.

"Местное самоуправление выиграет от притока инвестиций в промышленность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Перспективы развития на примере завода

Первым кандидатом на промпарк станет площадка бывшего ферросплавного завода. Там уже есть фундамент, и бизнес сможет дооборудовать ее под нужды.

Это запустит цепочку: рабочие места, налоги, рост ВВП края. Инновации вроде новых производств усилят позиции региона.

Ответы на популярные вопросы о промпарках в Красноярском крае

Кто может арендовать землю без торгов?

Компании, готовые вложить минимум 600 миллионов рублей в Красноярске или 320 миллионов в других районах. Деньги идут на инфраструктуру парка.

Что будет с участком при невыполнении условий?

Аренда расторгнется, земля вернется в оборот. Власти проверяют ежегодно.

Как это повлияет на малый бизнес?

Снизит затраты на старт производства за счет готовой инфраструктуры и упрощенных процедур.

Читайте также