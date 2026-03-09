Свежее, дешевле и ближе к дому: барнаульцы нашли простой способ экономить

Барнаульцы активно стартовали весенний сезон ярмарок, потратив на первой субботней площадке более 8 миллионов рублей. Производители из столицы края и районов предложили свежие мясо, рыбу, колбасы и копчености, которые разлетелись мгновенно. К Международному женскому дню добавили цветы по доступным ценам — тюльпаны от 50 рублей.

Цены на ярмарках оказались ниже, чем в торговых сетях, на 25,4%, а по сравнению с постоянными площадками — на 24%. Это сделало выходные покупки выгодными для тысяч жителей. Ярмарки вернулись по традиции: с марта по май и осенью, всего 19 в этом году.

Мэрия Барнаула развернула шесть площадок, где товарооборот составил 8,1 миллиона рублей. Следующие ярмарки намеченные на 14 марта в ключевых районах города и пригородах.

Первые ярмарки сезона: что привлекло барнаульцев

Весенние ярмарки в Барнауле открылись на шести площадках, где собрались товаропроизводители из города и районов края. Жители сразу отметили разнообразие свежей продукции: от мяса до готовой рыбы. Это традиция, которая оживает ежегодно, принося пользу и покупателям, и фермерам.

К 8 Марта добавили цветочную торговлю — тюльпаны по 50 рублей за штуку стали хитом. Подготовка к празднику женской заботы усилила ажиотаж, сделав ярмарки центром предпраздничных покупок.

"Ярмарки поддерживают местных производителей и стабилизируют цены на продукты в начале сезона", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов

Общий интерес к площадкам растет: барнаульцы ценят прямые закупки без посредников.

Популярные товары и цены

Лидеры продаж — мясо, полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбасы, копчености. Производители из районов привезли фермерскую продукцию, которая выделяется качеством. Овощи тоже были в деле, напоминая о местных кулинарных хитах.

Цены на ярмарках ниже рыночных: анализ показал минус 25,4% к сетям и 24% к постоянным ярмаркам. Это выгодно для семейного бюджета в преддверии весны.

Товар Сравнение цен (ярмарка vs сети) Мясо и полуфабрикаты -25% Рыба -26% Колбасы и копчености -24%

Рекордный товарооборот

Первая ярмарка принесла 8,1 миллиона рублей — солидный старт для сезона. Это отражает спрос на локальные продукты и эффективность организации. Экономисты отмечают вклад в региональный оборот.

"Такой товарооборот стимулирует бюджеты районов через продажи фермеров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов

По сравнению с прошлыми годами рост заметен, особенно на фоне инфляции.

График проведения ярмарок

Ярмарки выходного дня идут с марта по май и с сентября по ноябрь. В 2026 году — 19 событий. Это регулярный формат, удобный для жителей.

Площадки распределяют по районам, чтобы охватить весь город. Связь с инновациями в агропроме помогает обеспечивать свежий ассортимент.

Места и время следующих ярмарок

14 марта с 10:00 до 14:00: Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР у фонтана (Молодежная — Красноармейский проспект). Октябрьский — ул. Германа Титова, 9 (сквер Титова). Пригород: Казенная Заимка, Новосиликатный, Лебяжье, Затон.

"Инфраструктура площадок важна для комфорта покупателей и логистики", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова

Доступность транспорта упрощает визит — планы по сети до 2030 года помогут.

Преимущества ярмарок перед магазинами

Ниже цены, свежесть продуктов, прямой контакт с производителями. Ярмарки дополняют торговлю, особенно в сезон. Жители отмечают качество и выбор.

Несмотря на коммунальные вызовы, такие события поднимают настроение и экономят деньги.

Ответы на популярные вопросы о ярмарках в Барнауле

Когда пройдут следующие ярмарки?

14 марта с 10:00 до 14:00 в Железнодорожном, Октябрьском районах и пригородах. График на весь сезон — 19 ярмарок до мая.

Какие товары самые популярные?

Мясо, рыба, колбасы, копчености. Цветы к праздникам тоже в топе.

Почему цены ниже?

Прямые продажи от производителей без наценок сетей — экономия до 25%.

