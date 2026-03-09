Свежее, дешевле и ближе к дому: барнаульцы нашли простой способ экономить

Барнаульцы активно стартовали весенний сезон ярмарок, потратив на первой субботней площадке более 8 миллионов рублей. Производители из столицы края и районов предложили свежие мясо, рыбу, колбасы и копчености, которые разлетелись мгновенно. К Международному женскому дню добавили цветы по доступным ценам — тюльпаны от 50 рублей.
Цены на ярмарках оказались ниже, чем в торговых сетях, на 25,4%, а по сравнению с постоянными площадками — на 24%. Это сделало выходные покупки выгодными для тысяч жителей. Ярмарки вернулись по традиции: с марта по май и осенью, всего 19 в этом году.
Мэрия Барнаула развернула шесть площадок, где товарооборот составил 8,1 миллиона рублей. Следующие ярмарки намеченные на 14 марта в ключевых районах города и пригородах.
Лидеры продаж — мясо, полуфабрикаты, мороженая и готовая рыба, колбасы, копчености. Производители из районов привезли фермерскую продукцию, которая выделяется качеством. Овощи тоже были в деле, напоминая о местных кулинарных хитах.
|Товар
|Сравнение цен (ярмарка vs сети)
|Мясо и полуфабрикаты
|-25%
|Рыба
|-26%
|Колбасы и копчености
|-24%
Первая ярмарка принесла 8,1 миллиона рублей — солидный старт для сезона. Это отражает спрос на локальные продукты и эффективность организации. Экономисты отмечают вклад в региональный оборот.
Ярмарки выходного дня идут с марта по май и с сентября по ноябрь. В 2026 году — 19 событий. Это регулярный формат, удобный для жителей.
Площадки распределяют по районам, чтобы охватить весь город. Связь с инновациями в агропроме помогает обеспечивать свежий ассортимент.
14 марта с 10:00 до 14:00: Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР у фонтана (Молодежная — Красноармейский проспект). Октябрьский — ул. Германа Титова, 9 (сквер Титова). Пригород: Казенная Заимка, Новосиликатный, Лебяжье, Затон.
