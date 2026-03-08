Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутске на 2026 год запланирован масштабный ремонт 101 учреждения образования: 38 школ и 63 детских сада. Работы охватят текущий и капитальный ремонт, профинансированный из городских, областных и федеральных бюджетов, а также по проектам "Есть решение" и "Народные инициативы". Это позволит обновить инфраструктуру, сделать учреждения безопаснее и комфортнее для тысяч детей.

Школьный коридор
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьный коридор

Городской бюджет выделит средства на ремонт кровель, пищеблоков, стадионов и модернизацию электроснабжения в ряде объектов. Федеральные и региональные источники поддержат более масштабные работы, включая замену инженерных систем и благоустройство территорий. Такие меры укрепят образовательную базу города в условиях роста населения и повышенных нагрузок на учреждения.

Ремонт затронет конкретные школы и сады, где накопились проблемы с износом. Жители уже отмечают важность этих планов, особенно в свете экономики Иркутска и развития строительства Иркутск.

Планы ремонта на 2026 год

Всего в Иркутске обновят 38 школ и 63 детских сада. Работы стартуют в начале года и растянутся на весь период. Основной акцент на капитальном ремонте зданий, инженерных сетей и прилегающих территорий. Это часть городской стратегии по поддержке образования в условиях демографического роста.

Планы согласованы с региональными властями. Общий объем финансирования превысит сотни миллионов рублей.

"Такие инвестиции в социальную сферу напрямую влияют на качество жизни семей и удержание населения в городе", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов .

Финансирование из городского бюджета

Из средств мэрии отремонтируют кровли в детских садах № 75, 114, 147, 163, 81, 110 и школах № 28, 50, 14. Пищеблоки обновят в гимназии № 2, школах № 6, 76 и детском саду № 176. Стадионы появятся в школах № 40, 24, 27, 21, а территории благоустроят у детских садов № 40, 51 "Рябинка", 101, 18, 176 и школы № 4.

Модернизация электроснабжения затронет школу № 28 и детский сад № 61. Эти работы напрямую связаны с ЖКХ Иркутск и повышением надежности объектов.

Объект Работы
Детские сады № 75, 114 и др. Ремонт кровель
Гимназия № 2, школы № 6, 76 Обновление пищеблоков
Школы № 40, 24, 27, 21 Новые стадионы

Региональные и федеральные источники

Областной и федеральный бюджеты покроют ремонт детских садов № 75, 129, гимназии № 2 и школ № 28, 40, 6. Школа № 67 войдет в нацпроект "Молодежь и дети" с заменой отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Добавят окна, сигнализацию, вентиляцию и видеонаблюдение.

Такие вложения учитывают риски в Иркутская область новости, аналогичные проблемам с жильем.

Конкретные учреждения под ремонт

Список объектов обширен: от ремонта зданий до благоустройства дворов. В фокусе — безопасность и современные стандарты. Работы минимизируют простои, чтобы дети не пострадали от перерывов в обучении.

Это перекликается с розничный оборот Иркутск и ростом бытовых нужд семей.

Проекты Есть решение и Народные инициативы

По "Есть решение" обновят восемь школ, 15 детских садов и дворец творчества. В школе № 28 создадут семейную развивающую территорию. Фонд поддержки округов профинансирует спортплощадку в саду № 83, отопление в № 89, санузлы в № 116, пол в спортзале школы № 21 и другие работы.

"Проекты инициатив позволяют оперативно решать локальные проблемы на основе обращений жителей", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов .

Что изменится после ремонта

Учреждения получат новые инженерные системы, спортивные зоны и безопасные территории. Это повысит привлекательность образования и поможет в реализации федеральных программ.

Почему это важно для Иркутска

В контексте развития города ремонт укрепит социальную инфраструктуру, особенно на фоне рынок труда Иркутск и миграционных потоков. Родители получат надежные объекты для детей.

"Благоустройство образовательных пространств напрямую влияет на комфорт городских территорий", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова .

Ответы на популярные вопросы о ремонте школ и детских садов в Иркутске

Когда точно начнутся работы?

Планы на весь 2026 год, старт с января после согласований и торгов.

Будут ли перерывы в работе учреждений?

Минимизируют, чтобы не нарушать учебный процесс. В отдельных случаях возможны временные переводы групп.

Кто контролирует качество ремонта?

Мэрия, областные органы и общественные комиссии на основе проектов.

Экспертная проверка: Валерий Козлов, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий, Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов, Владимир Орлов, политолог / аналитик местного самоуправления
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
