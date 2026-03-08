Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфляция наступает, зарплата растёт: что ждать от рынка труда в 2026 году
По смертности мужчин от пьянства в больших городах Европы Петербург занимает второе место... — писала газета Русь 9 марта 1908 года
На рынке труда началась борьба за чертежи и мозги: в Москве инженерам платят всё щедрее
Природа просыпается, а энергия исчезает: этот весенний эффект бьёт по настроению
Ветер со сценарием катастрофы: как мартовские метели могут изменить привычный ритм жизни в Омске
Миллионы людей делают это каждый день — и превращают мозг в перегруженный сервер
Когда сила и грация становятся искусством: в Иркутске появилась новая плеяда мастеров спорта
Кто получит 100 тысяч рублей: условия предоставления регионального маткапитала в Томске
Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов

Яйца в Омске бьют рекорды, кошельки пустеют: разбираемся, что стоит за подорожанием

Россия » Сибирь » Омск

В Омской области куриные яйца продолжают дорожать. По данным портала "Аймониторинг", средняя цена десятка достигла 96,51 рубля за неделю с 24 февраля по 2 марта. С января рост составил 14,6%, или 12,27 рубля.

Яйца
Фото: pixabay. com by congerdesign, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Яйца возглавили список лидеров подорожания. За ними следуют белокочанная капуста с приростом 24,1% и морковь на 19,8%. Это заметно сказывается на повседневных тратах жителей региона.

Не все продукты следуют общему тренду: подешевели шлифованный рис, сливочное масло, колбаса, молоко, сметана и подсолнечное масло. Разберем ситуацию подробнее.

Динамика цен на куриные яйца

Цены на куриные яйца в Омской области растут стабильно. С начала года десяток подорожал на 14,6%. Это один из самых заметных скачков среди продуктов питания. Жители отмечают, что раньше яйца стоили заметно дешевле, особенно в сезон.

Портал "Аймониторинг" фиксирует еженедельные изменения. Последняя неделя показала рост до 96,51 рубля. Такие темпы заставляют пересматривать семейные бюджеты.

"Подорожание яиц связано с сезонными факторами в птицеводстве и логистикой", — рассказал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Причины роста цен

Рост цен на яйца объясняется несколькими факторами. Во-первых, увеличение затрат на корма для птицы. Во-вторых, логистические расходы в регионе. Омск сталкивается с вызовами, связанными с подготовкой к паводку, что влияет на транспорт.

Кроме того, спрос на яйца остается высоким круглый год. Экономический рост в Омске, включая развитие судебной системы, стимулирует потребление.

Топ лидеров подорожания

Яйца не единственные, кто показал рост. Капуста выросла на 24,1%, морковь — на 19,8%. Эти овощи чувствительны к погодным условиям и урожайности.

Продукт Рост с января, %
Куриные яйца 14,6
Белокочанная капуста 24,1
Морковь 19,8

Таблица показывает ключевые изменения. Это данные за январь-март.

Продукты, которые подешевели

Не все цены растут. Шлифованный рис, сливочное масло, колбаса, молоко, сметана и подсолнечное масло стали дешевле. Это связано с стабилизацией поставок и конкуренцией на рынке.

Такой баланс помогает сдерживать общую инфляцию в продуктовой корзине Омской области.

Влияние на жителей Омской области

Подорожание яиц и овощей ощутимо для семей. В условиях регионального развития, включая промышленный туризм, жители тратят больше на еду. Это влияет на повседневный рацион.

"Социальные выплаты помогают компенсировать рост цен для уязвимых групп", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Особенно это важно для многодетных семей и пенсионеров.

Что ждет рынок в ближайшее время

Эксперты ожидают стабилизации цен к лету. Увеличение предложения яиц и овощей снизит давление. Региональные бюджеты поддержат аграриев.

В целом, рынок Омска адаптируется к изменениям, опираясь на локальный спрос.

"Дефицит бюджета регионов требует точных мер по поддержке АПК", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о подорожании яиц в Омске

Почему именно яйца подорожали больше всего?

Рост связан с затратами на корма и сезонным спросом. Птицеводство чувствительно к таким факторам.

Подешевеют ли яйца летом?

Вероятно, да. Увеличение предложения обычно снижает цены.

Как сэкономить на продуктах?

Следите за акциями в магазинах и выбирайте сезонные товары.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт Виктор  Смирнов, региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ржавый скальпель западной политики: Киргизию пытаются наказать за феноменальный прыжок экономики
Другие
Ржавый скальпель западной политики: Киргизию пытаются наказать за феноменальный прыжок экономики
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Авто
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Популярное
Пернатый авианалёт: вороны в Астрахани начали прицельно сбрасывать камни на прохожих

Жители Астрахани столкнулись с неожиданной угрозой с воздуха, когда обычные прогулки по городу превратились в опасные столкновения с агрессивными стаями птиц.

Пернатый авианалёт: вороны в Астрахани начали прицельно сбрасывать камни на прохожих
Ржавый скальпель западной политики: Киргизию пытаются наказать за феноменальный прыжок экономики
Ржавый скальпель западной политики: Киргизию пытаются наказать за феноменальный прыжок экономики
Золотая карета стала тыквой: союзники Вашингтона внезапно осознали хрупкость обещанной защиты
Стрельба по собственным ногам: британское ведомство случайно выдало координаты секретного цеха на Украине
Очередь длиной в десятилетие: что превращает Porsche 911 в недосягаемую мечту Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Дырявая перчатка гегемона: американская ПВО пропускает девять из десяти иранских снарядов
Нефтяной потолок трещит по швам: баррель Brent готовится к прыжку до отметки в 120
Деньги любят тишину и Пензу: госслужащие и банкиры региона получают более 140 тысяч рублей
Деньги любят тишину и Пензу: госслужащие и банкиры региона получают более 140 тысяч рублей
Последние материалы
Кухонный шкаф вместо химии: эти привычные продукты превращают яйца в Пасху в живое полотно
Яйца в Омске бьют рекорды, кошельки пустеют: разбираемся, что стоит за подорожанием
Инфляция наступает, зарплата растёт: что ждать от рынка труда в 2026 году
Масляная броня даёт трещину: этот старый способ подготовки семян моркови даёт большой урожай
По смертности мужчин от пьянства в больших городах Европы Петербург занимает второе место... — писала газета Русь 9 марта 1908 года
Забытый ритуал у порога: один неверный наклон при встрече превращает хозяина в опасную угрозу
Мечта садовода в теплице: 10 сортов баклажанов, которые принесут больше, чем ждёшь
Комочки объявляют капитуляцию: один кухонный прибор мгновенно исправляет ошибки варки манки
На рынке труда началась борьба за чертежи и мозги: в Москве инженерам платят всё щедрее
Зарплаты рванули в космос: какие регионы России показали самый мощный рост доходов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.