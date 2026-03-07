Не хочу, но ем: почему походы в томские кафе превращаются в финансовую пытку

Услуги кафе и ресторанов в Томской области за год подорожали на 11 процентов. По данным Банка России, средний чек в январе 2026 года вырос именно на 11,08 процента по сравнению с прошлым годом. Это произошло на фоне общей инфляции и роста издержек бизнеса.

Предприниматели отмечают, что основными причинами стали продуктовая инфляция, удорожание тарифов ЖКХ и аренды помещений. Посетители реагируют оттоком: многие переходят на фастфуд или готовую еду из супермаркетов, чтобы сэкономить.

В январе 2026 года продукты подорожали на 2,13 процента, непродовольственные товары — на 0,68, услуги — на 1,76. Фрукты и овощи выросли в цене на 8,39 процента из-за морозов и логистики, хотя за год стали дешевле на 2,46.

Рост цен на услуги общепита

В Томской области кафе и рестораны подняли цены на 11,08 процента за год. Это подтверждают данные Отделения Томск Банка России. Бизнес перенес в чеки расходы на продукты, обслуживание и аренду, особенно после новогодних праздников.

Общая инфляция в регионе за 2025 год составила 5,57 процента. Продукты выросли на 7,56, услуги — на 7,86. В январе 2026 добавилось давление от налоговых изменений.

Категория Изменение за январь 2026 (%) Продукты питания +2,13 Непродовольственные товары +0,68 Услуги +1,76 Фрукты и овощи +8,39

Таблица показывает динамику цен по основным группам. Производители активно корректируют розницу под издержки.

Влияние продуктовой инфляции

Продуктовая инфляция напрямую ударила по ресторанам. Фрукты и овощи подорожали из-за морозов, которые увеличили энергозатраты теплиц. Логистика и хранение тоже выросли в цене.

Хотя за год плодоовощная группа подешевела на 2,46 процента благодаря хорошему урожаю. Но январский скачок нивелировал эффект.

Тарифы ЖКХ и аренда

Рост тарифов ЖКХ добавил издержек кафе. Обслуживание оборудования и обогрев стали дороже. Арендодатели тоже корректируют ставки.

"Рост тарифов ЖКХ напрямую влияет на себестоимость блюд в ресторанах, особенно в отопительный сезон", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Предприниматели прогнозировали 15-20 процентов роста чека еще в 2025 году именно по этим причинам.

Налоговые изменения 2026 года

С 1 января 2026 года НДС вырос с 20 до 22 процентов. Снижается порог выручки для УСН и ПСН. Эксперты предупреждают о рисках закрытия малого бизнеса и дополнительной инфляции.

Это усиливает пессимизм в сфере общепита. Региональные экономисты связывают изменения с федеральными решениями.

Отток посетителей

Томичи экономят: предпочитают фастфуд или супермаркеты. Рост чека на 11 процентов привел к снижению трафика в кафе. В новогодние пики спрос был, но потом спад.

"Повышение цен провоцирует отток в бюджетные сегменты, что бьет по выручке заведений", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Аналогично влияет кадровый голод: нехватка персонала повышает зарплаты.

Сравнение с другими регионами Сибири

В Сибири разрыв цен на продукты достигает 70 процентов между городами. Томск в середине: статистика Томскстата показывает умеренный рост.

Это делает регион привлекательным для туристов, но локальные кафе страдают от конкуренции.

Прогнозы на будущее

Эксперты ожидают дальнейшего давления от налогов и инфляции. Бизнес ищет пути оптимизации, но без господдержки будет сложно.

"Аграрный сектор поможет стабилизировать цены на продукты, если урожаи останутся стабильными", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в томских кафе и ресторанах

На сколько подорожали кафе в Томске за год?

Услуги общепита выросли на 11,08 процента по сравнению с январем 2025 года.

Почему выросли цены на фрукты и овощи?

Из-за морозов увеличились энергозатраты теплиц, логистика и хранение.

Как налоги повлияют на рестораны?

НДС до 22 процентов и изменения УСН добавят издержек, усиливая инфляцию.

Что делать посетителям, чтобы сэкономить?

Выбирать фастфуд, акции или готовую еду в магазинах.

