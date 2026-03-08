Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ветер со сценарием катастрофы: как мартовские метели могут изменить привычный ритм жизни в Омске

Омск

Омичи столкнулись с неожиданным мартовским поворотом погоды. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии предупреждает: 9 и 10 марта ожидаются снегопады разной силы, порывистый ветер до 20 м/с и метель с резким снижением видимости. Температура опустится, что добавит хлопот всем, кто выходит из дома.

Метель
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Метель

МЧС уже разослало рекомендации: на дорогах появятся снежные заносы, накат и гололедица. Водителям советуют сбавить скорость и держать дистанцию, а обогревателям печей — не рисковать перегрузкой сетей. В случае беды звоните 101.

Такие условия проверяют готовность города к зимним сюрпризам. Омская область, с ее промышленным туризмом и развивающейся инфраструктурой, должна минимизировать риски.

В этом материале:

Прогноз на 9-10 марта

Синоптики Обь-Иртышского УГМС уверены: снегопад начнется утром 9 марта и усилится к вечеру. Ветер юго-западный, порывами 15-20 м/с, вызовет метель. Видимость сократится до 200-500 метров в наиболее интенсивные часы.

Похолодание составит 5-7 градусов, ночью возможны заморозки до -10°C. Это типичная для Сибири аномалия, но в марте она бьет по планам жителей Омской области.

"Такие мартовские метели — не редкость для Прииртышья, они связаны с циклонами из Европы", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Опасности на дорогах

Снежный накат и заносы сделают трассы скользкими. Гололедица усилится ночью, особенно на мостах и развязках. Дорожные службы Омска уже выводят технику, но пробки неизбежны.

Водителям напоминают о ПДД: не превышать 40 км/ч на заношенных участках, включать габаритные огни. Пешеходам — держаться тротуаров и избегать проезжей части.

Риск на дороге Меры предосторожности
Снежные заносы Соблюдать дистанцию 100 м
Гололедица Снизить скорость вдвое
Метель Включить аварийку

После таблицы — статистика: в прошлые метели в Омске фиксировали до 50 ДТП за сутки.

Безопасный обогрев жилья

С похолоданием вырастет нагрузка на печи и обогреватели. МЧС предостерегает: не топите печи весь день, чтобы избежать растрескивания стен. Электросети старых домов не выдержат нескольких приборов сразу.

В Омской области продолжается газификация, но пока многие полагаются на дрова и электричество. Отопительные компании обещают стабильность.

"Перегрузка сетей — главная причина пожаров в такую погоду, проверяйте проводку заранее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Рекомендации МЧС

Следите за обновлениями в СМИ и приложениях. Одевайтесь слоями, имейте аптечку в машине. Не оставляйте авто на проезжей части во время метели.

Для пешеходов: резиновые сапоги, фонарик, запас еды. Домашние животные тоже нуждаются в защите от мороза.

Влияние на городскую жизнь

Метель затронет промышленный туризм и транспорт. Школы и детсады могут перейти на дистанционку, предприятия — сократить смены.

Экономика Омска, с ростом в фармацевтике, устойчива, но логистика под вопросом.

"Такие явления требуют координации от местных властей, чтобы не парализовать судебную систему и бизнес", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Метели в истории Омска

В 2018-м метель парализовала город на сутки, тогда эвакуировали сотни людей. В марте 2023-го ветер сносил рекламные щиты. Опыт помогает готовиться.

Сейчас службы лучше оснащены, но природа напоминает о себе ежегодно.

Ответы на популярные вопросы о мартовских метелях в Омске

Как долго продлится метель?

Основные осадки 9-10 марта, улучшение с 11-го. Следите за обновлениями.

Закроют ли дороги?

Возможны ограничения на трассах, городские маршруты сохранятся.

Нужно ли запасаться продуктами?

Да, на 2-3 дня, чтобы избежать очередей в магазинах.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
