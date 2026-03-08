Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители Красноярска затаили дыхание: буря накроет город — советы, которые спасут самочувствие
Кукла-утопленница и скелет курицы: рейтинг самых необычных находок в канализации Читы
Ржавчина против горожан: старые трубы Барнаула подвели в самый неподходящий момент
Опыт не пропьёшь: как прошёл чемпионат Автоледи-2026 в Кызыле — и кто покорил жюри
Не внесли номер – получили штраф: чем обернулась халатность оператора связи в Улан-Удэ
Квитанции растут быстрее зарплат: кому на самом деле выгодно подорожание ЖКУ
Меньше штрафов и аварий: новые идеи о тарифах ОСАГО, основанные на статистике женского вождения
Футбол для галочки: сможет ли Россия удивить в матчах с командами Никарагуа и Мали
Космический танец с нарушением границ: Плутон заходит в гости к Нептуну и меняет представления о небе

Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов

Россия » Сибирь » Омск

В омской адаптивной школе-интернате №14, где обучаются 166 детей с нарушениями зрения, случилась серьезная авария. Из-за сильных февральских морозов 21 февраля в отопительной системе лопнула труба, что привело к затоплению первых двух этажей и электрощитовой. Здание осталось без воды и электричества.

Раковина
Фото: unsplash.com by Sanibell BV is licensed under Free to use under the Unsplash License
Раковина

С 24 февраля детей перевели на дистанционное обучение. Для ребят с ограниченными возможностями такая школа — не только место учебы, но и центр реабилитации, тренировок и творчества. Это важный элемент их социализации.

Две недели без нормальной работы учреждения вызвали вопросы к состоянию инфраструктуры в регионе. Родители и власти ищут пути решения, пока ремонтные бригады пытаются восстановить системы.

Авария в омской школе-интернате

21 февраля в адаптивной школе-интернате №14 Омска произошел инцидент, связанный с отопительной системой. Сильные морозы привели к разрыву трубы, что стало типичной проблемой для старых коммуникаций в холодный период.

Школа рассчитана на 166 воспитанников с нарушениями зрения. Здесь сочетаются образовательный процесс и реабилитационные программы, что делает ее уникальной для города.

"Такие аварии в отопительных системах школ — следствие износа трубопроводов и недостаточного внимания к профилактике перед зимой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Затопление и отключения коммуникаций

Потоп затронул первые два этажа и электрощитную. В результате школа лишилась воды и электричества, что парализовало все процессы.

Электрощитовая вышла из строя первой, что усугубило ситуацию. Без света невозможно проводить занятия, а отсутствие воды затронуло даже санитарные нормы.

Перевод на дистанционное обучение

С 24 февраля все 166 детей перешли на дистанционный формат. Для них это не просто смена режима — потерян доступ к специализированным занятиям и социальным контактам.

Дистант усложняет реабилитацию: дети с нарушениями зрения нуждаются в тактильных и аудио-тренировках, которые онлайн не заменить.

Проблема Последствия для школы
Разрыв трубы Затопление этажей
Повреждение электрощитовой Отключение света и воды
Морозы Ускоренный износ систем

Проблемы инфраструктуры в Омске

Авария высветила уязвимости городской инфраструктуры. В Омске регулярно возникают ЧП из-за старых сетей, особенно перед паводком или в морозы.

Региональные службы признают необходимость обновления, но темпы ремонта отстают от планов. Школы — в зоне риска из-за высокой нагрузки.

"Инфраструктура Омска требует комплексного подхода к благоустройству, включая инженерные сети в образовательных учреждениях", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Реакция родителей и властей

Родители обеспокоены: дети вернутся в нормальный режим только после ремонта. Власти обещают оперативные меры, но сроки растягиваются.

В Омске обсуждают дополнительные проверки школ. Судебная система региона может подключиться к разбору инцидентов, если возникнут претензии.

"ЧП такого уровня требует быстрого реагирования и анализа рисков для предотвращения повторений", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Перспективы восстановления школы

Ремонтные работы идут полным ходом. Ожидается, что электричество и воду подключат в ближайшие дни, но полное восстановление займет недели.

Власти планируют усилить контроль за школами-интернатами. Омск фокусируется на социальной защите детей, включая специальные учреждения.

Ответы на популярные вопросы о ЧП в омской школе-интернате

Почему лопнула труба именно в эту школу?

Сильные морозы спровоцировали расширение металла в старых трубах. Износ инфраструктуры сыграл ключевую роль.

Сколько продлится ремонт?

Электричество обещают восстановить быстро, но полная сушка и ремонт займут до двух недель.

Что с детьми во время простоя?

Они на дистанционном обучении дома. Родители получают поддержку от соцслужб.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Экономика и бизнес
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Популярное
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева

Задержание курьеров с миллионами долларов и золотом на границе Европы спровоцировало дипломатический скандал и обвинения в махинациях теневого сектора экономики.

Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Очередь длиной в десятилетие: что превращает Porsche 911 в недосягаемую мечту Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Миллиарды застыли на пороховой бочке: крупнейшие совместные проекты России с Ираном повисли на волоске
Золотые киловатты под Питером: счета за свет в 100 000 рублей превратили жизнь людей в кошмар
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Последние материалы
Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов
Приговор или пустяк: может ли белый пар из выхлопной трубы оказаться предвестником дорогого ремонта
Жители Красноярска затаили дыхание: буря накроет город — советы, которые спасут самочувствие
Кукла-утопленница и скелет курицы: рейтинг самых необычных находок в канализации Читы
Цветущие облака вместо голых грядок: этот многолетник держит пышную форму до глубокой осени
Ржавчина против горожан: старые трубы Барнаула подвели в самый неподходящий момент
Кристаллы забирают лишнее: этот обычный ингредиент из кухни помогает обнулить историю старых вещей
Опыт не пропьёшь: как прошёл чемпионат Автоледи-2026 в Кызыле — и кто покорил жюри
Медвежья услуга за ваш счёт: схемы избавления от кредитов часто ведут прямиком на скамью подсудимых
Природа против партии: амбициозный проект поворота северных рек разбился о жажду наживы ведомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.