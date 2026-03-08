Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов

В омской адаптивной школе-интернате №14, где обучаются 166 детей с нарушениями зрения, случилась серьезная авария. Из-за сильных февральских морозов 21 февраля в отопительной системе лопнула труба, что привело к затоплению первых двух этажей и электрощитовой. Здание осталось без воды и электричества.

Фото: unsplash.com by Sanibell BV is licensed under Free to use under the Unsplash License Раковина

С 24 февраля детей перевели на дистанционное обучение. Для ребят с ограниченными возможностями такая школа — не только место учебы, но и центр реабилитации, тренировок и творчества. Это важный элемент их социализации.

Две недели без нормальной работы учреждения вызвали вопросы к состоянию инфраструктуры в регионе. Родители и власти ищут пути решения, пока ремонтные бригады пытаются восстановить системы.

Авария в омской школе-интернате

21 февраля в адаптивной школе-интернате №14 Омска произошел инцидент, связанный с отопительной системой. Сильные морозы привели к разрыву трубы, что стало типичной проблемой для старых коммуникаций в холодный период.

Школа рассчитана на 166 воспитанников с нарушениями зрения. Здесь сочетаются образовательный процесс и реабилитационные программы, что делает ее уникальной для города.

"Такие аварии в отопительных системах школ — следствие износа трубопроводов и недостаточного внимания к профилактике перед зимой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Затопление и отключения коммуникаций

Потоп затронул первые два этажа и электрощитную. В результате школа лишилась воды и электричества, что парализовало все процессы.

Электрощитовая вышла из строя первой, что усугубило ситуацию. Без света невозможно проводить занятия, а отсутствие воды затронуло даже санитарные нормы.

Перевод на дистанционное обучение

С 24 февраля все 166 детей перешли на дистанционный формат. Для них это не просто смена режима — потерян доступ к специализированным занятиям и социальным контактам.

Дистант усложняет реабилитацию: дети с нарушениями зрения нуждаются в тактильных и аудио-тренировках, которые онлайн не заменить.

Проблема Последствия для школы Разрыв трубы Затопление этажей Повреждение электрощитовой Отключение света и воды Морозы Ускоренный износ систем

Проблемы инфраструктуры в Омске

Авария высветила уязвимости городской инфраструктуры. В Омске регулярно возникают ЧП из-за старых сетей, особенно перед паводком или в морозы.

Региональные службы признают необходимость обновления, но темпы ремонта отстают от планов. Школы — в зоне риска из-за высокой нагрузки.

"Инфраструктура Омска требует комплексного подхода к благоустройству, включая инженерные сети в образовательных учреждениях", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Реакция родителей и властей

Родители обеспокоены: дети вернутся в нормальный режим только после ремонта. Власти обещают оперативные меры, но сроки растягиваются.

В Омске обсуждают дополнительные проверки школ. Судебная система региона может подключиться к разбору инцидентов, если возникнут претензии.

"ЧП такого уровня требует быстрого реагирования и анализа рисков для предотвращения повторений", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Перспективы восстановления школы

Ремонтные работы идут полным ходом. Ожидается, что электричество и воду подключат в ближайшие дни, но полное восстановление займет недели.

Власти планируют усилить контроль за школами-интернатами. Омск фокусируется на социальной защите детей, включая специальные учреждения.

Ответы на популярные вопросы о ЧП в омской школе-интернате

Почему лопнула труба именно в эту школу?

Сильные морозы спровоцировали расширение металла в старых трубах. Износ инфраструктуры сыграл ключевую роль.

Сколько продлится ремонт?

Электричество обещают восстановить быстро, но полная сушка и ремонт займут до двух недель.

Что с детьми во время простоя?

Они на дистанционном обучении дома. Родители получают поддержку от соцслужб.

Читайте также