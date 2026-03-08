Кукла-утопленница и скелет курицы: рейтинг самых необычных находок в канализации Читы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Чита

Сотрудники "Водоканала" в Чите регулярно сталкиваются с необычными находками во время прочистки канализации. Недавно компания опубликовала рейтинг самых странных предметов, извлеченных из люков за год. Возглавляют список кукла и скелет курицы, которые каким-то образом оказались в стоках.

Люк канализации
Фото: unsplash.com by George Pagan III is licensed under Free to use under the Unsplash License
Люк канализации

Помимо игрушек и останков птиц, бригады вытаскивали свежие яблоки, наушники и даже мертвых животных. Эти случаи подчеркивают, насколько безответственно ведут себя некоторые жители, смывая в унитаз все подряд.

Такие засоры не только усложняют работу коммунальщиков, но и приводят к серьезным авариям, как недавнее затопление фекальными водами на улице Красноармейской.

Топ странных вещей из канализации

Сотрудники "Водоканал-Чита" составили список самых необычных предметов, которые они извлекали из засоров за год. Лидером стал скелет курицы — полные останки птицы, которые явно не предназначены для стоков. Рядом с ним разместилась кукла, вероятно, детская игрушка, случайно или намеренно смытая в унитаз.

Другие находки включают целые свежие яблоки, которые не размякли в воде, и наушники с крупными амбушюрами. Не обошлось без мертвых животных — крыс и мелких грызунов, чьи тела усугубляли пробки в трубах.

Место Предмет
1 Скелет курицы
2 Кукла
3 Свежие яблоки
4 Наушники
5 Мертвые животные

Такие предметы не только удивляют коммунальщиков, но и требуют дополнительных усилий для устранения.

Самые частые причины засоров

Помимо экзотики, в Чите лидируют повседневные вещи, которые жители смывают бездумно. Влажные салфетки не растворяются в воде и образуют плотные комки. Средства интимной гигиены и подгузники тоже накапливаются в трубах.

Пищевые отходы вроде овощных очисток, чайные пакетики, пластиковые бутылки и жировые отложения усугубляют ситуацию. Ушные палочки добавляют объема мелкими пробками.

Эти предметы вызывают до 80% всех инцидентов, по данным предприятия.

Сколько засоров устранили в Чите

В январе 2026 года бригады "Водоканала" выезжали 696 раз для устранения засоров. Это меньше, чем годом ранее — 757 случаев. За весь 2025 год зафиксировано 7951 происшествие.

"Засоры от бытовых отходов растут из-за отсутствия культуры у населения, но статистика показывает положительную динамику благодаря разъяснениям", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Снижение числа вызовов связывают с профилактическими кампаниями и ремонтами сетей.

Затопление на Красноармейской

В начале февраля в Чите произошел крупный коллапс: фекальные воды вышли на улицу Красноармейскую. Жидкость разлилась в частный сектор на Костюшко-Григоровича и Февральскую, затопив подполье одного дома с картошкой и консервами.

Жители жаловались в "Водоканал" и диспетчерскую, но помощи ждали несколько дней. В итоге самостоятельно закупили песок и отгородили участки КАМАЗами.

Прокуратура признала вину предприятия в ненадлежащем содержании сетей и выдвинула требования.

Почему это происходит и чем опасно

Засоры возникают из-за комбинации факторов: старение труб, неправильное использование канализации и погодные условия. В Чите аномальная погода усиливает нагрузку на системы.

"Такие аварии угрожают здоровью и имуществу, требуют оперативного вмешательства властей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Затопления приводят к вони, порче продуктов и риску инфекций.

Что советуют специалисты

Коммунальщики призывают не смывать ничего, кроме туалетной бумаги и фекалий. Пищевые отходы — в мусор, салфетки и гигиену — в контейнеры. Регулярная прочистка труб содой и уксусом помогает предотвратить проблемы.

В Чите проводят кампании по информированию, аналогично борьбе с уличной агрессией.

"Жители должны понимать ответственность за свои действия, чтобы избежать коммунальных катастроф", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о засорах канализации в Чите

Можно ли смывать влажные салфетки?

Нет, они не растворяются и вызывают основные засоры. Выбрасывайте в мусор.

Что делать при затоплении от канализации?

Звоните в "Водоканал" и диспетчерскую. Фиксируйте ущерб для прокуратуры.

Почему растут засоры зимой?

Холод сгущает жиры, а наледь блокирует люки. Профилактика обязательна.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эколог / специалист по природопользованию в субъектах РФ Игорь Степанов
