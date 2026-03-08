Кто получит 100 тысяч рублей: условия предоставления регионального маткапитала в Томске

В 2025 году 570 многодетных семей Томской области воспользовались региональным материнским капиталом на 100 тысяч рублей. Эти средства из областного бюджета в размере 56,3 миллиона рублей в основном ушли на погашение ипотеки и капитальный ремонт жилья. Выплата предназначена семьям, где родился третий или четвертый ребенок, при условии, что среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов — 37 120 рублей на человека.
Сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, лечение детей или развитие подсобного хозяйства. Основное правило — использовать средства после трех лет ребенка, кроме случаев с ипотекой. Кроме того, молодые семьи с детьми, рожденными после 1 января 2025 года, получили дополнительно 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья" — более 400 случаев.
Программа работает с 2012 года: выдано 9319 сертификатов на 879 миллионов рублей. В 2024 году помощь получили 790 семей на 72,5 миллиона.
Выплату получают многодетные семьи Томской области, в которых появился третий или четвертый ребенок. Ключевой критерий — среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. В 2025 году этот порог составил 37 120 рубля на человека, что учитывает реальные расходы семей в регионе Сибири.
Заявку подают без жестких сроков — в любое время после рождения ребенка. Оформление проходит в центрах соцподдержки или МФЦ, а распоряжение средствами — через Госуслуги.
"Региональный маткапитал существенно помогает многодетным семьям стабилизировать бюджет на старте", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Сумма фиксированная — 100 тысяч рублей из областного бюджета. Деньги нельзя тратить сразу, кроме погашения ипотеки. Стандартный срок ожидания — три года после рождения ребенка.
|Направление использования
|Условия
|Погашение ипотеки
|Сразу после получения
|Ремонт жилья
|После 3 лет ребенка
|Образование, лечение
|После 3 лет ребенка
Возможны и другие варианты: газификация, развитие подсобного хозяйства, средства реабилитации для детей-инвалидов.
В ушедшем году выплату оформили 570 семей — на 220 меньше, чем в 2024-м (790 случаев). Общий объем финансирования — 56,3 миллиона рублей. Это отражает динамику рынка труда в Томской области, где семьи балансируют между доходами и расходами.
Снижение числа получателей связано с ужесточением критериев дохода на фоне роста цен в регионе.
"Расходы на маткапитал укладываются в плановый дефицит бюджета, но требуют точного таргетинга", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Большинство семей направляют средства на жилье: ипотека и ремонт лидируют. Это логично в условиях роста числа детей и необходимости расширения пространства.
Реже используют на образование или лечение, хотя варианты открыты.
С 2025 года семьи с третьим-четвертым ребенком, рожденным после января, получают плюс 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья". Оформили более 400 таких выплат. Это усиливает поддержку томских семей.
"Ипотека с господдержкой остается ключевым инструментом для многодетных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.
Обратитесь в соццентр или МФЦ по месту жительства. Заявление на использование — через Госуслуги. Нет сроков давности для первой подачи.
В будущем планируют упростить процедуру для активных семей региона.
С июля 2012 года выдано 9319 сертификатов на 879 миллионов рублей. Программа доказала эффективность в поддержке демографии Томской области, несмотря на колебания ежегодных объемов.
В здравоохранении региона также развиваются меры для семей с детьми.
Многодетные семьи Томской области с третьим или четвертым ребенком при доходе ниже двух прожиточных минимумов.
Жилье (ипотека, ремонт, газификация), образование, лечение, подсобное хозяйство.
После трех лет ребенка, кроме ипотеки — сразу.
В соццентре, МФЦ или через Госуслуги.
