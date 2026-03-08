Кто получит 100 тысяч рублей: условия предоставления регионального маткапитала в Томске

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Томск

В 2025 году 570 многодетных семей Томской области воспользовались региональным материнским капиталом на 100 тысяч рублей. Эти средства из областного бюджета в размере 56,3 миллиона рублей в основном ушли на погашение ипотеки и капитальный ремонт жилья. Выплата предназначена семьям, где родился третий или четвертый ребенок, при условии, что среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов — 37 120 рублей на человека.

Материнский капитал
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Материнский капитал

Сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, лечение детей или развитие подсобного хозяйства. Основное правило — использовать средства после трех лет ребенка, кроме случаев с ипотекой. Кроме того, молодые семьи с детьми, рожденными после 1 января 2025 года, получили дополнительно 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья" — более 400 случаев.

Программа работает с 2012 года: выдано 9319 сертификатов на 879 миллионов рублей. В 2024 году помощь получили 790 семей на 72,5 миллиона.

Кто имеет право на региональный маткапитал

Выплату получают многодетные семьи Томской области, в которых появился третий или четвертый ребенок. Ключевой критерий — среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. В 2025 году этот порог составил 37 120 рубля на человека, что учитывает реальные расходы семей в регионе Сибири.

Заявку подают без жестких сроков — в любое время после рождения ребенка. Оформление проходит в центрах соцподдержки или МФЦ, а распоряжение средствами — через Госуслуги.

"Региональный маткапитал существенно помогает многодетным семьям стабилизировать бюджет на старте", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Условия и размер выплаты

Сумма фиксированная — 100 тысяч рублей из областного бюджета. Деньги нельзя тратить сразу, кроме погашения ипотеки. Стандартный срок ожидания — три года после рождения ребенка.

Направление использования Условия
Погашение ипотеки Сразу после получения
Ремонт жилья После 3 лет ребенка
Образование, лечение После 3 лет ребенка

Возможны и другие варианты: газификация, развитие подсобного хозяйства, средства реабилитации для детей-инвалидов.

Результаты 2025 года

В ушедшем году выплату оформили 570 семей — на 220 меньше, чем в 2024-м (790 случаев). Общий объем финансирования — 56,3 миллиона рублей. Это отражает динамику рынка труда в Томской области, где семьи балансируют между доходами и расходами.

Снижение числа получателей связано с ужесточением критериев дохода на фоне роста цен в регионе.

"Расходы на маткапитал укладываются в плановый дефицит бюджета, но требуют точного таргетинга", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Основные направления расходов

Большинство семей направляют средства на жилье: ипотека и ремонт лидируют. Это логично в условиях роста числа детей и необходимости расширения пространства.

Реже используют на образование или лечение, хотя варианты открыты.

Дополнительные выплаты семьям

С 2025 года семьи с третьим-четвертым ребенком, рожденным после января, получают плюс 300 тысяч рублей по нацпроекту "Семья". Оформили более 400 таких выплат. Это усиливает поддержку томских семей.

"Ипотека с господдержкой остается ключевым инструментом для многодетных", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости Артур Волков.

Как оформить и распорядиться средствами

Обратитесь в соццентр или МФЦ по месту жительства. Заявление на использование — через Госуслуги. Нет сроков давности для первой подачи.

В будущем планируют упростить процедуру для активных семей региона.

Итоги многолетней программы

С июля 2012 года выдано 9319 сертификатов на 879 миллионов рублей. Программа доказала эффективность в поддержке демографии Томской области, несмотря на колебания ежегодных объемов.

В здравоохранении региона также развиваются меры для семей с детьми.

Ответы на популярные вопросы о региональном маткапитале

Кто может получить выплату?

Многодетные семьи Томской области с третьим или четвертым ребенком при доходе ниже двух прожиточных минимумов.

На что можно потратить 100 тысяч рублей?

Жилье (ипотека, ремонт, газификация), образование, лечение, подсобное хозяйство.

Когда можно использовать средства?

После трех лет ребенка, кроме ипотеки — сразу.

Как подать заявку?

В соццентре, МФЦ или через Госуслуги.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова, региональный экономист Валерий Козлов, специалист по недвижимости Артур Волков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
