Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов
Жители Красноярска затаили дыхание: буря накроет город — советы, которые спасут самочувствие
Кукла-утопленница и скелет курицы: рейтинг самых необычных находок в канализации Читы
Опыт не пропьёшь: как прошёл чемпионат Автоледи-2026 в Кызыле — и кто покорил жюри
Не внесли номер – получили штраф: чем обернулась халатность оператора связи в Улан-Удэ
Квитанции растут быстрее зарплат: кому на самом деле выгодно подорожание ЖКУ
Меньше штрафов и аварий: новые идеи о тарифах ОСАГО, основанные на статистике женского вождения
Футбол для галочки: сможет ли Россия удивить в матчах с командами Никарагуа и Мали
Космический танец с нарушением границ: Плутон заходит в гости к Нептуну и меняет представления о небе

Ржавчина против горожан: старые трубы Барнаула подвели в самый неподходящий момент

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле десятки домов в частном секторе остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Повреждение зафиксировано на улице Чкалова, 9а, где лопнула труба диаметром 100 мм.

Раковина
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковина

Отключение затронуло не только жилые дома, но и детский сад, а также несколько административных зданий. Жители районов вынуждены искать альтернативные источники воды, пока коммунальщики устраняют проблему.

Ориентировочное время восстановления подачи — 21:00. Такие инциденты подчеркивают уязвимость городской инфраструктуры в холодное время года.

Что случилось на улице Чкалова

Авария произошла по адресу ул. Чкалова, 9а. Повреждение водопровода диаметром 100 мм привело к полному отключению холодной воды в близлежащих кварталах. Коммунальные службы оперативно локализовали участок, чтобы минимизировать ущерб.

Такие порывы — обычное дело для старых сетей, особенно в жилых зонах с высокой нагрузкой. В Барнауле подобные случаи фиксируют регулярно, что заставляет задуматься о состоянии трубопроводов.

Какие дома остались без воды

Без холодной воды остались дома в частном секторе по нескольким улицам. Жители вынуждены пользоваться колонками или бутилированной водой из магазинов.

Улица Номера домов
Чкалова 5-11а, 1б
Чернышевского 1-7, 2-10
Промышленная 69-83
Партизанская 2, 4, 4а, 6, 7

Этот список неполный, но охватывает основные точки отключения. Полный перечень уточняется коммунальщиками.

"Такие аварии на водопроводах диаметром 100 мм часто связаны с износом, который в Барнауле достигает критических значений", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Детский сад и административные здания

Отключение коснулось детского сада на ул. Промышленная, 71. Родители забрали детей раньше срока, а персонал организует временное питание без воды.

Административные объекты на Промышленной — 100, 100/5, 100/16а, 100/21, 104/2, 106/2 — также без подачи. Работа приостановлена, документы переносят.

Почему происходят такие аварии

Основная причина — износ труб, особенно в зонах частной застройки. Давление и морозы ускоряют разрушение. В Барнауле сеть требует масштабного обновления.

Коммунальные службы проводят плановые ремонты, но аварийные ситуации остаются частыми. Это влияет на повседневную жизнь тысяч жителей.

Когда вернется вода

"Росводоканал" обещает устранить аварию к 21:00. Бригады работают в усиленном режиме, используя резервное оборудование.

После ремонта проведут пробный запуск и дезинфекцию, чтобы избежать загрязнений. Жители получат уведомления по SMS или через сайт.

"Инфраструктура в районах вроде Чкалова нуждается в приоритете при благоустройстве, чтобы избежать подобных сбоев", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что делать жителям без воды

Запаситесь бутилированной водой для питья и готовки. Для гигиены используйте влажные салфетки или ведра с водой из альтернативных источников.

Свяжитесь с управляющей компанией за компенсацией, если отключение затянется. Следите за обновлениями на сайте "Росводоканала".

Проблемы инфраструктуры Барнаула

Аварии на водопроводе — часть общей картины. Город развивает транспортную сеть, но коммуналка отстает. Школьные и детские объекты страдают первыми.

Рынок недвижимости растет, но без надежных сетей это риск для покупателей. Планы до 2030 года обещают улучшения.

"Отключения воды влияют на стоимость жилья в затронутых районах, снижая привлекательность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении в Барнауле

Сколько продлится отключение?

Ориентировочно до 21:00, но возможны задержки из-за погоды или сложности ремонта.

Будет ли компенсация?

Да, если отключение превысит норму в 4 часа. Обращайтесь в УК или "Росводоканал".

Можно ли пить воду после восстановления?

Подождите уведомления о прокачке и дезинфекции, обычно 1-2 часа.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Экономика и бизнес
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Популярное
Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева

Задержание курьеров с миллионами долларов и золотом на границе Европы спровоцировало дипломатический скандал и обвинения в махинациях теневого сектора экономики.

Золото в капкане Будапешта: тонны наличности у границы вскрыли тайные финансовые потоки Киева
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Пустые хранилища и полные баки проблем: топливный резерв Штатов больше не спасает экономику
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Железный землерой СССР: БТМ-3 превращает грунт в идеальную траншею всего за один час
Очередь длиной в десятилетие: что превращает Porsche 911 в недосягаемую мечту Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков
Миллиарды застыли на пороховой бочке: крупнейшие совместные проекты России с Ираном повисли на волоске
Золотые киловатты под Питером: счета за свет в 100 000 рублей превратили жизнь людей в кошмар
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Миражи большой войны: за странными новостями о дронах в Нахичевани скрывается опасный сценарий
Последние материалы
Мгновение — и вся система рухнула: омский интернат оказался в условиях, к которым никто не был готов
Приговор или пустяк: может ли белый пар из выхлопной трубы оказаться предвестником дорогого ремонта
Жители Красноярска затаили дыхание: буря накроет город — советы, которые спасут самочувствие
Кукла-утопленница и скелет курицы: рейтинг самых необычных находок в канализации Читы
Цветущие облака вместо голых грядок: этот многолетник держит пышную форму до глубокой осени
Ржавчина против горожан: старые трубы Барнаула подвели в самый неподходящий момент
Кристаллы забирают лишнее: этот обычный ингредиент из кухни помогает обнулить историю старых вещей
Опыт не пропьёшь: как прошёл чемпионат Автоледи-2026 в Кызыле — и кто покорил жюри
Медвежья услуга за ваш счёт: схемы избавления от кредитов часто ведут прямиком на скамью подсудимых
Природа против партии: амбициозный проект поворота северных рек разбился о жажду наживы ведомств
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.