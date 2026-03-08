Ржавчина против горожан: старые трубы Барнаула подвели в самый неподходящий момент

В Барнауле десятки домов в частном секторе остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. Повреждение зафиксировано на улице Чкалова, 9а, где лопнула труба диаметром 100 мм.

Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковина

Отключение затронуло не только жилые дома, но и детский сад, а также несколько административных зданий. Жители районов вынуждены искать альтернативные источники воды, пока коммунальщики устраняют проблему.

Ориентировочное время восстановления подачи — 21:00. Такие инциденты подчеркивают уязвимость городской инфраструктуры в холодное время года.

Что случилось на улице Чкалова

Авария произошла по адресу ул. Чкалова, 9а. Повреждение водопровода диаметром 100 мм привело к полному отключению холодной воды в близлежащих кварталах. Коммунальные службы оперативно локализовали участок, чтобы минимизировать ущерб.

Такие порывы — обычное дело для старых сетей, особенно в жилых зонах с высокой нагрузкой. В Барнауле подобные случаи фиксируют регулярно, что заставляет задуматься о состоянии трубопроводов.

Какие дома остались без воды

Без холодной воды остались дома в частном секторе по нескольким улицам. Жители вынуждены пользоваться колонками или бутилированной водой из магазинов.

Улица Номера домов Чкалова 5-11а, 1б Чернышевского 1-7, 2-10 Промышленная 69-83 Партизанская 2, 4, 4а, 6, 7

Этот список неполный, но охватывает основные точки отключения. Полный перечень уточняется коммунальщиками.

"Такие аварии на водопроводах диаметром 100 мм часто связаны с износом, который в Барнауле достигает критических значений", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Детский сад и административные здания

Отключение коснулось детского сада на ул. Промышленная, 71. Родители забрали детей раньше срока, а персонал организует временное питание без воды.

Административные объекты на Промышленной — 100, 100/5, 100/16а, 100/21, 104/2, 106/2 — также без подачи. Работа приостановлена, документы переносят.

Почему происходят такие аварии

Основная причина — износ труб, особенно в зонах частной застройки. Давление и морозы ускоряют разрушение. В Барнауле сеть требует масштабного обновления.

Коммунальные службы проводят плановые ремонты, но аварийные ситуации остаются частыми. Это влияет на повседневную жизнь тысяч жителей.

Когда вернется вода

"Росводоканал" обещает устранить аварию к 21:00. Бригады работают в усиленном режиме, используя резервное оборудование.

После ремонта проведут пробный запуск и дезинфекцию, чтобы избежать загрязнений. Жители получат уведомления по SMS или через сайт.

"Инфраструктура в районах вроде Чкалова нуждается в приоритете при благоустройстве, чтобы избежать подобных сбоев", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что делать жителям без воды

Запаситесь бутилированной водой для питья и готовки. Для гигиены используйте влажные салфетки или ведра с водой из альтернативных источников.

Свяжитесь с управляющей компанией за компенсацией, если отключение затянется. Следите за обновлениями на сайте "Росводоканала".

Проблемы инфраструктуры Барнаула

Аварии на водопроводе — часть общей картины. Город развивает транспортную сеть, но коммуналка отстает. Школьные и детские объекты страдают первыми.

Рынок недвижимости растет, но без надежных сетей это риск для покупателей. Планы до 2030 года обещают улучшения.

"Отключения воды влияют на стоимость жилья в затронутых районах, снижая привлекательность", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении в Барнауле

Сколько продлится отключение?

Ориентировочно до 21:00, но возможны задержки из-за погоды или сложности ремонта.

Будет ли компенсация?

Да, если отключение превысит норму в 4 часа. Обращайтесь в УК или "Росводоканал".

Можно ли пить воду после восстановления?

Подождите уведомления о прокачке и дезинфекции, обычно 1-2 часа.

Читайте также