Когда сила и грация становятся искусством: в Иркутске появилась новая плеяда мастеров спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о присвоении звания "Мастер спорта России" десяти атлетам из Иркутской области. Спортсмены представляют разные дисциплины — от бокса и самбо до велоспорта и прыжков на батуте. Это признание их побед на всероссийских и международных турнирах.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

В списке триумфаторов боксеры, дзюдоисты, самбисты, велогонщица, конькобежцы, пауэрлифтер и батутист. Все они тренируются в местных спортшколах и подтвердили высокий уровень подготовки. Такие успехи укрепляют спортивные традиции Приангарья.

Звание мастера спорта открывает новые перспективы: участие в национальных сборных, крупные турниры и возможные контракты. Для региона это сигнал растущей инвестиции в молодежь и инфраструктуру.

Десять новых мастеров из Приангарья

Приказ министра охватывает атлетов из разных городов области. Они завоевали медали на престижных стартах, включая "Байкал-2025" и европейские первенства. Это результат системной работы тренеров и спортшкол.

Спортсмен Вид спорта и достижения Виктор Ермолин, Алексей Сумский, Лучиан Пасат Бокс: победы на всероссийских турнирах Никита Большаков, Абдурахмон Курбонов Дзюдо и самбо: лидер Сибири, Европа Светлана Кавун Велоспорт: высшие достижения Григорий Копылов, Кирилл Шишкин Конькобежный бег: медали турниров Алексей Семенов, Евгений Хромушкин Пауэрлифтинг и батут: международный уровень

Таблица показывает разнообразие дисциплин. Каждый атлет прошел строгий отбор по нормативам Минспорта.

Боксеры в списке лучших

Виктор Ермолин и Алексей Сумский из ЦСКА в Иркутске под руководством Ивана Иванова взяли золото на "Байкал-2025". Лучиан Пасат из СШОР "Юный динамовец" с тренером Романом Стрельниковым тоже в лидерах.

Бокс в области набирает обороты благодаря поддержке местных властей. Эти победы мотивируют молодежь.

Дзюдо и самбо: сибирская сила

Никита Большаков из ангарского училища олимпийского резерва с тренером Сергеем Губарем стал лучшим в Сибири. Абдурахмон Курбонов из спортшколы №3 в Иркутске с Никитой Пеньковичем завоевал медали на чемпионате Европы.

"Спорт в Приангарье — часть инфраструктуры развития, где школы готовят чемпионов для страны", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Борцы демонстрируют стойкость, типичную для сибирских атлетов.

Велоспорт и конькобежный бег

Светлана Кавун из школы высшего спортивного мастерства с тренером Игорем Грицких покорила трассы. Конькобежцы Григорий Копылов и Кирилл Шишкин из СШОР "Сибскана" под началом Ольги Тарасовой взяли медали на всероссийских стартах.

Зимние дисциплины в Иркутской области традиционно сильны благодаря климату и базам.

Пауэрлифтинг и прыжки на батуте

Алексей Семенов из СШОР "Спарта" с тренером Николаем Ждановым поднял огромные веса. Евгений Хромушкин из ДС "Юность" с Алексеем Поповым, Яной Васильевой и Татьяной Шубиной взлетел на батуте до международного уровня.

Эти виды спорта требуют не только силы, но и точности.

Значение звания для спортсменов и региона

Звание дает доступ к сборным и спонсорам. Для Иркутска и области — рост престижа, как в экономике и строительстве.

"Спортивные успехи — индикатор инвестиций в регионы, где таланты выходят на федеральный уровень", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Перспективы яркие: Олимпиады и ЧМ впереди.

"Местное самоуправление должно поддерживать такие школы, чтобы удерживать таланты на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о мастерах спорта

Что дает звание "Мастер спорта России"?

Право на участие в сборных, приоритет в финансировании и контрактах. Атлеты получают доплаты и доступ к топ-турнирам.

Какие нормативы нужно выполнить?

Зависят от вида спорта: победы на чемпионатах России или международных медали по таблице Минспорта.

Сколько таких званий в год?

Тысячи по стране. В Приангарье — десятки ежегодно, что показывает рост.

Читайте также