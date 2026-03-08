Когда сила и грация становятся искусством: в Иркутске появилась новая плеяда мастеров спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ о присвоении звания "Мастер спорта России" десяти атлетам из Иркутской области. Спортсмены представляют разные дисциплины — от бокса и самбо до велоспорта и прыжков на батуте. Это признание их побед на всероссийских и международных турнирах.
В списке триумфаторов боксеры, дзюдоисты, самбисты, велогонщица, конькобежцы, пауэрлифтер и батутист. Все они тренируются в местных спортшколах и подтвердили высокий уровень подготовки. Такие успехи укрепляют спортивные традиции Приангарья.
Звание мастера спорта открывает новые перспективы: участие в национальных сборных, крупные турниры и возможные контракты. Для региона это сигнал растущей инвестиции в молодежь и инфраструктуру.
Приказ министра охватывает атлетов из разных городов области. Они завоевали медали на престижных стартах, включая "Байкал-2025" и европейские первенства. Это результат системной работы тренеров и спортшкол.
|Спортсмен
|Вид спорта и достижения
|Виктор Ермолин, Алексей Сумский, Лучиан Пасат
|Бокс: победы на всероссийских турнирах
|Никита Большаков, Абдурахмон Курбонов
|Дзюдо и самбо: лидер Сибири, Европа
|Светлана Кавун
|Велоспорт: высшие достижения
|Григорий Копылов, Кирилл Шишкин
|Конькобежный бег: медали турниров
|Алексей Семенов, Евгений Хромушкин
|Пауэрлифтинг и батут: международный уровень
Таблица показывает разнообразие дисциплин. Каждый атлет прошел строгий отбор по нормативам Минспорта.
Виктор Ермолин и Алексей Сумский из ЦСКА в Иркутске под руководством Ивана Иванова взяли золото на "Байкал-2025". Лучиан Пасат из СШОР "Юный динамовец" с тренером Романом Стрельниковым тоже в лидерах.
Бокс в области набирает обороты благодаря поддержке местных властей. Эти победы мотивируют молодежь.
Никита Большаков из ангарского училища олимпийского резерва с тренером Сергеем Губарем стал лучшим в Сибири. Абдурахмон Курбонов из спортшколы №3 в Иркутске с Никитой Пеньковичем завоевал медали на чемпионате Европы.
"Спорт в Приангарье — часть инфраструктуры развития, где школы готовят чемпионов для страны", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Борцы демонстрируют стойкость, типичную для сибирских атлетов.
Светлана Кавун из школы высшего спортивного мастерства с тренером Игорем Грицких покорила трассы. Конькобежцы Григорий Копылов и Кирилл Шишкин из СШОР "Сибскана" под началом Ольги Тарасовой взяли медали на всероссийских стартах.
Зимние дисциплины в Иркутской области традиционно сильны благодаря климату и базам.
Алексей Семенов из СШОР "Спарта" с тренером Николаем Ждановым поднял огромные веса. Евгений Хромушкин из ДС "Юность" с Алексеем Поповым, Яной Васильевой и Татьяной Шубиной взлетел на батуте до международного уровня.
Эти виды спорта требуют не только силы, но и точности.
Звание дает доступ к сборным и спонсорам. Для Иркутска и области — рост престижа, как в экономике и строительстве.
"Спортивные успехи — индикатор инвестиций в регионы, где таланты выходят на федеральный уровень", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Перспективы яркие: Олимпиады и ЧМ впереди.
"Местное самоуправление должно поддерживать такие школы, чтобы удерживать таланты на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Право на участие в сборных, приоритет в финансировании и контрактах. Атлеты получают доплаты и доступ к топ-турнирам.
Зависят от вида спорта: победы на чемпионатах России или международных медали по таблице Минспорта.
Тысячи по стране. В Приангарье — десятки ежегодно, что показывает рост.
