В Кызыле с успехом завершился республиканский чемпионат по автомногоборью "Автоледи — 2026". Мероприятие организовала пресс-служба МВД по Республике Тыва, собравшая участниц из разных районов. Женщины продемонстрировали навыки, которые выходят за рамки обычного вождения.
Соревнования включали проверку знаний ПДД, умение оказывать доврачебную помощь при авариях и практические упражнения по фигурному вождению. Такие события подчеркивают растущий интерес к безопасности на дорогах в регионе.
Абсолютной чемпионкой стала Аянмаа Ооржак. Второе место заняла Саида Чамза, третье — Ай-Кыс Ондар. Отдельно отметили виртуозок фигурного вождения на машинах с АКПП и МКПП.
Первая часть — тест на знание ПДД. Участницы отвечали на вопросы о знаках, разметке и обязанностях водителей. Затем следовала симуляция аварии с оказанием первой помощи: остановка кровотечения, проверка дыхания.
Финал — фигурное вождение. На машинах с АКПП и МКПП нужно было пройти "змейку", парковку и другие элементы без ошибок. Тува активно развивает транспортную инфраструктуру, и такие навыки востребованы.
|Дисциплина
|Описание
|Знание ПДД
|Тест на правила дорожного движения
|Первая помощь
|Действия при ДТП
|Фигурное вождение
|Практика на АКПП и МКПП
Таблица показывает ключевые этапы. Каждая дисциплина проверяла разные аспекты мастерства.
"Такие соревнования укрепляют инфраструктуру регионов через повышение квалификации водителей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Аянмаа Ооржак завоевала титул абсолютной чемпионки, набрав максимум баллов во всех дисциплинах. Саида Чамза показала стабильность, особенно в первой помощи. Ай-Кыс Ондар отличилась в фигурном вождении.
Специальные номинации ушли Монгуш Артышмаа за виртуозность на АКПП и Иргит Виктории на МКПП. Призеры получили дипломы и ценные подарки от организаторов.
В Туве растет число автомобилей, а дороги требуют осторожности. Чемпионаты повышают осведомленность о ПДД и снижают аварийность. Женщины-водители часто берут на себя семейный транспорт.
Мероприятия поддерживают развитие региона, включая транспортную сферу. МВД планирует проводить их ежегодно.
Участницы тренировались месяцами: изучали ПДД, практиковали помощь на курсах и отрабатывали маневры. Многие сочетают это с повседневным вождением в сложных условиях Тувы.
"Знание норм помогает избегать административных споров на дорогах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
Подготовка включала командные занятия и индивидуальные тренировки.
Организаторы анонсировали расширение чемпионата. Планируют привлекать больше участниц и добавлять дисциплины, связанные с зимним вождением. Это часть программ по безопасности.
Связь с местным самоуправлением усилит поддержку. Тува интегрирует такие события в повседневную жизнь жителей.
"Местные инициативы вроде этого чемпионата развивают территории", — объяснила в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Знания ПДД, навыки первой помощи и фигурное вождение на разных коробках передач.
Женщины-водители из Тувы, прошедшие отбор по предварительным тренировкам.
Традиционно раз в год, с планами на регулярность.
Дипломы, подарки и признание от МВД по Туве.
