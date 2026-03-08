Опыт не пропьёшь: как прошёл чемпионат Автоледи-2026 в Кызыле — и кто покорил жюри

В Кызыле с успехом завершился республиканский чемпионат по автомногоборью "Автоледи — 2026". Мероприятие организовала пресс-служба МВД по Республике Тыва, собравшая участниц из разных районов. Женщины продемонстрировали навыки, которые выходят за рамки обычного вождения.

Соревнования включали проверку знаний ПДД, умение оказывать доврачебную помощь при авариях и практические упражнения по фигурному вождению. Такие события подчеркивают растущий интерес к безопасности на дорогах в регионе.

Абсолютной чемпионкой стала Аянмаа Ооржак. Второе место заняла Саида Чамза, третье — Ай-Кыс Ондар. Отдельно отметили виртуозок фигурного вождения на машинах с АКПП и МКПП.

Чемпионат прошел на высоком уровне

Чемпионат "Автоледи — 2026" собрал десятки участниц в Кызыле. Организаторы из МВД по Туве отметили высокий уровень подготовки. Событие прошло на специальной площадке, где каждая могла показать мастерство.

Женщины соревновались в условиях, близких к реальным. Это не просто шоу — практические навыки спасают жизни на дорогах Кызыла.

Дисциплины соревнований

Первая часть — тест на знание ПДД. Участницы отвечали на вопросы о знаках, разметке и обязанностях водителей. Затем следовала симуляция аварии с оказанием первой помощи: остановка кровотечения, проверка дыхания.

Финал — фигурное вождение. На машинах с АКПП и МКПП нужно было пройти "змейку", парковку и другие элементы без ошибок. Тува активно развивает транспортную инфраструктуру, и такие навыки востребованы.

Дисциплина Описание Знание ПДД Тест на правила дорожного движения Первая помощь Действия при ДТП Фигурное вождение Практика на АКПП и МКПП

Таблица показывает ключевые этапы. Каждая дисциплина проверяла разные аспекты мастерства.

"Такие соревнования укрепляют инфраструктуру регионов через повышение квалификации водителей", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Победители и призеры

Аянмаа Ооржак завоевала титул абсолютной чемпионки, набрав максимум баллов во всех дисциплинах. Саида Чамза показала стабильность, особенно в первой помощи. Ай-Кыс Ондар отличилась в фигурном вождении.

Специальные номинации ушли Монгуш Артышмаа за виртуозность на АКПП и Иргит Виктории на МКПП. Призеры получили дипломы и ценные подарки от организаторов.

Почему такие мероприятия важны

В Туве растет число автомобилей, а дороги требуют осторожности. Чемпионаты повышают осведомленность о ПДД и снижают аварийность. Женщины-водители часто берут на себя семейный транспорт.

Мероприятия поддерживают развитие региона, включая транспортную сферу. МВД планирует проводить их ежегодно.

Как готовились участницы

Участницы тренировались месяцами: изучали ПДД, практиковали помощь на курсах и отрабатывали маневры. Многие сочетают это с повседневным вождением в сложных условиях Тувы.

"Знание норм помогает избегать административных споров на дорогах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Подготовка включала командные занятия и индивидуальные тренировки.

Что дальше для автомногоборья в Туве

Организаторы анонсировали расширение чемпионата. Планируют привлекать больше участниц и добавлять дисциплины, связанные с зимним вождением. Это часть программ по безопасности.

Связь с местным самоуправлением усилит поддержку. Тува интегрирует такие события в повседневную жизнь жителей.

"Местные инициативы вроде этого чемпионата развивают территории", — объяснила в беседе с Pravda. Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы об автомногоборье Автоледи

Что проверяют на чемпионате?

Знания ПДД, навыки первой помощи и фигурное вождение на разных коробках передач.

Кто может участвовать?

Женщины-водители из Тувы, прошедшие отбор по предварительным тренировкам.

Как часто проводят такие события?

Традиционно раз в год, с планами на регулярность.

Есть ли призы?

Дипломы, подарки и признание от МВД по Туве.

