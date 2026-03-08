Не внесли номер – получили штраф: чем обернулась халатность оператора связи в Улан-Удэ

В Улан-Удэ оператор связи заплатил солидный штраф за то, что пропустил номер телефона мошенников в систему. Прокуроры выявили нарушение: в феврале 2025 года компания не внесла данные о подозрительном номере в специальную базу. В итоге аферисты получили доступ к личной информации гражданина через портал Госуслуги.

Уголовное дело по статье 272 УК РФ уже расследуется. А оператора наказали по административке: 600 тысяч рублей штрафа. Это сигнал для всех сотовых компаний — контроль номеров теперь под прицелом надзорных органов.

Жители Бурятии, где такие инциденты бьют по доверию к цифровым сервисам, теперь настороженно смотрят на свои телефоны. Похожие проблемы всплывают не раз в регионе.

Что произошло с номером в Улан-Удэ

Прокурорская проверка вскрыла факт: оператор связи проигнорировал обязанность внести номер в систему контроля. Этот номер мошенники использовали для атак. В феврале 2025 года они получили доступ к персональным данным на Госуслугах, что привело к возбуждению уголовного дела.

Система предназначена для блокировки подозрительных номеров, но компания ее не задействовала. Теперь расследуют неправомерный доступ по ч. 1 ст. 272 УК РФ.

"Операторы обязаны оперативно реагировать на риски, иначе клиенты страдают от последствий", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова

Как мошенники пробрались к Госуслугам

Аферисты эксплуатировали уязвимость: номер не попал в базу, что позволило им подтвердить личность на портале. Доступ к данным открыл путь к дальнейшим махинациям. Такие схемы распространены, когда связь не фильтрует трафик.

Прокуратура Бурятии оперативно отреагировала, выявив системный сбой у оператора.

Статья Описание нарушения ч. 1 ст. 272 УК РФ Неправомерный доступ к компьютерной информации ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ Неисполнение обязанности по направлению номера в систему

Таблица показывает ключевые нормы, по которым наказывают.

Ответственность операторов связи

Операторы обязаны мониторить и блокировать номера, используемые в мошенничестве. В Улан-Удэ нарушение привело к прямым убыткам для гражданина. Теперь такие случаи под особым контролем прокуратуры.

Закон требует пропуска трафика только через проверенные каналы, иначе штрафы неизбежны.

Штраф и его последствия

По итогам дела оператору влепили 600 тысяч рублей. Это не первый случай в Бурятии, где компании платят за халатность. Штраф заставит других усилить меры.

Пресс-служба прокуратуры подтвердила: решение окончательное.

"Административные санкции — эффективный инструмент для дисциплины рынка связи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов

Риски для жителей Бурятии

В Улан-Удэ, где люди зависят от Госуслуг для пенсий и пособий, такие утечки бьют сильно. Закрытие отделений почты усугубляет ситуацию, толкая всех в цифру. Мошенники этим пользуются.

Региональные проблемы с транспортом добавляют хлопот при обращении за помощью.

Как защитить свои данные

Проверяйте номера, с которых звонят, и меняйте пароли на Госуслугах регулярно. Операторы теперь под давлением, но гражданам стоит быть бдительными. В Бурятии растет осведомленность о подобных угрозах.

Используйте двухфакторку и сообщайте о подозрительных звонках.

Реакция властей и планы

Прокуратура усиливает проверки операторов в регионе. Планируют семинары для населения. Уголовное дело продвигается, виновные понесут наказание.

"Гражданам нужно знать свои права в цифровой среде, чтобы минимизировать риски", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Ответы на популярные вопросы о мошенниках и номерах

Что делать, если мошенники использовали мой номер?

Сообщите оператору и в полицию, заблокируйте доступ на Госуслугах.

Почему операторы не всегда блокируют номера?

Иногда из-за сбоев в системах, но закон требует оперативности.

Какой штраф за такое нарушение?

До 600 тысяч рублей для компаний, как в этом случае.

Можно ли вернуть данные после утечки?

Сервисы блокируют доступ, но мониторинг нужен постоянно.

