Не внесли номер – получили штраф: чем обернулась халатность оператора связи в Улан-Удэ

В Улан-Удэ оператор связи заплатил солидный штраф за то, что пропустил номер телефона мошенников в систему. Прокуроры выявили нарушение: в феврале 2025 года компания не внесла данные о подозрительном номере в специальную базу. В итоге аферисты получили доступ к личной информации гражданина через портал Госуслуги.
Уголовное дело по статье 272 УК РФ уже расследуется. А оператора наказали по административке: 600 тысяч рублей штрафа. Это сигнал для всех сотовых компаний — контроль номеров теперь под прицелом надзорных органов.
Жители Бурятии, где такие инциденты бьют по доверию к цифровым сервисам, теперь настороженно смотрят на свои телефоны. Похожие проблемы всплывают не раз в регионе.
Прокурорская проверка вскрыла факт: оператор связи проигнорировал обязанность внести номер в систему контроля. Этот номер мошенники использовали для атак. В феврале 2025 года они получили доступ к персональным данным на Госуслугах, что привело к возбуждению уголовного дела.
Система предназначена для блокировки подозрительных номеров, но компания ее не задействовала. Теперь расследуют неправомерный доступ по ч. 1 ст. 272 УК РФ.
Аферисты эксплуатировали уязвимость: номер не попал в базу, что позволило им подтвердить личность на портале. Доступ к данным открыл путь к дальнейшим махинациям. Такие схемы распространены, когда связь не фильтрует трафик.
Прокуратура Бурятии оперативно отреагировала, выявив системный сбой у оператора.
|Статья
|Описание нарушения
|ч. 1 ст. 272 УК РФ
|Неправомерный доступ к компьютерной информации
|ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ
|Неисполнение обязанности по направлению номера в систему
Таблица показывает ключевые нормы, по которым наказывают.
Операторы обязаны мониторить и блокировать номера, используемые в мошенничестве. В Улан-Удэ нарушение привело к прямым убыткам для гражданина. Теперь такие случаи под особым контролем прокуратуры.
Закон требует пропуска трафика только через проверенные каналы, иначе штрафы неизбежны.
По итогам дела оператору влепили 600 тысяч рублей. Это не первый случай в Бурятии, где компании платят за халатность. Штраф заставит других усилить меры.
Пресс-служба прокуратуры подтвердила: решение окончательное.
В Улан-Удэ, где люди зависят от Госуслуг для пенсий и пособий, такие утечки бьют сильно. Закрытие отделений почты усугубляет ситуацию, толкая всех в цифру. Мошенники этим пользуются.
Региональные проблемы с транспортом добавляют хлопот при обращении за помощью.
Проверяйте номера, с которых звонят, и меняйте пароли на Госуслугах регулярно. Операторы теперь под давлением, но гражданам стоит быть бдительными. В Бурятии растет осведомленность о подобных угрозах.
Используйте двухфакторку и сообщайте о подозрительных звонках.
Прокуратура усиливает проверки операторов в регионе. Планируют семинары для населения. Уголовное дело продвигается, виновные понесут наказание.
Сообщите оператору и в полицию, заблокируйте доступ на Госуслугах.
Иногда из-за сбоев в системах, но закон требует оперативности.
До 600 тысяч рублей для компаний, как в этом случае.
Сервисы блокируют доступ, но мониторинг нужен постоянно.
