Национальный автомобильный союз России предложил снизить стоимость полиса ОСАГО для женщин за счет введения дополнительного понижающего коэффициента 0,8. Инициатива исходит от президента НАС Антона Шапарина и опирается на данные о меньшей аварийности среди женщин-водителей.
Женщины в 18 раз реже мужчин получают приговоры за преступления на дорогах. Они также меньше участвуют в серьезных ДТП, избегая рискованных маневров и превышения скорости. Это может стать основой для корректировки тарифов.
Введение коэффициента повысит доступность страхования и привлечет больше женщин в профессию водителей, что снизит общее число аварий. Страховщики в 2025 году недоплатили клиентам 27 млрд рублей, имея финансовый запас.
НАС предлагает умножать базовый тариф ОСАГО на коэффициент 0,8 для женщин. Это напрямую снизит цену полиса на 20% для всей женской аудитории.
Инициатива учитывает реальную статистику: женщины реже допускают грубые нарушения ПДД и становятся причиной тяжелых аварий. Антон Шапарин подчеркивает, что мера стимулирует страховой рынок.
"Такой коэффициент сделает ОСАГО доступнее и повысит безопасность на дорогах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Данные показывают четкое преимущество женщин: они реже фигурируют в делах о преступлениях на дорогах. В 18 раз ниже вероятность приговора по сравнению с мужчинами.
|Показатель
|Соотношение (женщины: мужчины)
|Приговоры за преступления на дорогах
|1: 18
|ДТП с тяжкими последствиями
|Значительно ниже
|Превышение скорости и резкие маневры
|Реже
Эта таблица иллюстрирует ключевые различия, на которые опирается НАС. Судебная нагрузка в таких делах распределяется неравномерно.
Женщины избегают агрессивного стиля вождения, что отражено в официальной статистике. Вакансии судей в Омске как раз помогут ускорить рассмотрение дел о дорожных преступлениях.
Меньше резких маневров и скоростных превышений напрямую коррелирует с меньшим числом приговоров. Это подтверждают данные по всей стране.
Доступное ОСАГО привлечет женщин в профессию водителей. Шапарин прогнозирует сокращение аварийности в коммерческом транспорте.
Повышение доли женщин среди профессионалов изменит общую картину на дорогах. Это шаг к системному снижению рисков.
"Инфраструктура регионов выиграет от такой меры, так как аварии меньше повредят сети", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В 2025 году компании накопили 27 млрд рублей сверх выплат. Эти средства позволяют экспериментировать с тарифами без ущерба.
Недоплаты клиентам — сигнал о запасе прочности. Коэффициент 0,8 не ударит по рентабельности.
В Омске, где растет экономика, производство медикаментов взлетело на 81%, женщины все чаще садятся за руль. Идея НАС актуальна для местных условий.
Омички мечтают о практичных подарках, а полис ОСАГО мог бы стать одним из них. Регион нуждается в разгрузке судебной системы.
"Риски на дорогах в регионах как Омск требуют мер по снижению аварийности", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Введение коэффициента обсуждается на уровне ЦБ и Минфина. Омск может стать пилотным регионом благодаря лидерству в туризме и росту автопарка.
Поддержка федерального бюджета, как в программе газификации, поможет внедрению. Омички выиграют первыми.
Подготовка к паводкам в Омске показывает системный подход к рискам, включая дорожные.
Снижение стоимости полиса на 20% без дополнительных условий. Применяется ко всем женщинам-водителям.
На статистике: женщины в 18 раз реже получают приговоры за дорожные преступления и меньше участвуют в тяжелых ДТП.
Да, доступные тарифы привлекут больше женщин в такси и логистику, снижая общую аварийность.
Решение за ЦБ РФ. Омск может протестировать меру в 2026 году.
