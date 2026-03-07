Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах

Тува готовится значительно расширить программу "Социальный уголь", которая помогает малоимущим семьям обзавестись топливом по доступным ценам. В 2026 году в проект войдут все населенные пункты Монгун-Тайгинского района и село Качык Эрзинского района. Это решение поможет тысячам жителей удаленных уголков республики пережить суровые зимы без лишних трат.
Министр топлива и энергетики Тувы Эдуард Куулар подтвердил, что соответствующий документ на уровне правительства вот-вот примут. Программа особенно важна там, где газификация пока не дошла, а уголь остается основным источником тепла. Загрязнение воздуха в Кызыле от сжигания угля уже подтолкнуло власти к таким шагам.
Глубина залегания угольных пластов в Туве достигает 60-100 метров, что усложняет добычу по сравнению с соседними регионами. Служба по тарифам тщательно проверяет расходы поставщиков, чтобы льготная цена не выросла за счет необоснованных затрат.
Проект "Социальный уголь" уже несколько лет спасает бюджеты жителей Тувы от высоких цен на отопление. Теперь круг участников вырастет за счет полных районов. Монгун-Тайгинский район целиком и село Качык в Эрзинском получат доступ к льготам в 2026 году.
Это шаг навстречу людям в отдаленных поселках, где транспортные расходы на уголь съедают львиную долю доходов. Правительство ускоряет подготовку постановления, чтобы запуск прошел без задержек.
Монгун-Тайгинский район — один из самых удаленных в республике, с суровым климатом и слабой инфраструктурой. Все его населенные пункты теперь в программе. Село Качык в Эрзинском районе тоже добавят, что охватит дополнительные сотни семей.
"Расширение затронет тысячи домохозяйств, это серьезная поддержка для сельских территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
|Регион
|Глубина залегания (м)
|Тува
|60-100
|Хакасия
|10-20
|Красноярский край
|10-20
В Туве уголь лежит глубоко — до 100 метров, что требует серьезных вложений в оборудование. В отличие от шахт Кузбасса, где безопасность на первом месте, местные пласты усложняют процесс.
Несмотря на это, поставщики справляются, а контроль со стороны государства минимизирует риски для потребителей.
Служба по тарифам не дремлет: каждый рубль расходов проверяют на обоснованность. Поставщики не смогут переложить лишние траты на жителей. Это гарантия, что цена останется льготной.
"Такая проверка защищает интересы населения от монополий в энергетике", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.
Для жителей добавленных районов уголь обойдется вдвое дешевле рыночного. Это напрямую скажется на семейных бюджетах, особенно в условиях роста цен на все. Программа дополняет другие меры поддержки, как скидки на транспорт в Кызыле.
Министр Куулар обещает плавный переход, без сбоев в поставках.
Сжигание угля в старых печах усугубляет загрязнение в Кызыле, но программа стимулирует переход на качественное топливо. Параллельно продвигают газификацию.
"Угольная пыль требует строгого экологического надзора в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по природопользованию Игорь Степанов.
После 2026 года власти планируют охватить еще районы, где уголь — единственный вариант. Интеграция с национальными проектами ускорит дело.
Жители ждут не только топлива, но и улучшений в инфраструктуре доставки.
Малоимущие семьи, многодетные и получатели социальных выплат. Заявки подают через местные администрации.
Норма — до 6 тонн на домохозяйство, в зависимости от состава семьи и климата района.
Правительство гарантирует своевременную доставку.
Используют качественный уголь, параллельно развивают газификацию.
