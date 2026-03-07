Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах

Тува готовится значительно расширить программу "Социальный уголь", которая помогает малоимущим семьям обзавестись топливом по доступным ценам. В 2026 году в проект войдут все населенные пункты Монгун-Тайгинского района и село Качык Эрзинского района. Это решение поможет тысячам жителей удаленных уголков республики пережить суровые зимы без лишних трат.

Министр топлива и энергетики Тувы Эдуард Куулар подтвердил, что соответствующий документ на уровне правительства вот-вот примут. Программа особенно важна там, где газификация пока не дошла, а уголь остается основным источником тепла. Загрязнение воздуха в Кызыле от сжигания угля уже подтолкнуло власти к таким шагам.

Глубина залегания угольных пластов в Туве достигает 60-100 метров, что усложняет добычу по сравнению с соседними регионами. Служба по тарифам тщательно проверяет расходы поставщиков, чтобы льготная цена не выросла за счет необоснованных затрат.

Расширение программы в Туве

Проект "Социальный уголь" уже несколько лет спасает бюджеты жителей Тувы от высоких цен на отопление. Теперь круг участников вырастет за счет полных районов. Монгун-Тайгинский район целиком и село Качык в Эрзинском получат доступ к льготам в 2026 году.

Это шаг навстречу людям в отдаленных поселках, где транспортные расходы на уголь съедают львиную долю доходов. Правительство ускоряет подготовку постановления, чтобы запуск прошел без задержек.

Какие районы получат уголь

Монгун-Тайгинский район — один из самых удаленных в республике, с суровым климатом и слабой инфраструктурой. Все его населенные пункты теперь в программе. Село Качык в Эрзинском районе тоже добавят, что охватит дополнительные сотни семей.

"Расширение затронет тысячи домохозяйств, это серьезная поддержка для сельских территорий", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Регион Глубина залегания (м) Тува 60-100 Хакасия 10-20 Красноярский край 10-20

Особенности добычи угля

В Туве уголь лежит глубоко — до 100 метров, что требует серьезных вложений в оборудование. В отличие от шахт Кузбасса, где безопасность на первом месте, местные пласты усложняют процесс.

Несмотря на это, поставщики справляются, а контроль со стороны государства минимизирует риски для потребителей.

Контроль цен и тарифов

Служба по тарифам не дремлет: каждый рубль расходов проверяют на обоснованность. Поставщики не смогут переложить лишние траты на жителей. Это гарантия, что цена останется льготной.

"Такая проверка защищает интересы населения от монополий в энергетике", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам Евгений Блех.

Экономия для семей

Для жителей добавленных районов уголь обойдется вдвое дешевле рыночного. Это напрямую скажется на семейных бюджетах, особенно в условиях роста цен на все. Программа дополняет другие меры поддержки, как скидки на транспорт в Кызыле.

Министр Куулар обещает плавный переход, без сбоев в поставках.

Экология и безопасность

Сжигание угля в старых печах усугубляет загрязнение в Кызыле, но программа стимулирует переход на качественное топливо. Параллельно продвигают газификацию.

"Угольная пыль требует строгого экологического надзора в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Планы развития

После 2026 года власти планируют охватить еще районы, где уголь — единственный вариант. Интеграция с национальными проектами ускорит дело.

Жители ждут не только топлива, но и улучшений в инфраструктуре доставки.

Ответы на популярные вопросы о социальном угле

Кто может участвовать в программе?

Малоимущие семьи, многодетные и получатели социальных выплат. Заявки подают через местные администрации.

Сколько угля выдадут?

Норма — до 6 тонн на домохозяйство, в зависимости от состава семьи и климата района.

Будут ли задержки с поставками?

Правительство гарантирует своевременную доставку.

Влияет ли программа на экологию?

Используют качественный уголь, параллельно развивают газификацию.

