Приватность и скорость: новый инновационный способ оплатить проезд в Новосибирске

В Новосибирске пассажиры общественного транспорта обзавелись удобным способом оплаты проезда через российский мессенджер МАХ. Теперь в автобусах, троллейбусах и трамваях можно рассчитаться со смартфона, не вынимая наличные или банковскую карту. Запуск произошел 5 марта 2026 года.
Новосибирская область первой в стране внедрила эту опцию в рамках федерального проекта "Государство для людей". Для оплаты достаточно отсканировать QR-код на терминале кондуктора камерой телефона с установленным МАХ и подтвердить платеж по ссылке.
Система требует наличия цифрового ID в мессенджере и на "Госуслугах". Она автоматически подтягивает данные пассажира, включая льготы, и привязывается к "СберТройке" через СНИЛС для последующих поездок без повторной оплаты.
Пассажир подходит к кондуктору, получает QR-код на терминале и сканирует его камерой смартфона с мессенджером МАХ. Переход по ссылке открывает форму оплаты, где подтверждается транзакция. При повторных поездках система распознает пользователя по СНИЛС и предлагает просто зарегистрировать проезд без платежа.
Руководитель учреждения "Организация перевозок" Василий Вельчинский отметил, что привязка к "СберТройке" упрощает процесс. Это делает учет пассажиропотока точным и прозрачным для Валерия Козлова, который подчеркивает роль цифровизации в региональной экономике.
Сервис уже доступен по полному тарифу и для федеральных льготников. Заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин подтвердил, что подтверждение льготы мгновенно вносит пассажира в базу оператора.
Нужен смартфон с мессенджером МАХ, оформленный цифровой ID и аккаунт на "Госуслугах". Без этих данных оплата не сработает. Система берет информацию напрямую из баз, обеспечивая безопасность и удобство.
В Новосибирской области, где жители сталкиваются с финансовыми вызовами, такой сервис помогает контролировать расходы на транспорт без дополнительных комиссий.
Льготники федеральных и региональных категорий получают автоматическое подтверждение права на проездной. Новым льготникам не приходится ждать пластиковую карту полтора месяца — достаточно одного подтверждения в системе.
Это особенно актуально для жителей мегаполиса, где транспортная нагрузка высока. Зимние условия в Новосибирске усложняют передвижение, и быстрый доступ к льготам упрощает жизнь.
Пассажиры экономят время и избегают очередей за картами. Перевозчики получают точный учет потока, что помогает оптимизировать маршруты и расписания. Разработчики подчеркивают рост прозрачности.
В условиях аномальной погоды в Новосибирске быстрые платежи снижают задержки в транспорте.
Новый сервис дополняет традиционные методы, предлагая максимальное удобство. Ниже таблица ключевых различий.
|Способ оплаты
|Основные особенности
|Наличные
|Требует сдачи, нет учета льгот
|Банковская карта
|Контактless, но без автоматических льгот
|МАХ
|Автолготы, привязка по СНИЛС, быстрая регистрация
Таблица показывает, почему МАХ выигрывает по скорости и интеграции с госсистемами.
Скоро оплата через МАХ появится в метро, пригородных поездах и речном транспорте. Маршрутки пока не подключены, но расширение запланировано. Новосибирцы уже тестируют сервис.
В контексте медицинских инноваций в регионе цифровизация транспорта идет в ногу с прогрессом.
Жители отмечают удобство, особенно льготники, избавленные от бюрократии.
Да, для сканирования QR и подтверждения платежа требуется подключение к сети. Оффлайн-режим пока не поддерживается.
Нет, сервис привязан к личному СНИЛС и цифровому ID. Оплата только за себя.
Обратитесь к кондуктору или оператору "Организация перевозок". Данные логируются для проверки.
Нет, сервис бесплатный для пассажиров, как и другие цифровые способы.
