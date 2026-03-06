Приватность и скорость: новый инновационный способ оплатить проезд в Новосибирске

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Новосибирск

В Новосибирске пассажиры общественного транспорта обзавелись удобным способом оплаты проезда через российский мессенджер МАХ. Теперь в автобусах, троллейбусах и трамваях можно рассчитаться со смартфона, не вынимая наличные или банковскую карту. Запуск произошел 5 марта 2026 года.

Женщина на автобусной станции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина на автобусной станции

Новосибирская область первой в стране внедрила эту опцию в рамках федерального проекта "Государство для людей". Для оплаты достаточно отсканировать QR-код на терминале кондуктора камерой телефона с установленным МАХ и подтвердить платеж по ссылке.

Система требует наличия цифрового ID в мессенджере и на "Госуслугах". Она автоматически подтягивает данные пассажира, включая льготы, и привязывается к "СберТройке" через СНИЛС для последующих поездок без повторной оплаты.

Как работает оплата через МАХ

Пассажир подходит к кондуктору, получает QR-код на терминале и сканирует его камерой смартфона с мессенджером МАХ. Переход по ссылке открывает форму оплаты, где подтверждается транзакция. При повторных поездках система распознает пользователя по СНИЛС и предлагает просто зарегистрировать проезд без платежа.

Руководитель учреждения "Организация перевозок" Василий Вельчинский отметил, что привязка к "СберТройке" упрощает процесс. Это делает учет пассажиропотока точным и прозрачным для Валерия Козлова, который подчеркивает роль цифровизации в региональной экономике.

"Такие инновации повышают эффективность транспортной инфраструктуры и снижают административные издержки для муниципалитетов", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Сервис уже доступен по полному тарифу и для федеральных льготников. Заместитель министра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин подтвердил, что подтверждение льготы мгновенно вносит пассажира в базу оператора.

Требования для использования сервиса

Нужен смартфон с мессенджером МАХ, оформленный цифровой ID и аккаунт на "Госуслугах". Без этих данных оплата не сработает. Система берет информацию напрямую из баз, обеспечивая безопасность и удобство.

В Новосибирской области, где жители сталкиваются с финансовыми вызовами, такой сервис помогает контролировать расходы на транспорт без дополнительных комиссий.

Льготы и специальные тарифы

Льготники федеральных и региональных категорий получают автоматическое подтверждение права на проездной. Новым льготникам не приходится ждать пластиковую карту полтора месяца — достаточно одного подтверждения в системе.

Это особенно актуально для жителей мегаполиса, где транспортная нагрузка высока. Зимние условия в Новосибирске усложняют передвижение, и быстрый доступ к льготам упрощает жизнь.

"Цифровизация льгот в транспорте — шаг к прозрачному распределению бюджетных средств на местах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Преимущества для пассажиров и перевозчиков

Пассажиры экономят время и избегают очередей за картами. Перевозчики получают точный учет потока, что помогает оптимизировать маршруты и расписания. Разработчики подчеркивают рост прозрачности.

В условиях аномальной погоды в Новосибирске быстрые платежи снижают задержки в транспорте.

Сравнение способов оплаты

Новый сервис дополняет традиционные методы, предлагая максимальное удобство. Ниже таблица ключевых различий.

Способ оплаты Основные особенности
Наличные Требует сдачи, нет учета льгот
Банковская карта Контактless, но без автоматических льгот
МАХ Автолготы, привязка по СНИЛС, быстрая регистрация

Таблица показывает, почему МАХ выигрывает по скорости и интеграции с госсистемами.

"Внедрение мобильных платежей укрепляет позиции местного самоуправления в цифровизации услуг", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Планы по развитию системы

Скоро оплата через МАХ появится в метро, пригородных поездах и речном транспорте. Маршрутки пока не подключены, но расширение запланировано. Новосибирцы уже тестируют сервис.

В контексте медицинских инноваций в регионе цифровизация транспорта идет в ногу с прогрессом.

Жители отмечают удобство, особенно льготники, избавленные от бюрократии.

Ответы на популярные вопросы об оплате проезда через МАХ в Новосибирске

Нужен ли интернет для оплаты?

Да, для сканирования QR и подтверждения платежа требуется подключение к сети. Оффлайн-режим пока не поддерживается.

Можно ли оплатить за другого человека?

Нет, сервис привязан к личному СНИЛС и цифровому ID. Оплата только за себя.

Что делать, если возникла ошибка?

Обратитесь к кондуктору или оператору "Организация перевозок". Данные логируются для проверки.

Будет ли комиссия за оплату?

Нет, сервис бесплатный для пассажиров, как и другие цифровые способы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
