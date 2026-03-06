Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе

Томские туристы активно меняют мартовские путевки в ОАЭ на направления Юго-Восточной Азии. Причина — осложнения в регионе Персидского залива после ударов Израиля и США по Ирану, которые привели к сбоям в аэропорту Дубая. Тысячи отдыхающих, включая томичей, застряли из-за отмен рейсов, а Минэкономразвития рекомендовало избегать поездок туда.

Фото: unsplash.com by Kevin Noble is licensed under Free to use under the Unsplash License Вид из самолета на облака

Вместо возврата денег большинство предпочитает перебронирование на Таиланд и Вьетнам в те же даты школьных каникул. Это подтверждает руководитель отдела туризма "ТЭП Томсктурист" Ирина Константинова. Хорошие отели в пиковый сезон уже заняты, так что выбор идет по остаткам.

Такие изменения касаются вылетов до конца марта. Дальше возможны только со штрафом, или можно оставить средства на депозите для использования позже, включая перенос в ОАЭ на осень.

Почему томичи меняют туры в ОАЭ

ОАЭ входили в топ-3 направлений для томичей с ноября по апрель. Но недавние события в Персидском заливе изменили планы. Ракетные атаки затронули аэропорт Дубая, рейсы Flydubai из Новосибирска отменены, туристы ждут возвращения неделями.

Минэкономразвития дало четкую рекомендацию: воздержаться от поездок. Томичи реагируют быстро — аннулируют и ищут замену, чтобы не терять школьные каникулы.

"Геополитические риски напрямую влияют на туристический поток из регионов, особенно в пиковые даты", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Альтернативы в Юго-Восточной Азии

Лидеры — Таиланд и Вьетнам. Китай отсекают высокие цены. Спрос на каникулы высокий, отели разбирают заранее, остается то, что сдано другими.

Направление Средняя цена тура на неделю (руб.) ОАЭ (март) 150 000-200 000 Таиланд 120 000-160 000 Вьетнам 110 000-150 000

Цифры ориентировочные для Томска, с учетом региональной инфляции. Выбор по остаткам позволяет улететь в срок.

Процедура перебронирования и возврата

Для вылетов до 31 марта — полное аннулирование без штрафа и перебронь. С апреля — только со штрафом. Возврат не мгновенный, занимает недели.

Туроператоры советуют альтернативы: лучше получить услугу сейчас, чем ждать денег при нестабильном курсе валют.

Депозит и перенос тура

Вариант — оставить сумму на депозите и использовать позже. Или перенести в ОАЭ на осень, когда ситуация стабилизируется.

Это удобно для тех, кто не хочет рисковать с новыми направлениями вроде Томской области, где внутренний туризм набирает обороты.

"Перебронирование — оптимальный выход в условиях неопределенности на международных маршрутах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

ОАЭ как транзитный хаб

Дубай был удобен для стыковок в Европу, на Мальдивы, Сейшелы и ЮВА через Flydubai. Стамбул или Пекин не дают такой гибкости.

Сбои ударили по транзиту, томичи пересматривают цепочки перелетов. Региональные реалии добавляют давления на рынок.

Прогнозы для томского туризма весной

Весна — пик спроса. Если риски в заливе сохранятся, поток в ЮВА вырастет. Томичи адаптируются, предпочитая надежные варианты.

Политический контекст усиливает тенденцию. Местные элиты следят за федеральными рекомендациями.

"Региональные туристы гибки, но геополитика диктует повестку", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о турпутевках томичей в ОАЭ

Можно ли перебронировать тур без штрафа?

Да, для вылетов до 31 марта. Дальше — со штрафом или на депозит.

Сколько ждать возврата денег?

Процедура занимает недели, лучше выбрать альтернативу.

Какие альтернативы популярны?

Таиланд и Вьетнам на те же даты каникул.

Влияют ли события в Дубае на транзит?

Да, Flydubai отменены, планы меняются.

Читайте также