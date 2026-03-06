Аренда, которая не дешевеет: почему Улан-Удэ входит в десятку по дороговизне жилья среди крупных городов

Улан-Удэ вошел в десятку российских городов с самыми высокими ценами на аренду квартир. По данным аналитиков портала "Мир квартир", столица Бурятии занимает девятое место среди 70 крупных городов. Здесь съемное жилье дорожает, несмотря на общероссийское снижение ставок.

Фото: commons.wikimedia.org by UlanTravel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Улан-Удэ

В феврале средняя цена однокомнатной квартиры в Улан-Удэ достигла 32 796 рублей в месяц, что на 0,9% выше, чем в январе. Двушки подорожали на 2,7% до 38 849 рублей, а трешки, напротив, подешевели на 3% до 44 822 рублей. Это выделяет город на фоне общенациональных тенденций.

Эксперты связывают ситуацию с региональными факторами: ростом тарифов на коммунальные услуги и проблемами в транспорте, которые увеличивают нагрузку на бюджет арендаторов.

Улан-Удэ в топе по ценам на аренду

Аналитики изучили рынок в 68 городах с населением свыше 300 тысяч, Подмосковье и Ленобласть. Улан-Удэ занял 9-е место. Здесь аренда однушек в среднем 32 796 рублей, двушек — 38 849 рублей, трешек — 44 822 рубля.

По России однушки подешевели на 0,7% до 27 600 рублей, двушки — на 0,8% до 34 011 рубля, трешки подорожали на 0,5% до 43 184 рублей. Улан-Удэ выделяется ростом ставок на две основные категории жилья.

Город Цена однушки (руб./мес.) Улан-Удэ 32 796 Иркутск 31 358 Чита 36 046 Москва лидер

Такие цифры отражают востребованность жилья в столице Бурятии.

Как менялись цены за месяц

В Улан-Удэ однушки выросли на 0,9%, двушки — на 2,7%. Трешки снизились на 3%. В целом по России цены на однушки и двушки падали, трешки росли.

В 26 городах аренда однушек подорожала, в 43 — подешевела. Для двушек: рост в 29, снижение в 39. Трешки: рост в 34, падение в 36.

"Региональный рынок аренды реагирует на сезонность и локальные факторы, такие как инфраструктурные проблемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Сравнение с соседними городами

Иркутск на 14-м месте: однушки 31 358 рублей (-2,6%), двушки 38 223 (0%), трешки 50 063 (+3,8%). Чита на 6-м: 36 046 (-0,9%), 44 301 (+1,9%), 51 175 (+6,6%).

Соседи тоже в топе, но динамика разная. В Улан-Удэ рост на двушки опережает регион.

Проблемы с маршрутами общественного транспорта усложняют жизнь арендаторам.

Лидеры и самые дешевые города

Первая десятка: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Хабаровск, Чита, Симферополь, Якутск, Улан-Удэ, Владивосток.

Самые доступные: Кемерово, Курган, Киров, Новокузнецк, Ульяновск, Нижний Тагил, Орел, Саранск, Пенза, Волжский.

Разрыв между топом и низом значителен, Улан-Удэ ближе к элите.

Почему цены в Улан-Удэ растут

Собственники в январе отыгрывались за предыдущее снижение. Арендаторы не поддержали рост из-за стагнации доходов и инфляции на продукты.

В феврале ставки начали падать из-за низкого сезона. Повышение тарифов ЖКХ добавляет давления.

"Экономика регионов определяет цены на жилье, включая межбюджетные трансферты и инвестиции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Гендиректор "Мир квартир" Павел Луценко отметил: оживление ожидается в апреле.

Что ждет рынок аренды

Конец зимы — низкий сезон. Арендодатели дают поблажки, чтобы удержать жильцов. Доходы арендаторов падают, давление от цен на товары растет.

Развитие туризма и инфраструктуры может подтолкнуть спрос.

"Тарифы на ЖКУ напрямую влияют на платежеспособность арендаторов в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о аренде в Улан-Удэ

Почему аренда в Улан-Удэ дороже, чем в среднем по России?

Региональные факторы: транспортные проблемы, рост тарифов ЖКХ и высокий спрос на жилье в столице Бурятии.

Подешевеют ли цены весной?

Ожидается оживление в апреле, но январский рост может повториться при сохранении спроса.

Как Улан-Удэ сравнивается с Иркутском и Читы?

Чита дороже по однушкам, Иркутск дешевле. Динамика роста схожая в двушках.

Читайте также