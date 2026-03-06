Аренда, которая не дешевеет: почему Улан-Удэ входит в десятку по дороговизне жилья среди крупных городов

Улан-Удэ вошел в десятку российских городов с самыми высокими ценами на аренду квартир. По данным аналитиков портала "Мир квартир", столица Бурятии занимает девятое место среди 70 крупных городов. Здесь съемное жилье дорожает, несмотря на общероссийское снижение ставок.
В феврале средняя цена однокомнатной квартиры в Улан-Удэ достигла 32 796 рублей в месяц, что на 0,9% выше, чем в январе. Двушки подорожали на 2,7% до 38 849 рублей, а трешки, напротив, подешевели на 3% до 44 822 рублей. Это выделяет город на фоне общенациональных тенденций.
Эксперты связывают ситуацию с региональными факторами: ростом тарифов на коммунальные услуги и проблемами в транспорте, которые увеличивают нагрузку на бюджет арендаторов.
Аналитики изучили рынок в 68 городах с населением свыше 300 тысяч, Подмосковье и Ленобласть. Улан-Удэ занял 9-е место. Здесь аренда однушек в среднем 32 796 рублей, двушек — 38 849 рублей, трешек — 44 822 рубля.
По России однушки подешевели на 0,7% до 27 600 рублей, двушки — на 0,8% до 34 011 рубля, трешки подорожали на 0,5% до 43 184 рублей. Улан-Удэ выделяется ростом ставок на две основные категории жилья.
Город
Цена однушки (руб./мес.)
Улан-Удэ
32 796
Иркутск
31 358
Чита
36 046
Москва
лидер
Такие цифры отражают востребованность жилья в столице Бурятии.
В Улан-Удэ однушки выросли на 0,9%, двушки — на 2,7%. Трешки снизились на 3%. В целом по России цены на однушки и двушки падали, трешки росли.
В 26 городах аренда однушек подорожала, в 43 — подешевела. Для двушек: рост в 29, снижение в 39. Трешки: рост в 34, падение в 36.
"Региональный рынок аренды реагирует на сезонность и локальные факторы, такие как инфраструктурные проблемы", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.
Иркутск на 14-м месте: однушки 31 358 рублей (-2,6%), двушки 38 223 (0%), трешки 50 063 (+3,8%). Чита на 6-м: 36 046 (-0,9%), 44 301 (+1,9%), 51 175 (+6,6%).
Соседи тоже в топе, но динамика разная. В Улан-Удэ рост на двушки опережает регион.
Проблемы с маршрутами общественного транспорта усложняют жизнь арендаторам.
Первая десятка: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Хабаровск, Чита, Симферополь, Якутск, Улан-Удэ, Владивосток.
Самые доступные: Кемерово, Курган, Киров, Новокузнецк, Ульяновск, Нижний Тагил, Орел, Саранск, Пенза, Волжский.
Разрыв между топом и низом значителен, Улан-Удэ ближе к элите.
Собственники в январе отыгрывались за предыдущее снижение. Арендаторы не поддержали рост из-за стагнации доходов и инфляции на продукты.
В феврале ставки начали падать из-за низкого сезона. Повышение тарифов ЖКХ добавляет давления.
"Экономика регионов определяет цены на жилье, включая межбюджетные трансферты и инвестиции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Гендиректор "Мир квартир" Павел Луценко отметил: оживление ожидается в апреле.
Конец зимы — низкий сезон. Арендодатели дают поблажки, чтобы удержать жильцов. Доходы арендаторов падают, давление от цен на товары растет.
Развитие туризма и инфраструктуры может подтолкнуть спрос.
"Тарифы на ЖКУ напрямую влияют на платежеспособность арендаторов в регионах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Региональные факторы: транспортные проблемы, рост тарифов ЖКХ и высокий спрос на жилье в столице Бурятии.
Ожидается оживление в апреле, но январский рост может повториться при сохранении спроса.
Чита дороже по однушкам, Иркутск дешевле. Динамика роста схожая в двушках.
