Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта

В Чите с 10 по 13 марта пройдут плановые отключения электроэнергии. "Читаэнерго" проводит ремонт сетей только в будние дни, чтобы не мешать праздникам и выходным. Жители смогут заранее подготовиться, изучив график.

Такие работы необходимы для поддержания надежности энергоснабжения. В прошлом году похожие отключения уже помогли избежать серьезных аварий в городе. Подробный список адресов доступен ниже.

Информацию можно уточнить по телефону 8 800 220-02-20 — это единый центр "Россети Сибирь".

Почему отключают свет в будни

Плановый ремонт электросетей в Чите запланирован на 10-13 марта, чтобы минимизировать неудобства. Работы ведутся только в рабочие дни, праздники и выходные не затронут. Это стандартная практика для крупных городов вроде Читы.

Такие отключения предотвращают аварии. В прошлом аналогичные меры уже доказали эффективность, как показывают предыдущие графики.

"Плановые отключения — ключ к стабильности энергосистемы, особенно в регионах с высокой нагрузкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Михайлович Блех.

График на 10 марта

С 10:00 до 18:00 без света останутся улицы Московский тракт (дома 1, 2, 3), 5-я Огородная, Лесозаводская, Могзонская, Давендинская, Хилокская. С 13:00 до 18:00 отключат 1-3-ю Ипподромные, Народную, Бутина (75, 93, 101), Балябина (28, 30) и другие.

В селе Засопка затронуты Комсомольская, Школьная, Набережная, Октябрьская, Новая, Советская, Гагарина, Южная, Станичная, переулки Первомайский, Июньский, микрорайоны Северный, Полевой, Восточный, Араповка.

Полный список адресов поможет избежать сюрпризов.

Дата и время Адреса 10 марта, 10:00-18:00 Московский тракт 1,2,3; 5-я Огородная и др. 10 марта, 13:00-18:00 1-3-я Ипподромные; село Засопка и др.

Отключения 11 марта

С 10:00 до 13:00 затронуты Красноармейская 12, 14. До 17:00 — микрорайон Черемушки. До 18:00 — Шилова 6, Балябина 56-62, Фрунзе 1,10,12, Угданская 61,66; Даурская, Кирова.

С 13:00 до 18:00 без света Рахова, Яковлева, 1-5-я Долиновские.

План на 12 марта

С 10:00 до 17:00 отключат Пионерскую, Полевую. С 13:00 до 18:00 затронуты Ивановская, Девичья, Колхозная, Бытовая, Новобытовая, 1-3-я Южные, Песчаная и другие улицы до Лесхозной.

"Инфраструктурные работы требуют точного планирования, чтобы не нарушать ритм жизни", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Завершение работ 13 марта

С 10:00 до 17:00 повторно отключат Шилова 6, Балябина 56-62, Фрунзе, Угданская, село Засопка (Ясная, Луговая, Садовая, Юбилейная). До 18:00 затронут Варшавская 11а, Новолуговая 55-59, Енисейская 1-49 и другие.

С 13:00 до 18:00 без света Балябина 45-55, Богомягкова 47-51, Бабушкина 98-100, Красноармейская 47.

Это завершающий этап ремонта.

Как подготовиться

Зарядите устройства, запаситесь фонариками и продуктами. В Чите такие отключения стали нормой, как и меры по безопасности в городе.

"При отключениях важно минимизировать риски, особенно в жилых зонах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Куда звонить за справками

Единый номер 8 800 220-02-20 работает бесплатно по России. Там расскажут о текущих отключениях и изменениях. Похожие графики применяют в других регионах, как в Анадыре или Ульяновске.

Ответы на популярные вопросы об отключениях света в Чите

Будут ли отключения в выходные?

Нет, ремонт запланирован только на будние дни 10-13 марта. Праздники пропустят.

Как проверить свой адрес?

Изучите график выше или позвоните по номеру 8 800 220-02-20.

Что делать при отключении?

Зарядите гаджеты, используйте фонари и избегайте лифтов.

Могут ли сроки измениться?

Да, при погодных условиях или форс-мажоре. Следите за новостями.

