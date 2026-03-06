Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками

Барнаульцы активно готовятся к Международному женскому дню. Мужчины планируют потратить на подарки больше, чем женщины, выделяя в среднем заметно крупные суммы. Шесть из десяти мужчин и половина женщин собираются сделать сюрпризы близким.
Опрос SuperJob показывает разницу в подходах: мужчины чаще поздравляют жен, а женщины — мам. Средний чек на подарки у сильного пола достигает 5200 рублей, плюс 3600 на цветы. Женщины ограничиваются 3900 и 2500 рублями соответственно.
По данным бренда MADAME COCO, для коллег и знакомых чек варьируется от 1000 до 3000 рублей, для родных — от 3000 до 8000. Популярны комплекты постельного белья, подушки, халаты, посуда и сертификаты.
Мужчины в первую очередь поздравляют жен — 39 процентов опрошенных. Коллег радуют 7 процентов сильного пола. Женщины чаще дарят мамам — 32 процента, а коллегам — 10 процентов.
Такие предпочтения отражают семейные традиции. В других регионах женщины тоже ставят мам на первое место, обсуждая бюджеты и обычаи.
|Пол
|Средние расходы (руб.)
|Мужчины на подарки
|5200
|Мужчины на цветы
|3600
|Женщины на подарки
|3900
|Женщины на цветы
|2500
Таблица иллюстрирует разницу в тратах. Мужчины явно щедрее, особенно на цветы.
Мужчины выделяют больше средств, подчеркивая важность праздника. Женщины подходят скромнее, фокусируясь на близких.
В Пензе цены на тюльпаны стартуют от стоимости чашки кофе, что помогает контролировать расходы.
"В регионах расходы на праздники растут, но дефицит бюджета заставляет планировать тщательно", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Россияне выбирают комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды и сертификаты. Это практичные варианты для дома.
В Иркутске теплицы выпустили миллионы бутонов, усиливая цветочный акцент праздника.
Бренд MADAME COCO подтверждает: такие подарки лидируют в чеках.
Винная растяжка 7 марта — релакс с бокалом за 1200 рублей. Тур в Чемал на 7-9 марта: 15 000 рублей за взрослый билет с трансфером, питанием и экскурсиями по Горному Алтаю.
Посещение Чуйского тракта, канатки на Малую Синюху, водопадов и ГЭС — маршрут для всех возрастов.
"Региональный туризм оживает к праздникам, предлагая уникальные впечатления", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Фотосессия в студии "Вдохновение": от 2500 рублей за 20 минут с тюльпанами и образами. Сертификаты на spa в "Монако", bonodono, "Заречье", "Авиталь Центре" — от 2000 до 25 000 рублей.
Стоимость зависит от процедур. Такие подарки набирают популярность.
В списках желаний: книги, наборы для творчества, украшения, косметика, спортивные вещи, сладости. Простые и приятные варианты.
"Социальные традиции влияют на выбор подарков для семей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.
