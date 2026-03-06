Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом
Цветы — не главное: какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта
Строй крепче гранита: казаки Волжского войска начали подготовку к Параду Победы
Приватность и скорость: новый инновационный способ оплатить проезд в Новосибирске

Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками

Россия » Сибирь » Барнаул

Барнаульцы активно готовятся к Международному женскому дню. Мужчины планируют потратить на подарки больше, чем женщины, выделяя в среднем заметно крупные суммы. Шесть из десяти мужчин и половина женщин собираются сделать сюрпризы близким.

Подарок на 8 марта
Фото: unsplash.com by Mobina Ghiasvand is licensed under Free to use under the Unsplash License
Подарок на 8 марта

Опрос SuperJob показывает разницу в подходах: мужчины чаще поздравляют жен, а женщины — мам. Средний чек на подарки у сильного пола достигает 5200 рублей, плюс 3600 на цветы. Женщины ограничиваются 3900 и 2500 рублями соответственно.

По данным бренда MADAME COCO, для коллег и знакомых чек варьируется от 1000 до 3000 рублей, для родных — от 3000 до 8000. Популярны комплекты постельного белья, подушки, халаты, посуда и сертификаты.

Кому барнаульцы дарят подарки чаще

Мужчины в первую очередь поздравляют жен — 39 процентов опрошенных. Коллег радуют 7 процентов сильного пола. Женщины чаще дарят мамам — 32 процента, а коллегам — 10 процентов.

Такие предпочтения отражают семейные традиции. В других регионах женщины тоже ставят мам на первое место, обсуждая бюджеты и обычаи.

Пол Средние расходы (руб.)
Мужчины на подарки 5200
Мужчины на цветы 3600
Женщины на подарки 3900
Женщины на цветы 2500

Таблица иллюстрирует разницу в тратах. Мужчины явно щедрее, особенно на цветы.

Бюджеты мужчин и женщин на 8 Марта

Мужчины выделяют больше средств, подчеркивая важность праздника. Женщины подходят скромнее, фокусируясь на близких.

В Пензе цены на тюльпаны стартуют от стоимости чашки кофе, что помогает контролировать расходы.

"В регионах расходы на праздники растут, но дефицит бюджета заставляет планировать тщательно", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Самые популярные подарки

Россияне выбирают комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды и сертификаты. Это практичные варианты для дома.

В Иркутске теплицы выпустили миллионы бутонов, усиливая цветочный акцент праздника.

Бренд MADAME COCO подтверждает: такие подарки лидируют в чеках.

Идеи для впечатлений: туры и дегустации

Винная растяжка 7 марта — релакс с бокалом за 1200 рублей. Тур в Чемал на 7-9 марта: 15 000 рублей за взрослый билет с трансфером, питанием и экскурсиями по Горному Алтаю.

Посещение Чуйского тракта, канатки на Малую Синюху, водопадов и ГЭС — маршрут для всех возрастов.

"Региональный туризм оживает к праздникам, предлагая уникальные впечатления", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

SPA, массаж и фотосессии

Фотосессия в студии "Вдохновение": от 2500 рублей за 20 минут с тюльпанами и образами. Сертификаты на spa в "Монако", bonodono, "Заречье", "Авиталь Центре" — от 2000 до 25 000 рублей.

Стоимость зависит от процедур. Такие подарки набирают популярность.

Что женщины хотят получить

В списках желаний: книги, наборы для творчества, украшения, косметика, спортивные вещи, сладости. Простые и приятные варианты.

"Социальные традиции влияют на выбор подарков для семей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о подарках к 8 Марта в Барнауле

Сколько в среднем тратят барнаульцы?

Мужчины — 5200 рублей на подарки плюс 3600 на цветы, женщины — 3900 и 2500 соответственно.

Какие подарки самые популярные?

Комплекты белья, халаты, посуда, сертификаты. Практика для дома.

Где провести праздник с впечатлениями?

Винная растяжка, тур в Чемал, фотосессия или spa-сертификат.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Садоводство, цветоводство
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Новости Ханты-Мансийска
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Последние материалы
Миф о горе мышц рассыпается в прах: женская природа превращает гантели в инструмент изящества
Эффект парика остался в прошлом: эта техника превращает прямые волосы в живые локоны
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Игрушки превращаются в мусор: одна простая ошибка владельца убивает азарт охотника за пять минут
Пряность с двойным дном: маленькая палочка в банке таит в себе мощь природного анальгетика
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Солнце вернулось, а энергия пропала: весенняя усталость связана с одним дефицитом
Цветы — не главное: какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.