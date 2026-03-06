Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками

Барнаульцы активно готовятся к Международному женскому дню. Мужчины планируют потратить на подарки больше, чем женщины, выделяя в среднем заметно крупные суммы. Шесть из десяти мужчин и половина женщин собираются сделать сюрпризы близким.

Опрос SuperJob показывает разницу в подходах: мужчины чаще поздравляют жен, а женщины — мам. Средний чек на подарки у сильного пола достигает 5200 рублей, плюс 3600 на цветы. Женщины ограничиваются 3900 и 2500 рублями соответственно.

По данным бренда MADAME COCO, для коллег и знакомых чек варьируется от 1000 до 3000 рублей, для родных — от 3000 до 8000. Популярны комплекты постельного белья, подушки, халаты, посуда и сертификаты.

Кому барнаульцы дарят подарки чаще

Мужчины в первую очередь поздравляют жен — 39 процентов опрошенных. Коллег радуют 7 процентов сильного пола. Женщины чаще дарят мамам — 32 процента, а коллегам — 10 процентов.

Такие предпочтения отражают семейные традиции. В других регионах женщины тоже ставят мам на первое место, обсуждая бюджеты и обычаи.

Пол Средние расходы (руб.) Мужчины на подарки 5200 Мужчины на цветы 3600 Женщины на подарки 3900 Женщины на цветы 2500

Таблица иллюстрирует разницу в тратах. Мужчины явно щедрее, особенно на цветы.

Бюджеты мужчин и женщин на 8 Марта

Мужчины выделяют больше средств, подчеркивая важность праздника. Женщины подходят скромнее, фокусируясь на близких.

В Пензе цены на тюльпаны стартуют от стоимости чашки кофе, что помогает контролировать расходы.

"В регионах расходы на праздники растут, но дефицит бюджета заставляет планировать тщательно", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Самые популярные подарки

Россияне выбирают комплекты постельного белья, подушки, банные халаты, наборы посуды и сертификаты. Это практичные варианты для дома.

В Иркутске теплицы выпустили миллионы бутонов, усиливая цветочный акцент праздника.

Бренд MADAME COCO подтверждает: такие подарки лидируют в чеках.

Идеи для впечатлений: туры и дегустации

Винная растяжка 7 марта — релакс с бокалом за 1200 рублей. Тур в Чемал на 7-9 марта: 15 000 рублей за взрослый билет с трансфером, питанием и экскурсиями по Горному Алтаю.

Посещение Чуйского тракта, канатки на Малую Синюху, водопадов и ГЭС — маршрут для всех возрастов.

"Региональный туризм оживает к праздникам, предлагая уникальные впечатления", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

SPA, массаж и фотосессии

Фотосессия в студии "Вдохновение": от 2500 рублей за 20 минут с тюльпанами и образами. Сертификаты на spa в "Монако", bonodono, "Заречье", "Авиталь Центре" — от 2000 до 25 000 рублей.

Стоимость зависит от процедур. Такие подарки набирают популярность.

Что женщины хотят получить

В списках желаний: книги, наборы для творчества, украшения, косметика, спортивные вещи, сладости. Простые и приятные варианты.

"Социальные традиции влияют на выбор подарков для семей", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о подарках к 8 Марта в Барнауле

Сколько в среднем тратят барнаульцы?

Мужчины — 5200 рублей на подарки плюс 3600 на цветы, женщины — 3900 и 2500 соответственно.

Какие подарки самые популярные?

Комплекты белья, халаты, посуда, сертификаты. Практика для дома.

Где провести праздник с впечатлениями?

Винная растяжка, тур в Чемал, фотосессия или spa-сертификат.

