Праздник под угрозой: как погода в Томске может испортить выходные и сорвать планы

В Томске на предстоящие выходные, 7-9 марта, синоптики прогнозируют сильные снегопады с мокрым снегом, гололедицу и снежные заносы на дорогах. Праздничные дни пройдут на фоне заметного потепления, что добавит сложностей водителям и пешеходам. Региональное ГУ МЧС уже предупредило жителей о возможных рисках.
Днем 7 марта ожидается снег с ветром до 18 м/с, а 8-9 марта температура воздуха поднимется до плюсовых отметок. Это создаст условия для оттепели, которая усугубит гололедные явления. Метеоролог Павел Андреевич Лебедев отмечает, что такие колебания типичны для марта в Сибири.
Пресс-служба ГУ МЧС подчеркивает необходимость осторожности на дорогах, где возможны заносы и сильная гололедица. Жителей просят избегать поездок в непогоду и следить за обновлениями прогнозов.
Синоптики томского гидрометцентра ожидают снегопады на протяжении всех трех дней. 7 марта днем снег усилится, местами перейдет в мокрый с отложениями на проводах и деревьях. Ветер достигнет 18 м/с, что повысит риск обрывов линий электропередач.
Начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина уточнила, что осадки будут интенсивными. Это связано с прохождением активного атмосферного фронта, типичного для весеннего периода в регионах Сибири.
|Дата
|Погода и температура
|7 марта
|Снег, мокрый снег, ветер 18 м/с, 0…-2° днем
|8 марта
|Снег, гололедица, +1…+3° днем
|9 марта
|Мокрый снег, оттепель, заносы на дорогах
Таблица отражает ключевые параметры, подтвержденные данными гидрометцентра.
Потепление придет вовремя для праздников: после морозов воздух прогреется до плюсов. 8-9 марта дневные температуры достигнут +1…+3°, что спровоцирует таяние снега и лужи на улицах.
Ночные температуры останутся отрицательными, усиливая гололед. Такие перепады характерны для Томской области, где весна часто начинается с резких изменений.
Жители отмечают, что оттепель облегчит передвижение, но только при отсутствии снежных завалов.
ГУ МЧС предупреждает о сильной гололедице и снежных заносах на трассах. Водителям рекомендуют проверять шины и избегать скоростного режима. В Томске уже готовят снегоуборочную технику.
Пешеходы рискуют поскользнуться на мокром снегу. Особо опасны мосты и спуски, где вода замерзает быстрее.
Службы советуют иметь при себе зарядку для телефона, теплую одежду и антигололедные средства. В случае заносов звонить в единую службу спасения. Городские власти усиливают дежурства.
Для автомобилистов: цепи противоскольжения и резерв топлива. Прогноз обновляется ежедневно на сайте ГУ МЧС.
Эти меры помогут минимизировать ущерб от непогоды в Томской области.
Снегопады затронут общественный транспорт: возможны задержки автобусов и трамваев. Школы и детсады работают в штатном режиме, но родители просят учитывать погоду.
Торговые центры и рынки готовятся к наплыву перед праздниками, несмотря на ценовые колебания в Сибири. Коммунальщики чистят тротуары.
Похожие снегопады бушуют на Южном Урале, где регион подсчитывает убытки. В Томске ситуация мягче благодаря потеплению, но риски аналогичны.
В других сибирских городах осадки слабее, что подчеркивает локальный характер фронта. Мониторинг ведется круглосуточно.
Жители Томска могут ориентироваться на опыт соседей для подготовки.
Нет, школы работают по графику. Родителям советуют сопровождать детей и использовать остроносную обувь.
Проверьте зимние шины, тормоза и огнетушитель. Держите дистанцию и избегайте резких маневров.
Возможно усиление таяния, но реки под контролем. МЧС мониторит уровни воды.
На сайтах гидрометцентра и ГУ МЧС Томской области.
