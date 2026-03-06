Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россия » Сибирь » Томск

Томск становится центром волейбольных страстей: с 10 по 12 марта во Дворце зрелищ и спорта на Красноармейской, 126, пройдет полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги. Местная "Томичка" выходит на эту стадию в статусе лидера сибирского этапа, где одержала 11 побед в 12 матчах.

Томск
Фото: openverse by Jens Schäperclaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томск

Соперницы — сильные коллективы из Сургута, Новосибирска и Кургана. Для томичек это ключевой шанс закрепить успех сезона 2025/2026 и приблизиться к Высшей лиге. Болельщики ждут зрелищных матчей в 19:00 и 18:00.

Команда возродилась после паузы и сразу показала характер, но для дальнейшего прогресса нужны спонсоры — 50-80 миллионов рублей ежегодно.

Когда и где пройдут матчи

Полуфинал развернется с 10 по 12 марта во Дворце зрелищ и спорта — ключевом объекте томской инфраструктуры. Арена на улице Красноармейская, 126, готова принять четырехтысячную аудиторию и обеспечить комфорт для игроков и зрителей.

Томск как спортивный хаб активно развивает подобные события, что помогает привлекать инвестиции и укреплять региональную экономику. Матчи стартуют вечером, чтобы собрать максимум болельщиков после работы.

Команды-участницы

В борьбу вступят "Томичка" (Томск), "СурГу-Аверс" (Сургут), "Олимп-ЦИВС" (Новосибирск) и УОР (Курган). Каждая из них прошла жесткий отбор на региональных этапах, показав высокий класс.

Сибирские дерби обещают напряженную борьбу: новосибирки сильны в блоке, курганки — в подаче, сургутянки выделяются скоростью. Томички берут опытом и командной игрой.

Команда Регион
"Томичка" Томск
"СурГу-Аверс" Сургут
"Олимп-ЦИВС" Новосибирск
УОР Курган

Эта таблица подчеркивает географическую близость соперниц, что добавит накала сибирскому противостоянию.

Расписание игр Томички

Томички сыграют 10 марта в 19:00, 11 марта в 19:00 и 12 марта в 18:00. График позволяет команде адаптироваться и восстановиться между встречами.

Билеты уже в продаже — это возможность увидеть женский волейбол на грани профессионализма. Восстановление легких после интенсивных нагрузок особенно важно для спортсменок в таком формате.

Достижения томской команды

"Томичка" доминировала на сибирском этапе, выиграв 11 из 12 матчей. В прошлом году они взяли весь чемпионат первой лиги, подтвердив статус фаворита.

Такой прогресс отражает рост кадрового потенциала Томской области, где готовят не только инженеров, но и атлетов мирового уровня.

"Достижения 'Томички' - результат системной работы с молодежью и инфраструктурой", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

История клуба Томичка

Клуб основали в 1999 году, но в 2012-м он распался из-за финансовых проблем. Возрождение произошло в сезоне 2024/2025 благодаря спонсорам — и сразу успехи.

Это история упорства: от нуля до лидеров лиги за год. Томск поддерживает возрождение спорта, как и другие сферы, включая генетический скрининг для здоровья населения.

Перспективы выхода в Высшую лигу

Полуфинал — шаг к финалу и возможному подъему. Но для Высшей лиги нужны 50-80 миллионов рублей в год на логистику, зарплаты и базу.

"Спонсорская поддержка — ключ к переходу в высший дивизион, региону выгодно вкладывать в победы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Без этого клуб рискует застрять, несмотря на таланты.

Поддержка от Томской области

Областной департамент спорта организует мероприятие, привлекая зрителей. Волейбол стимулирует туризм и экономику, особенно на фоне ценовых различий в Сибири.

Местные власти видят в "Томичке" бренд региона. Кадровый голод решается подготовкой тренеров и менеджеров.

"События вроде полуфинала укрепляют местное самоуправление и привлекают внимание к региону", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о томском волейболе

Где купить билеты на полуфинал?

Билеты доступны на сайте Дворца зрелищ и спорта или в кассах. Цены стартуют от 300 рублей.

Кто главный фаворит турнира?

"Томичка" лидирует по форме, но все команды равны — ждите сюрпризов.

Что дальше после полуфинала?

Победители едут в финал, проигравшие — за бронзу. Успех откроет путь в Высшую лигу.

Как поддержать "Томичку"?

Приходите на матчи, покупайте мерч или становитесь спонсором через департамент спорта.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
