Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коварная весна ворует иммунитет: переменчивая погода открывает ворота для опасных вирусов
Коммунальные долги станут приходить без стука: новая цифровая система вызывает тревогу
Всего одно повседневное чувство может ударить по волосам: шевелюра редеет на глазах
После разговора с человеком вдруг накрывает усталость: дело может быть совсем не в собеседнике
Прыщи возвращаются во взрослом возрасте: многие даже не догадываются, что их провоцирует
Координаты из интернета привели в суд: в Вологде вынесли приговор юным закладчикам
Витамины для настроения оказались ядом: почему популярные препараты превращают людей в овощей
Зависимость от алкоголя формируется не у всех одинаково: есть факторы, которые ускоряют ее развитие
Границы на замке — но не для всех: этот список стран предлагает отдых без лишних бумаг в новом сезоне

Сугробы тают, город просыпается: как Кемерово справляется с натиском зимы и подтоплениями

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове первые дни марта выдались насыщенными для коммунальных служб: с улиц и дорог вывезли более 48 тысяч кубометров снега. Это результат круглосуточной работы, направленной на то, чтобы город не утонул в сугробах и избежать гололеда.

Заснеженный двор
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Заснеженный двор

Ежедневно на улицы выходит свыше 100 единиц спецтехники и более 180 дорожных рабочих. Они очищают остановки, пешеходные переходы, посыпают тротуары противогололедными реагентами. Особое внимание уделяют зонам частного сектора, где снег может привести к подтоплениям.

Такая оперативность помогает держать ситуацию под контролем, особенно в условиях сибирской зимы, которая не сдается без боя.

Масштабы зимней уборки

За первые дни марта в Кемерове вывезли 48 тысяч кубометров снега — это огромный объем, который требует серьезных ресурсов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы не допустить хаоса на дорогах.

Такие показатели говорят о хорошо отлаженной системе: снег не просто сметают, а вывозят на спецполигоны, освобождая пространство для нормальной жизни горожан.

Направление работ Объем за первые дни марта
Вывоз снега с улиц и дорог Более 48 тыс. м³
Очистка остановок и переходов Ежедневно мобильными бригадами
Посыпка тротуаров Противогололедными материалами

Таблица показывает ключевые усилия: фокус на безопасности пешеходов и водителей.

Техника и люди в деле

Каждый день на уборку выходит более 100 единиц спецтехники — от погрузчиков до роторов. Свыше 180 рабочих вручную доводят дело до конца там, где машины не проходят.

Мобильные бригады оперативно реагируют на проблемные зоны, очищая остановки и переходы. Это комбинация мощи и точности.

"Зимняя уборка требует не только техники, но и координации людей на местах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Особое внимание частному сектору

В центре внимания — улицы частного сектора, где сугробы могут вызвать проблемы. Снег вывозили с ул. Сурикова 64-76, ул. Дунайская, ул. Донбасская.

Также очистили ул. Мартемьянова от ул. Февральская до ул. Апрельская и в поселке Улус с ул. Мозжухинская 47-108 б. Это предотвращает локальные беды.

Такие меры защищают жителей от неожиданных сюрпризов весны.

Профилактика подтоплений

Основная цель — не допустить подтоплений в частном секторе. Снег вывозят заранее, чтобы талые воды не нашли лазейку.

Коммунальщики применяют спецтехнику там, где риск высок. Это стандартная практика для сибирских городов.

"Подобные зоны требуют повышенного внимания, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Сравнение с соседями

Кемерово справляется лучше, чем некоторые соседи: в Новосибирске жители жалуются на гололед. Здесь акцент на профилактике.

Объем вывоза снега впечатляет на фоне региональных стандартов.

Проверки властей

ГАИ и прокуратура проверяют уборку: фокус на Заводском и Ленинском районах. Жалобы на обледенелые трассы берут под контроль.

Планы по ремонту дорог, включая Южный мост, идут параллельно зимним работам.

"Аномальная погода усиливает нагрузку на службы, но Кемерово держит план", — рассказала в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о уборке снега в Кемерове

Сколько снега вывезли в начале марта?

Более 48 тысяч кубометров — это итог работы первых дней месяца.

Кто занимается уборкой?

Более 100 единиц техники и 180 рабочих ежедневно выходят на улицы.

Почему фокус на частном секторе?

Чтобы предотвратить подтопления в зонах риска.

Что с проверками?

ГАИ и прокуратура контролируют качество работ.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова, климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Новости Украины
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Наука и техника
Сахара выплюнула монстра с ятаганом: как один гребень на черепе перечеркнул учебники истории
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Экономика и бизнес
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Популярное
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.

На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Рой стальных саранчей ломает ПВО: дешевые дроны Тегерана обнулили западные системы защиты
Балтийский шакал зализывает раны: Эстония вошла в тройку лидеров Евросоюза по числу банкротств
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Израильская ловушка сомкнулась: украинские мигранты тонут в бедности без официального статуса
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Ловушка для браконьера захлопнулась в ХМАО: тысячи изъятых сетей очистили путь для ценных пород рыб
Последние материалы
Коварная весна ворует иммунитет: переменчивая погода открывает ворота для опасных вирусов
Сюрприз синоптиков: праздничные дни в Калининградской области выбиваются из привычного сценария марта
Копить нельзя тратить: почему привычка держать всё на одной карте превращает капитал в легкую добычу
Сугробы тают, город просыпается: как Кемерово справляется с натиском зимы и подтоплениями
Зимний сезон уходит на рассвете: как погодные условия влияют на работу ледовых площадок в Новосибирске
Верность старым друзьям крепнет: японские автохиты удерживают более половины иркутского рынка
Космический штиль перед бурей: магнитное поле Земли замерло в ожидании мартовского всплеска
Коммунальные долги станут приходить без стука: новая цифровая система вызывает тревогу
Персидский залив взорвался новостями — один шаг Ирана заставил США резко изменить планы
Современные технологии в лечении аденомы: как биполярная энуклеация меняет жизнь мужчин в Коми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.