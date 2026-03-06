Сугробы тают, город просыпается: как Кемерово справляется с натиском зимы и подтоплениями

В Кемерове первые дни марта выдались насыщенными для коммунальных служб: с улиц и дорог вывезли более 48 тысяч кубометров снега. Это результат круглосуточной работы, направленной на то, чтобы город не утонул в сугробах и избежать гололеда.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Заснеженный двор

Ежедневно на улицы выходит свыше 100 единиц спецтехники и более 180 дорожных рабочих. Они очищают остановки, пешеходные переходы, посыпают тротуары противогололедными реагентами. Особое внимание уделяют зонам частного сектора, где снег может привести к подтоплениям.

Такая оперативность помогает держать ситуацию под контролем, особенно в условиях сибирской зимы, которая не сдается без боя.

Масштабы зимней уборки

За первые дни марта в Кемерове вывезли 48 тысяч кубометров снега — это огромный объем, который требует серьезных ресурсов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы не допустить хаоса на дорогах.

Такие показатели говорят о хорошо отлаженной системе: снег не просто сметают, а вывозят на спецполигоны, освобождая пространство для нормальной жизни горожан.

Направление работ Объем за первые дни марта Вывоз снега с улиц и дорог Более 48 тыс. м³ Очистка остановок и переходов Ежедневно мобильными бригадами Посыпка тротуаров Противогололедными материалами

Таблица показывает ключевые усилия: фокус на безопасности пешеходов и водителей.

Техника и люди в деле

Каждый день на уборку выходит более 100 единиц спецтехники — от погрузчиков до роторов. Свыше 180 рабочих вручную доводят дело до конца там, где машины не проходят.

Мобильные бригады оперативно реагируют на проблемные зоны, очищая остановки и переходы. Это комбинация мощи и точности.

"Зимняя уборка требует не только техники, но и координации людей на местах", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Николаевна Морозова.

Особое внимание частному сектору

В центре внимания — улицы частного сектора, где сугробы могут вызвать проблемы. Снег вывозили с ул. Сурикова 64-76, ул. Дунайская, ул. Донбасская.

Также очистили ул. Мартемьянова от ул. Февральская до ул. Апрельская и в поселке Улус с ул. Мозжухинская 47-108 б. Это предотвращает локальные беды.

Такие меры защищают жителей от неожиданных сюрпризов весны.

Профилактика подтоплений

Основная цель — не допустить подтоплений в частном секторе. Снег вывозят заранее, чтобы талые воды не нашли лазейку.

Коммунальщики применяют спецтехнику там, где риск высок. Это стандартная практика для сибирских городов.

"Подобные зоны требуют повышенного внимания, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Викторовна Петрова.

Сравнение с соседями

Кемерово справляется лучше, чем некоторые соседи: в Новосибирске жители жалуются на гололед. Здесь акцент на профилактике.

Объем вывоза снега впечатляет на фоне региональных стандартов.

Проверки властей

ГАИ и прокуратура проверяют уборку: фокус на Заводском и Ленинском районах. Жалобы на обледенелые трассы берут под контроль.

Планы по ремонту дорог, включая Южный мост, идут параллельно зимним работам.

"Аномальная погода усиливает нагрузку на службы, но Кемерово держит план", — рассказала в беседе с Pravda. Ru климатолог / синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Андреевич Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о уборке снега в Кемерове

Сколько снега вывезли в начале марта?

Более 48 тысяч кубометров — это итог работы первых дней месяца.

Кто занимается уборкой?

Более 100 единиц техники и 180 рабочих ежедневно выходят на улицы.

Почему фокус на частном секторе?

Чтобы предотвратить подтопления в зонах риска.

Что с проверками?

ГАИ и прокуратура контролируют качество работ.

Читайте также