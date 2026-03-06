Цветы — не главное: какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта

Омички в преддверии 8 Марта составили чёрный список подарков, которые способны испортить праздник. Напольные весы возглавили антирейтинг: против них 62 процента опрошенных. Рядом оказались антивозрастная косметика, одежда и косметика, выбранные без совета, абонементы в спортзалы и кухонная техника.

Ювелирный холдинг Sokolov провёл опрос и выяснил, что современные женщины предпочитают практичность сюрпризам. Почти четверть пар выбирает подарки вместе, 15 процентов дам составляют списки желаний заранее. Многие прямо говорят о предпочтениях или просят деньги на собственные нужды.

Желаемые варианты скромны: ювелирка, гаджеты, впечатления вроде концертов или ужинов, помощь с кредитами. Цветы отошли на второй план — только 22 процента считают их главным подарком.

Худшие подарки по версии омичек

Опрос показал, что напольные весы — абсолютный лидер антирейтинга. Их не хотят 62 процента женщин, видя в таком жесте намёк на недостатки. Антивозрастные средства раздражают более половины респонденток: эти кремы воспринимаются как указание на возраст.

Кухонная техника и стандартная посуда из супермаркетов тоже в аутсайдерах. Женщины отмечают, что такие подарки навязывают роль домохозяйки. Абонементы в тренажёрки и вещи сомнительного качества дополняют список неудачников.

"В Омске женщины всё чаще ценят подарки, связанные с отдыхом и новыми впечатлениями, а не бытовые мелочи", — отметила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Почему весы и кремы не подарят радости

Выбор косметики или одежды без консультации партнёра оборачивается провалом. Женщины подчёркивают: такие подарки редко подходят по размеру или вкусу. Сомнительное качество усиливает разочарование — лучше уж ничего.

Стандартные наборы посуды напоминают о рутине. Более половины опрошенных отвергают их как банальные и неперсональные. В эпоху индивидуальности сюрпризы без обсуждения теряют ценность.

Что предпочитают омские женщины

Ювелирные украшения, гаджеты и билеты на концерты — в топе желаний. Почти пятая часть мечтает о праздничном ужине или поездке. Помощь с погашением кредита звучит прагматично, но востребовано.

Нежелательные подарки Желаемые варианты Напольные весы (62%) Билет на концерт Антивозрастная косметика Ювелирные украшения Кухонная техника Погашение кредита Абонемент в спортзал Гаджеты

Таблица иллюстрирует разрыв между ожиданиями и реальностью. Цветы остаются, но не доминируют — всего 22 процента.

Совместный выбор — новый тренд

Каждая четвёртая пара обсуждает подарок заранее. 15 процентов женщин готовят списки, 21 процент заявляет желания напрямую. 18 процентов предпочитают деньги для самостоятельных трат.

Лишь каждая седьмая радуется любому сюрпризу. Практичность побеждает романтику.

Подарки-впечатления и финансовая помощь

В Омске впечатления набирают популярность: от промышленного туризма до концертов. Романтические поездки или ужины ценят 19 процентов. Погашение кредита — прямой вклад в быт.

"Социальные ожидания меняются: женщины в регионах ждут поддержки в финансовых вопросах, а не символов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Тенденции 8 Марта в российских регионах

Опросы в других областях подтверждают тренд. Мурманчанки делятся похожими жалобами на банальные подарки. В Пензе фиксируют цены на тюльпаны, но женщины хотят большего.

В Омской области субсидии вроде выплат на газ показывают сдвиг к практическим благам. Тенденция на обсуждение планов универсальна.

"Рынок жилья и кредиты — частая тема в подарках, особенно в растущих регионах вроде Омска", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артём Волков.

Ответы на популярные вопросы о подарках на 8 Марта

Какие подарки точно не стоит дарить омичкам?

Напольные весы, антивозрастную косметику, кухонную технику и абонементы в спортзалы. Такие варианты возглавляют антирейтинг по версии опроса.

Что предпочитают современные женщины?

Впечатления вроде билетов на концерты, ювелирку, гаджеты или помощь с кредитами. Цветы — не основной выбор.

Нужно ли устраивать сюрпризы?

Большинство пар предпочитает обсуждение. Списки желаний или деньги — распространённые варианты.

