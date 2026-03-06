Абакан ждёт обновления автобусного парка: когда новые машины выйдут на маршруты

В Абакане по федеральной программе в этом году закупят 17 новых автобусов. Жители столицы Хакасии давно отмечают проблемы с устаревшим подвижным составом, но на маршруты техника выйдет только в 2027 году. Мэрия подтверждает: весь парк должен обновиться к 2030-му, с акцентом на машины не старше 2025 года выпуска.

Фото: https://unsplash.com by Kir Rostovsky is licensed under Free Автобус

Общий план предусматривает 87 автобусов для муниципальных линий. Однако реализация осложняется дефицитом средств и организационными вопросами. Федеральное финансирование покрывает лишь часть затрат, остальное ложится на республику и город. К тому же в Абакане нет собственного транспортного предприятия.

Эти шаги обещают улучшить мобильность горожан, но требуют четкой координации властей. Пока парк обслуживают частные операторы, что добавляет неопределенности.

План закупки новых автобусов

Федеральная программа ставит задачу обновить парк общественного транспорта в Абакане. В 2026 году ожидается 17 машин, а к 2030-му — все 87. Автобусы пойдут исключительно на городские маршруты, чтобы разгрузить пробки и повысить комфорт пассажиров.

Техника будет современной, с годом выпуска не позже 2025-го. Это стандарт для подобных инициатив, направленных на безопасность и экологичность. Город рассчитывает на партнерство с производителями, но детали поставок еще уточняются.

"Обновление парка — ключ к развитию городской среды в Абакане", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Финансовые вызовы проекта

Стоимость одного автобуса превышает 14 миллионов рублей, но федеральные власти выделяют лишь 10 миллионов на единицу. Разницу придется покрывать из республиканского и муниципального бюджетов. Это создает нагрузку на местные финансы, особенно в условиях ограниченных доходов.

Источник финансирования Сумма на один автобус, млн руб. Федеральный бюджет 10 Республика и город Более 4

Такая схема типична для межбюджетных проектов. Местные власти ищут дополнительные источники, включая гранты и оптимизацию расходов.

Проблема с транспортным оператором

В Абакане отсутствует муниципальное предприятие по перевозкам. Сейчас маршруты держат частники, и вопрос передачи новых автобусов остается открытым. Кто возьмет их на баланс и будет обслуживать — главный риск проекта.

Возможны варианты аренды или создания АТП под эгидой республики. Пока мэрия обсуждает механизмы с региональными властями, чтобы избежать простоев техники.

Когда ждать автобусы на улицах

Несмотря на закупку в этом году, запуск намечен на 2027-й. Это связано с сертификацией, дообучением водителей и интеграцией в сеть. Жители Абакана продолжат пользоваться старым парком еще пару лет.

Задержки — норма для крупных поставок. Аналогичные случаи бывали в других сибирских городах, где техника ждала инфраструктуры.

"Дефицит бюджета усложняет софинансирование, но национальные проекты дают шанс", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Что это даст жителям Абакана

Новые автобусы улучшат расписание, сократят интервалы и повысят безопасность. Для жителей Хакасии это шаг к комфортному городу, особенно в отдаленных районах.

Пассажиропоток вырастет, а жалобы на переполненность уйдут. Проект интегрируется с другими инициативами по развитию Абакана.

Дальнейшие шаги для транспорта

После 2030-го возможен переход на электробусы или расширение флота. Мэрия смотрит на опыт соседних регионов и инновации в инфраструктуре. Координация с республикой — ключ к успеху.

Эксперты видят в этом потенциал для логистики, включая связь с экспортом и промышленностью Хакасии.

"Местное самоуправление должно четко распределить роли в проекте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о закупке автобусов в Абакане

Сколько автобусов купят в этом году?

По плану — 17 штук в рамках федеральной программы.

Почему запуск только в 2027-м?

Нужны время на поставку, сертификацию и подготовку линий.

Кто оплатит разницу в цене?

Республика Хакасия и бюджет Абакана дополнят федеральные 10 миллионов рублей.

Будут ли автобусы экологичными?

Да, машины 2025 года выпуска соответствуют современным стандартам.

Читайте также