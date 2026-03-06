Координаты из интернета привели в суд: в Вологде вынесли приговор юным закладчикам

Вологодский городской суд поставил точку в деле трех молодых жителей области, которые в 17 лет решились на серьезный шаг — попытку сбыта крупной партии мефедрона. В апреле 2025 года они получили координаты тайника, забрали сверток с 14,08 граммами вещества и начали раскладывать закладки. Полиция прервала их планы на корню: часть наркотиков они выбросили при задержании.
Подсудимые действовали по сговору через интернет, что отягчает вину. Суд учел их возраст и другие смягчающие факторы, назначив каждому по три года колонии общего режима. У одного конфисковали более 71 тысячи рублей — деньги от незаконного промысла.
Это дело стало очередным сигналом о растущей угрозе наркоторговли среди молодежи в регионах вроде Вологодской области.
Трое вологжан, все несовершеннолетние, в апреле 2025 года решили подзаработать на наркотиках. Они использовали интернет для координации: получили координаты тайной закладки и забрали сверток с 14,08 граммами мефедрона. Часть вещества они уже разложили по новым тайникам в Вологде.
При попытке скрыться от полиции парни выбросили остатки партии, но это не помогло — их задержали на месте. Операция прошла оперативно, без шума и пыли, типично для городских условий Вологодской области.
Полицейские собрали все доказательства: от цифровых следов в сети до физических улик. Это позволило суду быстро перейти к рассмотрению дела по существу.
|Детали изъятия
|Объем
|Мефедрон в свертке
|14,08 грамма
|Часть, разложенная
|Несколько закладок
|Конфискованные деньги
|71 650 рублей
Таблица отражает масштаб партии, квалифицированной как крупный размер.
"Такие дела показывают, насколько интернет упрощает координацию преступлений среди молодежи, но полиция учится этому противодействовать", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Прокуратура квалифицировала поступок по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ. Это покушение на сбыт наркотиков группой по сговору, через интернет, в крупном размере. Преступление не довели до конца по независящим причинам — вмешательство полиции.
Статья 228.1 строго карает за распространение, особенно с отягчающими: предварительный сговор и сеть. Аналогичные рейды проходят по всей стране, как в операциях "Правопорядок".
Вологодский суд подошел к делу обстоятельно, изучив все доказательства.
Суд учел юный возраст — всем по 17 лет, отсутствие судимостей и положительные характеристики. Это сыграло роль в выборе наказания.
Несовершеннолетние впервые пошли на преступление, что смягчает вину. Однако мотив заработка не оправдывает риска для общества.
"Региональные власти должны усиливать профилактику среди молодежи, чтобы предотвратить подобные случаи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Каждому из троих назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Решение вынесено Вологодским городским судом вчера.
Наказание соответствует нормам для покушения, с учетом смягчающих. Осужденные будут отбывать срок в стандартных условиях.
У одного из фигурантов суд конфисковал 71 650 рублей — доход от сбыта. Это стандартная мера для пресечения финансирования преступности.
Такие шаги отбивают желание повторять: деньги уходят в бюджет, а не в карман торговцам.
Вологодская полиция активно работает с закладками и сетями. Это дело вписывается в общероссийскую кампанию, где регионы вроде Бурятии лидируют по изъятиям.
Интернет-торговля растет, но оперативники адаптируются, отслеживая цифровые следы.
"Экономические последствия наркоторговли бьют по бюджетам регионов, требуя дополнительных мер контроля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Согласно УК РФ, крупный размер для мефедрона — от 0,5 грамма. В этом деле изъято 14,08 грамма, что значительно превышает порог.
Возможно при наличии смягчающих, но в случае сбыта суды строги. Здесь назначили реальный срок.
Через мониторинг интернета, оперативные данные и патрулирование. В Вологде акцент на цифровые следы.
Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.