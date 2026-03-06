Координаты из интернета привели в суд: в Вологде вынесли приговор юным закладчикам

Вологодский городской суд поставил точку в деле трех молодых жителей области, которые в 17 лет решились на серьезный шаг — попытку сбыта крупной партии мефедрона. В апреле 2025 года они получили координаты тайника, забрали сверток с 14,08 граммами вещества и начали раскладывать закладки. Полиция прервала их планы на корню: часть наркотиков они выбросили при задержании.

Подсудимые действовали по сговору через интернет, что отягчает вину. Суд учел их возраст и другие смягчающие факторы, назначив каждому по три года колонии общего режима. У одного конфисковали более 71 тысячи рублей — деньги от незаконного промысла.

Это дело стало очередным сигналом о растущей угрозе наркоторговли среди молодежи в регионах вроде Вологодской области.

Как всё произошло

Трое вологжан, все несовершеннолетние, в апреле 2025 года решили подзаработать на наркотиках. Они использовали интернет для координации: получили координаты тайной закладки и забрали сверток с 14,08 граммами мефедрона. Часть вещества они уже разложили по новым тайникам в Вологде.

При попытке скрыться от полиции парни выбросили остатки партии, но это не помогло — их задержали на месте. Операция прошла оперативно, без шума и пыли, типично для городских условий Вологодской области.

Полицейские собрали все доказательства: от цифровых следов в сети до физических улик. Это позволило суду быстро перейти к рассмотрению дела по существу.

Детали изъятия Объем Мефедрон в свертке 14,08 грамма Часть, разложенная Несколько закладок Конфискованные деньги 71 650 рублей

Таблица отражает масштаб партии, квалифицированной как крупный размер.

"Такие дела показывают, насколько интернет упрощает координацию преступлений среди молодежи, но полиция учится этому противодействовать", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Квалификация действий

Прокуратура квалифицировала поступок по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ. Это покушение на сбыт наркотиков группой по сговору, через интернет, в крупном размере. Преступление не довели до конца по независящим причинам — вмешательство полиции.

Статья 228.1 строго карает за распространение, особенно с отягчающими: предварительный сговор и сеть. Аналогичные рейды проходят по всей стране, как в операциях "Правопорядок".

Вологодский суд подошел к делу обстоятельно, изучив все доказательства.

Смягчающие обстоятельства

Суд учел юный возраст — всем по 17 лет, отсутствие судимостей и положительные характеристики. Это сыграло роль в выборе наказания.

Несовершеннолетние впервые пошли на преступление, что смягчает вину. Однако мотив заработка не оправдывает риска для общества.

"Региональные власти должны усиливать профилактику среди молодежи, чтобы предотвратить подобные случаи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог, аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Приговор суда

Каждому из троих назначили три года лишения свободы в колонии общего режима. Решение вынесено Вологодским городским судом вчера.

Наказание соответствует нормам для покушения, с учетом смягчающих. Осужденные будут отбывать срок в стандартных условиях.

Конфискация имущества

У одного из фигурантов суд конфисковал 71 650 рублей — доход от сбыта. Это стандартная мера для пресечения финансирования преступности.

Такие шаги отбивают желание повторять: деньги уходят в бюджет, а не в карман торговцам.

Борьба с наркоторговлей в Вологде

Вологодская полиция активно работает с закладками и сетями. Это дело вписывается в общероссийскую кампанию, где регионы вроде Бурятии лидируют по изъятиям.

Интернет-торговля растет, но оперативники адаптируются, отслеживая цифровые следы.

"Экономические последствия наркоторговли бьют по бюджетам регионов, требуя дополнительных мер контроля", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с наркотиками в Вологде

Что считается крупным размером мефедрона?

Согласно УК РФ, крупный размер для мефедрона — от 0,5 грамма. В этом деле изъято 14,08 грамма, что значительно превышает порог.

Можно ли избежать колонии несовершеннолетним?

Возможно при наличии смягчающих, но в случае сбыта суды строги. Здесь назначили реальный срок.

Как полиция отслеживает закладки?

Через мониторинг интернета, оперативные данные и патрулирование. В Вологде акцент на цифровые следы.

