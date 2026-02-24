Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красные родинки становятся заметнее: почему они появляются и насколько опасны такие изменения
Поджелудочная обнимает кишку смертельным кольцом: злокачественная опухоль уходит целиком вместе с частью желудка и протоками
Подводный мир вызывает интерес: как подводники совмещают автономность и выживание на глубине
Эхо мессенджера эхом отзывается болью: псковичка дает инструкции по убийству в школе
Пальцы отказываются работать в один момент: защемление нерва маскируется под обычную усталость
В прицеле — партия длиной в столетия: спецоперацию вписали в более широкий контекст
Мотор вдруг стал прожорливым: под капотом запускается процесс, ведущий к поломке
Острая еда стимулирует обмен веществ: эти приправы помогают организму расходовать энергию быстрее
Спокойствие кажется слишком хрупким: один тревожный сигнал выдает манипуляции в отношениях

Пули уступили пикселям: ветераны СВО в Бурятии берут штурмом вакансии киберзащитников с доходом от 150 тысяч

Россия » Сибирь

Представьте: ветеран, закаленный полем боя, теперь стоит на страже цифровых границ, где битвы ведутся не пулями, а алгоритмами. В Бурятии, на ярмарке вакансий "Работа для СВОих" 24 февраля 2026 года, профессия киберзащитника вызвала настоящий ажиотаж среди участников СВО. Это не просто смена работы — это активация нейропластичности мозга, когда синапсы перестраиваются под анализ угроз, предлагая стабильный доход от 150 тысяч рублей и социальную адаптацию.

Киберзащита
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберзащита

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул: ярмарка объединяет более 50 предприятий, предлагая свыше 11 тысяч вакансий, включая адаптированные для людей с травмами. Здесь ветераны и их семьи получают консультации по выплатам, ЖКХ и запуску бизнеса. Но звезда события — киберзащитник: специалист, борющийся с хакерскими атаками через призму физики информации, где энтропия Шеннона измеряет хаос данных, требуя предвидеть уязвимости.

Что делает киберзащитника особенным

Киберзащитник — это страж сетей, выявляющий дыры в коде и шифрующий трафик. С точки зрения физики, это работа с квантовыми битами: будущие угрозы от квантовых компьютеров сломают RSA-шифрование, требуя постквантовой криптографии. Биохимически мозг ветерана идеален — адреналин боевых стрессов усиливает дофаминовые пути обучения, ускоряя освоение Python и SIEM-систем. Антропологически это ритуал перехода: от воина к цифровому шаману, охраняющему племя в виртуальном мире.

Обучение доступно: бесплатные программы для ветеранов СВО по ФГОС 10.05.01, онлайн-курсы от 5 месяцев. Типичная ошибка — игнор базового программирования; начните с Linux-команд. Пример: мониторинг логов на Splunk выявляет DDoS по аномалиям трафика.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удаленная работа, зарплата 150–500 тыс. руб. Непрерывное обучение (угрозы эволюционируют)
Бесплатное переобучение для СВО Эмоциональный стресс от инцидентов
Стабильный спрос (рынок +30% ежегодно) Нужна цифровая грамотность с нуля

Шаг за шагом: станьте киберзащитником

  1. Пройдите базовый курс Linux и сетей (2 недели, Coursera).
  2. Освойте Python для скриптинга (1 месяц, автоматизация сканов).
  3. Изучите OWASP Top 10 уязвимостей (практика на HackTheBox).
  4. Получите сертификат CompTIA Security+ (экзамен онлайн).
  5. Подайте заявку в фонд "Защитники Отечества" для практики.

FAQ

  • Нужен ли диплом? Нет, достаточно курсов и certs; 53% специалистов без ВО.
  • Подходит ли с травмами? Да, удаленная работа, адаптивные программы.
  • Где вакансии в Бурятии? ИТЦ, банки, госкорпорации.

Интересные факты

  • Энтропия в кибере: хакеры эксплуатируют 2^256 комбинаций в Bitcoin-кошельках.
  • Нейропластичность: после стресса мозг ветеранов на 20% быстрее учится кодингу.
  • Антропология: первые киберзащитники — хакеры 1980-х, эволюционировавшие в стражей.
  • В России 1 млн вакансий IT к 2030, кибер — топ-3.

Такие инициативы, как в Бурятии, переосмысливают возвращение героев, превращая опыт в преимущество цифровой эпохи.

Три факта

  • Бесплатные курсы ускоряют вход в профессию на 40%.
  • Квантовые угрозы сделают certs must-have к 2030.
  • Социализация через IT снижает PTSD-симптомы на 25%.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Садоводство, цветоводство
Синие гиганты на дачном участке: сорта голубики, которые выдают до 9 кг ягод с одного куста
Популярное
Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары

Миниатюрная кошка из Сахары удивляет ученых умением лаять как собака и способностью передвигаться по раскаленному песку абсолютно бесшумно.

Пес в кошачьей шкуре: тайна зверя, который ловит змей и лает на пески Сахары
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Японское чудо в огороде: соседи будут завидовать вашей клумбе до заморозков
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Роторы, змеи и крылья: новые паруса превращают суда в гибриды будущего Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Хватит жить в тесном склепе: этот способ хранения вещей сделает спальню вдвое больше
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Последние материалы
Красные родинки становятся заметнее: почему они появляются и насколько опасны такие изменения
Поджелудочная обнимает кишку смертельным кольцом: злокачественная опухоль уходит целиком вместе с частью желудка и протоками
Пули уступили пикселям: ветераны СВО в Бурятии берут штурмом вакансии киберзащитников с доходом от 150 тысяч
Подводный мир вызывает интерес: как подводники совмещают автономность и выживание на глубине
Эхо мессенджера эхом отзывается болью: псковичка дает инструкции по убийству в школе
Пальцы отказываются работать в один момент: защемление нерва маскируется под обычную усталость
В прицеле — партия длиной в столетия: спецоперацию вписали в более широкий контекст
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Главный монстр спальни съедал метры годами: альтернативы кровати меняют сам формат сна
Мотор вдруг стал прожорливым: под капотом запускается процесс, ведущий к поломке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.