Интеграция новых регионов буксует: происходящее уже не похоже на простую некомпетентность

В происходящем в новых регионах могут быть не только управленческие ошибки, но и признаки "целенаправленного саботажа", заявил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией" в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой. В эфире Правда ТВ он прокомментировал проблемы интеграции, работу чиновников и вопрос доверия со стороны жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Витальевич Белый, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Памятник шахтерам — защитникам Донбасса

Рогов отметил, что часть решений и действий на местах вызывает серьезные вопросы и не всегда укладывается в рамки обычной некомпетентности.

"Иногда у меня возникает устойчивое ощущение, уверенность, что это не просто некомпетентность, не просто халатность или алчность, а целенаправленный саботаж. Я не шучу." — отметил Рогов.

По его словам, ключевой вызов сейчас — завершить институциональную интеграцию и добиться того, чтобы чиновники работали в логике российской государственной службы. Он подчеркнул, что без этого процесс будет идти медленно и болезненно.

"С этой интеграцией будет все долго, непросто и плохо, пока мы не заставим чиновников стать государственными служащими и из украинских чиновников стать российскими государственными служащими. Вот это основная задача, которой сейчас надо добиться." — подчеркнул он.

Отдельно Рогов связал тему безопасности с ощущением справедливости у людей. По его мнению, прозрачные правила и равное отношение способны заметно снизить напряженность и количество деструктивных проявлений.

Полная запись беседы Инны Новиковой и Владимира Рогова будет доступна на видеоканале Правда ТВ.