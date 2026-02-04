Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Платим за воздух: продукты, на которых маркировка без ГМО — чистый маркетинговый трюк
Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф
Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем

Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область и компания "Иннопрактика" заключили соглашение о сотрудничестве на заседании попечительского совета Донского государственного технического университета.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области is licensed under public domain
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи

Документ подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Новое партнёрство направлено на развитие аграрного образования, внедрение современных агротехнологий и подготовку кадров для АПК региона. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

ДГТУ — ключевая площадка сотрудничества

Центральным координатором взаимодействия с компанией "Иннопрактика" определён опорный вуз региона — Донской государственный технический университет (ДГТУ). На его базе формируется научно-образовательный кластер, который объединит образовательные программы, прикладные исследования и инфраструктуру для работы студентов и молодых учёных.

Соглашение предусматривает реализацию проектов непрерывного аграрного образования в логике концепции "со школьной скамьи до окончания карьеры". Такой подход охватывает все этапы подготовки специалистов — от ранней профориентации до научной и производственной деятельности.

Образование, технологии и профориентация

В рамках сотрудничества Ростовская область станет площадкой для проведения Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика", а также профильных научных смен по агробиотехнологиям для старшеклассников. Эти форматы ориентированы на раннее вовлечение школьников в современные направления аграрной науки.

Кроме того, стороны прорабатывают возможность модернизации цифровой образовательной среды региона. Речь идёт о расширении доступа образовательных учреждений к российским цифровым ресурсам и повышении эффективности учебного процесса за счёт современных технологических решений.

Агротехнологии и продовольственная безопасность

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет развитие передовых агротехнологий, включая проекты в области геномной селекции крупного рогатого скота молочного направления. Ожидается, что внедрение таких решений позволит в среднесрочной перспективе существенно нарастить объёмы производства молока и повысить устойчивость агропромышленного комплекса области.

Развитие этих направлений рассматривается как важный вклад в укрепление продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны.

Роль университета и научной инфраструктуры

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что университет рассматривает сотрудничество с "Иннопрактикой" как стратегически важное для региона и вуза.

"Мы рады сотрудничеству с "Иннопрактикой", которое привнесёт в регион опыт в сферах аграрного образования и агробиотехнологий. Уверен, что соглашение станет прочной основой для долгосрочного партнёрства, а научные проекты наших учёных помогут развивать АПК области и укреплять технологический суверенитет страны в сфере продовольственной безопасности", — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По его словам, в университете последовательно создаётся современная научная инфраструктура, включая уникальные лаборатории, необходимые для работы студентов, аспирантов и молодых исследователей. Это позволит научно-образовательному кластеру на базе ДГТУ эффективно развиваться и готовить специалистов для аграрной отрасли будущего.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Садоводство, цветоводство
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Садоводство, цветоводство
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Садоводство, цветоводство
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Последние материалы
Фабрика русофобов: названа цена, за которую западные фонды скупают узбекских блогеров
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета
Платим за воздух: продукты, на которых маркировка без ГМО — чистый маркетинговый трюк
Летучие мыши, не переносчики, а архивы эволюции: почему они стали фабрикой вирусов
Европа не может обойтись без российских удобрений
Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли
Сделка рухнула, деньги исчезли: вокруг дела Ларисы Долиной возник опасный миф
Этот сбой во сне запускает цепочку болезней: организм расплачивается здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.