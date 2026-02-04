Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ

Ростовская область и компания "Иннопрактика" заключили соглашение о сотрудничестве на заседании попечительского совета Донского государственного технического университета.

Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области is licensed under public domain Ректор ДГТУ Бесарион Месхи

Документ подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Новое партнёрство направлено на развитие аграрного образования, внедрение современных агротехнологий и подготовку кадров для АПК региона. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

ДГТУ — ключевая площадка сотрудничества

Центральным координатором взаимодействия с компанией "Иннопрактика" определён опорный вуз региона — Донской государственный технический университет (ДГТУ). На его базе формируется научно-образовательный кластер, который объединит образовательные программы, прикладные исследования и инфраструктуру для работы студентов и молодых учёных.

Соглашение предусматривает реализацию проектов непрерывного аграрного образования в логике концепции "со школьной скамьи до окончания карьеры". Такой подход охватывает все этапы подготовки специалистов — от ранней профориентации до научной и производственной деятельности.

Образование, технологии и профориентация

В рамках сотрудничества Ростовская область станет площадкой для проведения Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика", а также профильных научных смен по агробиотехнологиям для старшеклассников. Эти форматы ориентированы на раннее вовлечение школьников в современные направления аграрной науки.

Кроме того, стороны прорабатывают возможность модернизации цифровой образовательной среды региона. Речь идёт о расширении доступа образовательных учреждений к российским цифровым ресурсам и повышении эффективности учебного процесса за счёт современных технологических решений.

Агротехнологии и продовольственная безопасность

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет развитие передовых агротехнологий, включая проекты в области геномной селекции крупного рогатого скота молочного направления. Ожидается, что внедрение таких решений позволит в среднесрочной перспективе существенно нарастить объёмы производства молока и повысить устойчивость агропромышленного комплекса области.

Развитие этих направлений рассматривается как важный вклад в укрепление продовольственной безопасности и технологического суверенитета страны.

Роль университета и научной инфраструктуры

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что университет рассматривает сотрудничество с "Иннопрактикой" как стратегически важное для региона и вуза.

"Мы рады сотрудничеству с "Иннопрактикой", которое привнесёт в регион опыт в сферах аграрного образования и агробиотехнологий. Уверен, что соглашение станет прочной основой для долгосрочного партнёрства, а научные проекты наших учёных помогут развивать АПК области и укреплять технологический суверенитет страны в сфере продовольственной безопасности", — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

По его словам, в университете последовательно создаётся современная научная инфраструктура, включая уникальные лаборатории, необходимые для работы студентов, аспирантов и молодых исследователей. Это позволит научно-образовательному кластеру на базе ДГТУ эффективно развиваться и готовить специалистов для аграрной отрасли будущего.