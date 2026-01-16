Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число нелегальных криптоферм выросло на 44 процента — директор МТС Марьясов
Археологи нашли захоронение вдали от столицы Фригии — археолог Эрпехливан
Вакансии водителей такси выросли вдвое за год — vostokmedia.com
Подводные аппараты зафиксировали медузу Stygiomedusa gigantea с отростками до 10 м
Морозы ускорили отбор газа из хранилищ ЕС — EADaily
У хамелеонов обнаружены спиральные зрительные нервы — доцент Хуан Даза
В Приморье начался сезон рождения детёнышей ларги — нацпарк Земля леопарда
Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Повышение НДС стало основной причиной роста цен — экономист Сусин

"Вы не дорожите стариками": врио атамана Уссурийского войска назвал причину оттока молодежи из регионов

Врио атамана Уссурийского войска объяснил отток молодежи из регионов
Россия

Отток молодежи с регионов напрямую связан с нежеланием властей поддерживать старшее поколение, рассказал временно исполняющий обязанности атамана Уссурийского казачьего войска, председатель Совета стариков войска Николай Бянкин. О причинах демографических проблем он рассказал в интервью "Всероссийскому казачьему обществу".

Врио атамана Уссурийского казачьего войска
Фото: Всероссийское казачье общество
Врио атамана Уссурийского казачьего войска

"На Камчатке у нас идёт большой отток молодежи. Я губернатору говорю, и сегодняшнему, и предыдущему: "Вы понимаете, это потому, что вы не дорожите стариками. Вы говорите, что старики-пенсионеры нам не нужны, пусть едут на материк, покупают квартиры и дома. Хорошо, старики уехали, бабушка с дедушкой. Молодежь подросла у их детей и поехала учиться куда? К бабушке с дедушкой, потому что там есть учебное заведение", — рассказал врио атамана ссурийского казачьего войска.

Он добавил, что вслед за детьми регион покидают и родители, что ведет к критическому сокращению населения на стратегически важной территории. Специалист напомнил, что в советские годы численность жителей была вдвое выше, а нынешняя ситуация ставит под угрозу развитие и защиту форпоста.

"Они туда приехали, там закончили, получили образование и остались там работать, а за ними уезжают их мама и папа. И в результате мы теряем население форпоста Камчатки. В советское время нас было более полумиллиона человек, а сегодня в два раза нас меньше, понимаете? А это форпост, если мы не будем там проживать, значит, эта территория может уйти противнику, потому что ее нужно защищать, ее нужно развивать, здесь нужно работать", — подчеркнул Бянкин.

Он заключил, что для сохранения молодежи в регионе необходимо создавать условия, при которых их старшие родственники захотят остаться жить на Камчатке.

Помимо демографических проблем, Николай Бянкин затронул вопросы духовного наставничества, отметив особую роль Совета стариков в воспитании атаманов и поддержке семей участников СВО. Он подчеркнул, что казачество исторически является "неприступным поясом" России, сравнив эффективность казачьей пограничной службы с Великой Китайской стеной. Также врио атамана выразил обеспокоенность влиянием цифрового прогресса на молодежь, призвав сохранять живую связь поколений и традиционную воинскую культуру для защиты будущего страны.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Наука и техника
Экосистему без солнечного света обнаружили на глубине 4 км в Арктике
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Садоводство, цветоводство
Сладость томатов зависит от сорта и калийных подкормок
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Закат идеалов: Россия меняет стратегию поддержки других стран в сторону прагматизма
АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Удивительное заявление: канцлер ФРГ возложил вину за состояние экономики на граждан
Последние материалы
Иранские протесты пошли на спад, но самое тревожное только начинается — Дарья Митина
Пастельная палитра стала основой интерьера в стиле прованс — дизайнер Теплицкая
В 2026 году микроблейдинг уступает место натуральным бровям
Повторный звонок через 30 минут может ускорить приезд ДПС
Освещение с датчиком движения снижает риск краж
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Визуальный беспорядок в доме поддерживает тревожность перед сном — Diwali
Кухонная губка снижает риск плесени в овощном отсеке — C.B. Radar
Подкормка витамином B12 усиливает цветение фиалок
Клетчатая юбка признана ключевым модным трендом 2026 года — ND+
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.