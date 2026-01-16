"Вы не дорожите стариками": врио атамана Уссурийского войска назвал причину оттока молодежи из регионов

Отток молодежи с регионов напрямую связан с нежеланием властей поддерживать старшее поколение, рассказал временно исполняющий обязанности атамана Уссурийского казачьего войска, председатель Совета стариков войска Николай Бянкин. О причинах демографических проблем он рассказал в интервью "Всероссийскому казачьему обществу".

"На Камчатке у нас идёт большой отток молодежи. Я губернатору говорю, и сегодняшнему, и предыдущему: "Вы понимаете, это потому, что вы не дорожите стариками. Вы говорите, что старики-пенсионеры нам не нужны, пусть едут на материк, покупают квартиры и дома. Хорошо, старики уехали, бабушка с дедушкой. Молодежь подросла у их детей и поехала учиться куда? К бабушке с дедушкой, потому что там есть учебное заведение", — рассказал врио атамана ссурийского казачьего войска.

Он добавил, что вслед за детьми регион покидают и родители, что ведет к критическому сокращению населения на стратегически важной территории. Специалист напомнил, что в советские годы численность жителей была вдвое выше, а нынешняя ситуация ставит под угрозу развитие и защиту форпоста.

"Они туда приехали, там закончили, получили образование и остались там работать, а за ними уезжают их мама и папа. И в результате мы теряем население форпоста Камчатки. В советское время нас было более полумиллиона человек, а сегодня в два раза нас меньше, понимаете? А это форпост, если мы не будем там проживать, значит, эта территория может уйти противнику, потому что ее нужно защищать, ее нужно развивать, здесь нужно работать", — подчеркнул Бянкин.

Он заключил, что для сохранения молодежи в регионе необходимо создавать условия, при которых их старшие родственники захотят остаться жить на Камчатке.

Помимо демографических проблем, Николай Бянкин затронул вопросы духовного наставничества, отметив особую роль Совета стариков в воспитании атаманов и поддержке семей участников СВО. Он подчеркнул, что казачество исторически является "неприступным поясом" России, сравнив эффективность казачьей пограничной службы с Великой Китайской стеной. Также врио атамана выразил обеспокоенность влиянием цифрового прогресса на молодежь, призвав сохранять живую связь поколений и традиционную воинскую культуру для защиты будущего страны.