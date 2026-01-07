Пока центр Москвы демонстрирует эталонную уборку, спальные районы и Новая Москва сталкиваются с "эффектом бутылочного горлышка". Разбираемся, как локальные сбои в работе коммунальщиков могут превратиться в фактор большой политики.
Москва после снегопадов напоминает сложный механизм, работающий в двух разных скоростных режимах. "Фасад" города — магистрали, проспекты и хорды — функционирует безупречно: централизованный ресурс мэрии справляется с нагрузкой. Однако стоит углубиться в жилые массивы, как стройная система дает сбой. Здесь, на уровне "последней мили", где ответственность переходит к районным управам и ГБУ, возникает зона турбулентности.
Ситуация вокруг дома №8, корпус 2 по улице Пилюгина стала яркой иллюстрацией системной проблемы перехода от частного управления к государственному монополизму. Ранее жители самостоятельно регулировали уборку парковки, нанимая исполнителей через рыночные механизмы — схема работала прозрачно: "оплата — результат".
В 2025 году функции перешли к ГБУ "Жилищник района Ломоновский" (руководитель Артём Лысенко). Монополизация услуги, по словам жителей, привела к парадоксу: финансовые обязательства со стороны граждан исполняются, средства по договорам поступают на счета учреждения, однако фактическое наличие услуги вызывает вопросы. Снег на парковке не убирается, а сам объект, по всей видимости, даже не включен в оперативный план работ.
Взгляд юриста Андрея Самойлова:
Здесь усматриваются признаки нарушения Постановления Правительства Москвы № 1018-ПП, регламентирующего санитарное содержание территорий. Если договор существует, а услуга не оказывается, это создает правовую коллизию, которая может трактоваться в рамках Закона РФ "О защите прав потребителей" (ст. 29) как существенный недостаток услуги. Возникает закономерный вопрос об эффективности административного контроля со стороны руководства ГБУ за расходованием полученных от жителей средств.
Однако в то же время руководство ГБУ назначается руководством ЮЗАО, которое, в свою очередь, назначается мэром Москвы. Круг замыкается.
В поселении Вороновское (пос. ЛМС) — крупнейшем в Новой Москве — сложилась ситуация, которую эксперты по логистике могли бы назвать "потерей сцепления". Центр поселка в зимний период становится труднопроходимым.
Позиция администрации (глава управы Евгений Иванов, замглавы Александр Тавлеев) сводится к тому, что уборка прилегающих территорий — зона ответственности частного бизнеса (магазинов). Однако фактическое состояние улиц говорит о том, что механизм принуждения арендаторов к соблюдению правил не работает.
Согласно Правилам благоустройства г. Москвы, контроль за содержанием прилегающих территорий лежит на администрации. У чиновников есть инструменты воздействия — от предписаний до штрафов через ОАТИ (согласно КоАП г. Москвы, ст. 8.10). Если инструменты есть, но не применяются, это может свидетельствовать либо об управленческой беспомощности, либо об отсутствии мотивации у ответственных лиц решать проблему жителей.
Складывающаяся картина позволяет выдвинуть несколько аналитических гипотез. Проблема выглядит слишком системной для простой халатности, и в текущих условиях она неизбежно приобретает политический окрас.
Однако вопрос: кто назначал на "теплые" должности Артёма Лысенко, Евгения Иванова, Александра Тавлеева и десятки других, аналогичных по эффективности?
Ситуация в Ломоносовском районе и Вороновском требует не просто приезда снегоуборочной техники, но и внимательного аудита управленческих решений во всегородском масштабе.
Жители задаются вопросом: является ли происходящее следствием некомпетентности отдельных лиц на местах или мы наблюдаем более глубокие процессы, где коммунальное хозяйство становится заложником аппаратных игр? Ответ на этот вопрос, вероятно, лежит в плоскости кадровых решений, которые могут последовать в ближайшее время после проверки надзорных органов.
И для политологов очевидна игра против мэра Собянина со стороны одного из бывших претендентов на кресло мэра крупнейшего мегаполиса России. Непонятно только: кем и как финансируется эта вероятная война низовых управленческих звеньев городского комплекса Москвы против их прямого руководителя.
Pravda.Ru ждёт ответа от соответствующих служб мэрии ответа в установленный федеральным законом о средствах массовой информации, а не об обращениях граждан срок. Жители столицы должны не только платить, но и получать за свою плату услуги от соответствующих служб.
Шоколадный заварной крем с какао — удобная альтернатива вариантам на творожном сыре, подходящая для тортов, эклеров и аккуратного декора.
🛠 Мнение "Старой Гвардии"
Виктор Петрович С., бывший начальник участка ЖЭК (стаж в системе ЖКХ — 42 года):
"Знаете, в чем главная беда этих современных менеджеров? Они путают снег с цифрами. Для них сугроб — это "строка в смете", которую можно перенести на следующий квартал или закрыть актом.
В советское время была персональная ответственность. Если грязно — ответишь партбилетом. А сейчас они придумали "мобильные бригады" и ГЛОНАСС. Сидят в кабинетах, смотрят в планшет: трекер показывает, что трактор проехал — значит, "убрано". А то, что у трактора щетка была поднята — система не видит. Они построили "цифровой порядок" в отчетах, пока люди ноги ломают в реальном мире. Снег — это физика. Его нельзя убрать договором, его можно убрать только руками и техникой".